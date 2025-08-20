Cán bộ Kho bạc Nhà nước vượt khó khăn, giữ vững mạch chảy ngân sách

(TBTCO) - Trong tiến trình cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện một bước đi lớn, đó là triển khai mô hình 2 cấp, sáp nhập 63 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thành 20 Kho bạc Nhà nước khu vực. Đây là quyết sách quan trọng, nhằm giảm đầu mối, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ ngày càng tốt hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Nhưng để có được thành quả ấy, phía sau là biết bao nỗ lực và hy sinh thầm lặng của cán bộ Kho bạc - những người lặng lẽ rời xa mái ấm quen thuộc, vượt hàng trăm cây số đến nơi công tác mới, tiếp tục giữ cho dòng chảy ngân khố quốc gia không ngừng thông suốt.

Công cuộc sáp nhập - bước đi lớn trong cải cách

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, từ ngày 1/3/2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiến hành sáp nhập lần thứ nhất, hình thành 20 KBNN khu vực trên cả nước. Đến ngày 1/7/2025, khi cả nước đồng loạt triển khai việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng địa phương giảm xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Về nguyên tắc, KBNN vẫn duy trì 20 đơn vị khu vực, song phạm vi quản lý được mở rộng theo địa giới hành chính mới.

Đơn cử, KBNN khu vực XIV được hợp nhất từ 3 KBNN tỉnh (Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận), đặt trụ sở tại Lâm Đồng. KBNN khu vực XVI được thành lập trên cơ sở hợp nhất các KBNN tỉnh cũ (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Yên), thực hiện chức năng trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk mới… Những thay đổi này đã giúp tinh gọn đầu mối, giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm kỷ luật tài chính, minh bạch và thông suốt.

Công chức KBNN khu vực XIV thực hiện đối soát số liệu chi ngân sách. Ảnh: H.T

Song song với những con số thống kê và sơ đồ tổ chức mới, là những câu chuyện thầm lặng, nơi mỗi cán bộ Kho bạc trở thành một mắt xích quan trọng, gánh trên vai trách nhiệm lớn lao với nghề, với ngành.

Vượt núi băng rừng, giữ trọn chữ “nghề”

Đằng sau thành công của công cuộc sáp nhập là biết bao câu chuyện đời thường đầy gian khó của cán bộ Kho bạc – những người sẵn sàng gác lại mái ấm nhỏ để giữ cho “dòng chảy” ngân sách không ngừng thông suốt.

Tại Phòng Giao dịch số 2, KBNN khu vực XVI, nhiều công chức phải rời nơi quen thuộc, chuyển công tác xa hơn 60 km. Con đường đi lại đầy đèo dốc hiểm trở, có đoạn xuyên rừng nên không thể về trong ngày. Họ đã quen với lịch trình sáng thứ Hai lên đường, chiều thứ Sáu trở về với gia đình, nhiều chị em còn phải bồng con nhỏ đi theo. Gian nan là vậy, nhưng tất cả đều cố gắng vượt qua để công việc không bị gián đoạn.

Lan tỏa niềm tin, trách nhiệm của cán bộ ngành Tài chính Giữa hành trình cải cách bộ máy và tinh gọn tổ chức, hình ảnh những cán bộ Kho bạc Nhà nước vượt hàng chục, hàng trăm cây số đến nơi công tác đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần tận tụy và lòng yêu nghề. Họ không chỉ giữ mạch chảy ngân khố quốc gia thông suốt, mà còn lan tỏa niềm tin, sự bền bỉ và trách nhiệm của cán bộ ngành Tài chính trên mọi nẻo đường.

Chị Đào Thị Lê Hằng - quyền Kế toán trưởng Phòng Giao dịch số 2 cho biết, trước kia, chị chỉ mất ít phút từ nhà đến nơi làm việc, nay chị chỉ còn 2 ngày cuối tuần được quây quần bên gia đình. “Hiện nay, từ nhà tôi đến cơ quan mới là 52 km, nhưng đường đèo rất khó đi. Mỗi sáng thứ Hai, tôi phải rời nhà từ 5 giờ để kịp giờ làm. Lúc mới ra công tác, việc ăn ở, sinh hoạt thật sự vất vả, nhưng nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, tôi dần ổn định hơn” - chị Hằng chia sẻ.

Tương tự, tại Phòng Giao dịch số 2 – KBNN khu vực XIV, chị Vũ Thị Thu Thủy, trước công tác tại KBNN huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (cũ), vốn quen với quãng đường đi làm chỉ ít phút, nay phải di chuyển gần 30 km, mất hàng giờ trên những con đường nắng mưa khắc nghiệt.

Tại KBNN khu vực XIV, anh Đoàn Trí Dũng - Trưởng phòng nghiệp vụ 3 cũng được điều động về từ KBNN huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (cũ). Con nhỏ, với cung đường dài 100 km từ nhà đến làm mới, anh Dũng cũng đành “phần hết việc nhà” cho vợ để yên tâm công tác với "lịch trình 26", tức là sáng thứ Hai đi và chiều thứ Sáu về, như một cách nói vui của các công chức công tác xa nhà.

Có thể thấy, dù là cán bộ nam hay nữ, người con còn nhỏ, người còn bố mẹ già yếu cần chăm sóc, động viên, nhưng với lòng yêu nghề, tất cả đều chọn cách gửi lại cho ông bà, người thân chăm sóc để an tâm nhận nhiệm vụ. Những đêm nhớ con, nhớ nhà, họ chỉ biết tự nhủ: vì công việc chung, vì trách nhiệm với ngành, với đất nước, phải dốc sức vượt qua.

Không chỉ là những con đường đèo núi hiểm trở, mà còn là những nỗi niềm riêng giấu kín. Chính những bước chân lặng lẽ vượt núi, băng rừng, chính sự bền bỉ dẫu vất vả ấy đã góp phần giữ trọn chữ “nghề”, để ngân khố quốc gia luôn vận hành thông suốt, an toàn. Và cũng từ trong gian khó, bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của cán bộ Kho bạc càng sáng rõ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đồng nghiệp, cho xã hội.

Những hy sinh thầm lặng

Sáp nhập đồng nghĩa với việc nhiều cán bộ phải chấp nhận cảnh xa nhà lâu dài. Có người con còn nhỏ, có người cha mẹ già bệnh tật…, nhưng tất cả đều gác lại nỗi riêng để hoàn thành nhiệm vụ.

Chị Phạm Thị Huệ - Giao dịch viên Phòng Giao dịch số 2, KBNN khu vực XVI cho biết: “Ngày nhận thông báo chuyển công tác, tôi gần như mất ngủ. Nghĩ đến con còn nhỏ, chồng bận rộn, bố mẹ già yếu… lòng se lại. Nhưng rồi tôi tự nhủ, ngành tin tưởng thì mình phải cố gắng. Đất nước cần bộ máy tinh gọn, mình cũng phải góp sức”.

Để giữ “mạch chảy” ngân khố quốc gia không đứt đoạn, họ đã nén lại nỗi niềm riêng. Từ miền biển đến miền núi, từ phố thị đến vùng sâu, cán bộ Kho bạc vẫn cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ. Sự kiên trì, tinh thần cống hiến ấy góp phần quan trọng để dòng vốn ngân sách luôn thông suốt, phục vụ kịp thời phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ giữ guồng máy vận hành trơn tru, sự hy sinh của họ còn củng cố niềm tin của nhân dân và các đơn vị sử dụng ngân sách. Đằng sau những con số báo cáo là mồ hôi, công sức và cả những nỗi niềm riêng tư mà họ âm thầm gác lại.

Trong gian khó, tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa đồng nghiệp trở thành điểm tựa vững chắc. Các chi bộ, công đoàn cơ sở KBNN thường xuyên động viên, thăm hỏi, giúp cán bộ yên tâm công tác. Không ít người coi đây là cơ hội rèn luyện, bởi sáp nhập bộ máy không chỉ tiết kiệm nguồn lực, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý.

Ông Lê Thái Vỹ - Giám đốc KBNN tỉnh Ninh Thuận (cũ), sau 2 lần KBNN thực hiện sáp nhập, hiện ông là Giám đốc KBNN khu vực XVI. Cũng như các đồng nghiệp, ông Vỹ cũng phải di chuyển quãng đường rất xa từ tỉnh Ninh Thuận (cũ) lên tỉnh Lâm Đồng mới để làm việc. Nhưng với ông, đi xa là vất vả, nhưng cũng là niềm tự hào. Bởi chính sự hy sinh này đã góp phần giúp hệ thống vận hành thông suốt, đảm bảo ngân khố quốc gia an toàn, hiệu quả.

Thực hiện mô hình 2 cấp là bước đi đúng đắn trong cải cách bộ máy hành chính. Nhưng thành quả ấy không thể có được nếu thiếu đi sự hy sinh lặng thầm của đội ngũ cán bộ ngành Kho bạc - những người đã sẵn sàng rời xa mái ấm gia đình, vượt qua trở ngại địa lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong guồng quay cải cách, họ chính là những “người lính thầm lặng” gìn giữ mạch chảy ngân khố quốc gia. Và chính sự tận tâm, cống hiến ấy đã góp phần khẳng định tầm vóc, vị thế của Kho bạc Nhà nước trên hành trình đổi mới, vì sự phát triển chung của đất nước.q