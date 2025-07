Sáng sớm ngày 29/7, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.182 VND/USD, tăng 22 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,66 điểm, tăng 1,04%.

Đồng USD tăng giá sau thỏa thuận thương mại Mỹ-EU. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 23.973 VND/USD - 26.391 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ít thay đổi. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.980 - 26.370 VND/USD, tăng 50 so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.980 VND 26.370 VND Vietinbank 26.025 VND 26.385 VND BIDV 26.000 VND 26.360 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 28.146 VND – 31.109 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.773 VND 31.343 VND Vietinbank 30.134 VND 31.389 VND BIDV 30.239 VND 31.482 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND – 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170,37 VND 181,19 VND Vietinbank 173,15 VND 181,15 VND BIDV 173,84 VND 181,49 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 29/7 tăng 16 VND cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 28/7, giao dịch quanh mốc 26.386 - 26.456 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 98,66 điểm, tăng 1,04%.

Đồng USD tăng giá so với EUR và Yên vào thứ Hai khi thị trường được thúc đẩy bởi một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), mang lại sự chắc chắn phần nào cho thị trường và tránh được nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu.

Đồng USD tăng 0,59% so với đồng Yên Nhật lên mức 148,535.

Đồng EUR giảm 1,25% xuống còn 1,159125 USD, đánh dấu mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 5. Đồng USD đã giảm mạnh hồi đầu năm nay, đặc biệt là so với đồng EUR, do lo ngại rằng việc áp thuế cao đối với hầu hết các đối tác thương mại lớn sẽ gây tổn hại cho kinh tế Mỹ, khiến nhà đầu tư cân nhắc rút vốn khỏi tài sản Mỹ.

Đồng EUR giảm giá so với Yên Nhật và bảng Anh, sau khi đạt mức cao nhất trong 1 năm so với Yên và 2 năm so với Bảng Anh vào đầu phiên giao dịch. Đồng USD lại tăng giá so với Bảng Anh, đồng Bảng giảm 0,67% xuống còn 1,33545 USD.