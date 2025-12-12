Ngày 12/12: Giá cao su thế giới tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (12/12) có xu hướng tăng mạnh nhờ lực phục hồi kỹ thuật và một phần dữ liệu về kinh tế Trung Quốc khá tích cực. Trong nước, giá mủ cao su tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 403 - 422 đồng/TSC.

Giá mủ cao su trong nước hôm nay giao dịch quanh ngưỡng 403 - 422 đồng/TSC. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 đi ngang mức 55,5 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 1% (3,3 Yên) lên mức 325,3 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,9% (140 Nhân dân tệ) lên mức 15.180 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM của Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 kết phiên ở mức 172,6 cent Mỹ/kg, tăng 0,8%.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sở giao dịch Osaka (OSE) tăng 0,09% lên 330,7 Yên (2,11 USD)/kg.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 cũng tăng 1,23% lên 15.215 Nhân dân tệ (2.154,37 USD)/tấn, trong khi hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất tăng 0,9% lên 10.605 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.