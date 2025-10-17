Thuế TP. Đà Nẵng ứng dụng công nghệ số trong quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số được xem là chìa khóa xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị xóa bỏ hoàn toàn hình thức thuế khoán từ ngày 1/1/2026.

Theo Thuế TP. Đà Nẵng, để quá trình chuyển đổi về việc xóa bỏ hình thức thuế khoán từ ngày 1/1/2026 được diễn ra thuận lợi, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên toàn bộ các lĩnh vực nghiệp vụ, coi đây là chìa khóa xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Trọng tâm của quá trình chuyển đổi là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đặc biệt là triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc. Việc triển khai và đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền chính là một minh chứng rõ nét, mang lại lợi ích kép cho cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thuế cơ sở 4 (Thuế TP. Đà Nẵng) tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đối với hộ kinh doanh. Ảnh: CTV.

Giải pháp này giúp cơ quan thuế thu thập dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, hỗ trợ quản lý chính xác doanh thu và chống thất thu hiệu quả, đồng thời giúp hộ kinh doanh phát hành hóa đơn nhanh chóng, tiện lợi ngay tại thời điểm bán hàng; giảm thiểu chi phí, thời gian in ấn, lưu trữ; đồng thời tạo sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao năng lực quản trị, từng bước tiếp cận phương thức quản lý hiện đại.

Cùng với việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngành Thuế đang đẩy mạnh sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế, đảm bảo dữ liệu người nộp thuế được chuẩn hóa, thống nhất và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới một hệ thống quản lý thuế thống nhất, hiện đại, lấy dữ liệu làm trọng tâm.

Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin ngành Thuế cũng đang được tái cấu trúc theo hướng tích hợp, tập trung và tự động hóa cao. Các quy trình nghiệp vụ được số hóa, liên thông, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, đưa TP. Đà Nẵng trở thành địa phương tiên phong trong chuyển đổi số ngành Thuế.

Nhờ ứng dụng công nghệ số, công tác quản lý thuế từng bước chuyển từ “hậu kiểm” sang “giám sát theo thời gian thực”, giảm thiểu rủi ro, sai sót và nâng cao tính minh bạch, công bằng trong thực thi chính sách thuế.

Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế TP. Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi: Đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách qua các kênh truyền thông, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức tập huấn chuyên đề hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử; bố trí công chức am hiểu nghiệp vụ vững vàng trực đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.../.