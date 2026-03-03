Doanh nghiệp công nghệ nối dài tăng trưởng lợi nhuận

(TBTCO) - Năm 2025, nhóm doanh nghiệp công nghệ niêm yết tiếp tục ghi dấu ấn với mức tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực là áp lực tái đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số, công nghệ và mở rộng thị trường.

Đà tăng trưởng nối dài

Năm 2025, nhóm doanh nghiệp công nghệ niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam tiếp tục là gam màu sáng trong bức tranh kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận đều nối dài xu hướng tăng trưởng.

Tại Công ty cổ phần FPT, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn vượt 13.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2024. Dù mức tăng thấp hơn năm liền trước và chưa hoàn thành toàn bộ kế hoạch tham vọng được Đại hội đồng cổ đông giao tại cuộc họp thường niên, FPT vẫn đạt 97,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế tại Công ty Cổ phần FPT vượt 13.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2024. Ảnh: An Thư

Động lực chính tiếp tục đến từ khối dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài với tăng trưởng duy trì ở mức hơn 14%, đóng góp gần 35.400 tỷ đồng doanh thu. Trong đó, doanh thu chuyển đổi số trong năm 2025 đạt 16.751 tỷ đồng, tăng trưởng 16,8% so với năm 2024, tập trung vào các công nghệ mới như điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu (Data Analytics)...

Một doanh nghiệp công nghệ khác là Tập đoàn CMC (CMG) cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng trong niên độ tài chính kéo dài từ ngày 31/3/2025 đến 31/3/2026 tăng 23%. Đến nay, CMG đã hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong mảng viễn thông, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) cũng đạt bước nhảy vọt, cả về quy mô lẫn hiệu quả. Doanh thu thuần đạt 44.188 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024. Đây là mức cao gấp nhiều lần tốc độ tăng trưởng trung bình ngành viễn thông toàn cầu. Lợi nhuận sau thuế tăng 57%, lên 11.273 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động và vượt xa kế hoạch lợi nhuận đưa ra đầu năm. Tăng trưởng của Viettel Global không chỉ đến từ mở rộng thuê bao, mà còn nhờ tối ưu hóa vận hành tại các thị trường nước ngoài, cải thiện doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao và kiểm soát chi phí.

Nghị quyết số 57-NQ/TW thúc đẩy đầu tư hạ tầng công nghệ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi. Trong đó, phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí"; làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu. Đáng chú ý, mục tiêu đến năm 2030, hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến; từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như: trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, thông tin di động 5G, 6G, thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi.

Một doanh nghiệp khác cũng thuộc "họ" Viettel là Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR) - đơn vị vận hành lượng lớn trạm thu phát sóng di động (BTS) - cũng đạt mức tăng trưởng 2 con số. Cụ thể, doanh thu năm 2025 đạt 13.900 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 600 tỷ đồng, tăng tương ứng 11%. Mảng hạ tầng cho thuê tiếp tục là động lực tăng trưởng nhanh nhất, với doanh thu tăng 36% với tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu đạt 28 - 29%. Đến cuối năm 2025, CTR sở hữu và vận hành khoảng 12.000 trạm BTS, tăng 20% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch phát triển 2.000 trạm mới.

Theo nhận định của chuyên gia Công ty Chứng khoán SSI trong báo cáo mới đây, đà tăng trưởng 2 con số của CTR sẽ nối dài. Chuyên gia của SSI kỳ vọng, doanh thu năm 2026 của CTR có thể tiếp tục tăng khoảng 11%, chủ yếu nhờ việc tiếp tục mở rộng mạng lưới trạm thu phát sóng (BTS), tăng trưởng từ mảng giải pháp năng lượng mặt trời và đà tăng trưởng từ mảng xây dựng. Bên cạnh đó, với chiến lược “Go Global” mà CTR đang theo đuổi, dù tác động trong ngắn hạn còn khiêm tốn, đây vẫn là trụ cột quan trọng và có thể sẽ là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Áp lực đầu tư mới

Dù duy trì tăng trưởng 2 con số trong năm 2025, song nhu cầu tái đầu tư liên tục của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vẫn đang diễn ra nhằm giữ vững lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong cuộc đua AI và hạ tầng số.

Điển hình như tại FPT, doanh nghiệp này vừa hoàn tất thương vụ mua lại công ty tư vấn công nghệ năng lượng David Lamm Consulting tại Đức, nhằm gia tăng năng lực cung cấp giải pháp số cho lĩnh vực năng lượng tại châu Âu. Cùng đó, FPT mua 10% cổ phần Daythree Digital Berhad (Malaysia) - một công ty công nghệ chuyên cung cấp dịch vụ vận hành quy trình kinh doanh (BPS) và quản lý hệ thống, với khoảng 2.000 nhân sự làm việc đa ngôn ngữ và phục vụ các khách hàng lớn trong lĩnh vực tài chính, viễn thông và tiện ích. Thương vụ này cũng nhằm mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ BPS tích hợp AI tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, trong năm 2025, hai nhà máy AI của FPT tại Việt Nam và Nhật Bản đã lọt top 500 siêu máy tính hiệu năng cao toàn cầu. Thông tin từ FPT cho biết, đã có hơn 111 tỷ tokens và tích hợp hơn 25 mô hình ngôn ngữ lớn được hệ thống tạo ra sau 6 tháng vận hành.

Tập đoàn CMC cũng dồn nguồn lực đáng kể vào hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Tính đến ngày 31/12/2025, doanh nghiệp này đã triển khai Không gian sáng tạo CMC tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 1.060 tỷ đồng.

Trong khi đó, Viettel Global tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng 5G tại các thị trường nước ngoài. Với việc chính thức khai trương dịch vụ 5G tại Burundi và Tanzania trong năm 2025, Viettel Global đã kinh doanh 5G tại 5 quốc gia, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như logistics, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, các dịch vụ số tiện ích cho chính phủ, doanh nghiệp và người dân...

Nhờ tích luỹ đáng kể những năm qua, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Viettel Global hiện đạt hơn 9.150 tỷ đồng, góp phần gia tăng đáng kể nền tảng tài chính cho các kế hoạch đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng phải gia tăng đòn bẩy tài chính nhằm mở rộng đầu tư. Tỷ lệ nợ của Viettel Global hiện ở mức hơn 47%, cao nhất trong 5 năm.

Hưởng lợi từ làn sóng trong chu kỳ công nghệ mới, hoạt động đầu tư cũng đòi hỏi mức chi tiêu lớn hơn trước. Nhiều doanh nghiệp công nghệ khác cũng tăng vay nợ trong các năm gần đây. Dù vậy, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng chi trả lãi vay và duy trì dư địa đầu tư.