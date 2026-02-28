(TBTCO) - Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, chậm nhất đến năm 2030, hoàn thành chuyển đổi toàn bộ xe taxi chạy xăng, dầu sang xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố.

Thực hiện theo Quyết định số 876/QĐ-TT về Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải và và số 2530/QĐ-TTg ngày 19/11/2025 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 27/2, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, Thành phố tổ chức triển khai hiệu quả lộ trình chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang sử dụng điện, năng lượng xanh theo định hướng phát triển giao thông xanh, bền vững; góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị.

Mục tiêu chậm nhất đến năm 2030, 100% taxi trên địa bàn thành phố sử dụng điện, năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ taxi trên địa bàn sử dụng điện, năng lượng xanh. Ảnh: TL

Giai đoạn 2026 - 2030: Hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ các đơn vị chuyển đổi xe taxi sử dụng xăng, dầu sang sử dụng điện, năng lượng xanh; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền đến người dân hiểu và đồng thuận; triển khai xây dựng các trạm sạc tại các điểm đỗ xe taxi.

Lộ trình cụ thể, năm 2026 đạt 63 - 64%; 2027 đạt 68 - 70%; 2028 đạt 74 - 77%; 2029 đạt 88 - 96%; năm 2030 đạt 100%.

Giai đoạn sau năm 2030, Thành phố tập trung hoàn thiện và duy trì các điều kiện khai thác ổn định đối với xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh, trong đó ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, điểm dừng, đỗ và tổ chức giao thông phù hợp với đặc thù vận hành của phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh.

Theo nội dung kế hoạch, việc chuyển đổi cần có lộ trình khả thi, nhất quán, phù hợp với điều kiện thực tiễn, khả năng tài chính của doanh nghiệp và điều kiện hạ tầng của thành phố; bảo đảm tính đồng bộ giữa phương tiện và hạ tầng cung cấp năng lượng, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Phân công rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện đối với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi taxi sử dụng điện trên địa bàn thành phố, bảo đảm thiết thực, hiệu quả...

Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi lệ phí đăng ký; phát triển đồng bộ hạ tầng trạm sạc tại khu vực trung tâm, vành đai, sân bay, nhà ga, bến xe; gắn với triển khai vùng phát thải thấp và ứng dụng công nghệ trong quản lý, xếp hạng chất lượng dịch vụ taxi.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện toàn bộ kế hoạch. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ rà soát, lắp đặt trạm sạc và bố trí điểm dừng, đỗ để đón, trả khách cho xe taxi.

Công an thành phố được giao rà soát quy trình thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp đổi biển số định danh phục vụ chuyển đổi xe taxi; hướng dẫn thống nhất rút ngắn thời gian giải quyết đảm bảo nhanh chóng, không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp./.