(TBTCO) - Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, 9 tháng/2025, doanh nghiệp chi hơn 4,1 tỷ USD nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 9/2025 có 492 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu về Việt Nam, tăng 8,7% so với tháng trước.

Ảnh minh họa.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 236 triệu USD, tăng 25,5% so với tháng trước; từ Hàn Quốc với 59,6 triệu USD, giảm 5,4%; từ Thái Lan với 59,5 triệu USD, giảm 8,1%; từ Nhật Bản với 47 triệu USD, giảm 13%; từ Ấn Độ với 26,1 triệu USD, giảm 13,3%; từ Indonesia với 25,9 triệu USD; tăng 19,3%... so với tháng trước.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường này đạt 454,5 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 92,4% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô về Việt Nam trong tháng qua.

Lũy kế trong 9 tháng năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 4,11 tỷ USD, tăng 21,6% (tương ứng tăng 729 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước./.