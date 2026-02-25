Tăng trưởng chất lượng, lợi ích lan tỏa tới người dân

Hà Nội chọn lọc dòng vốn FDI:

(TBTCO) - Trong không khí của mùa xuân mới, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu đã chia sẻ với TBTCVN về những kết quả nổi bật trong công tác thu hút vốn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng như định hướng lớn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Thủ đô.

PV: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Hà Nội vẫn nổi lên là điểm sáng về thu hút FDI. Ông nhìn nhận bức tranh tổng thể này như thế nào?

Ông Lê Trung Hiếu

Ông Lê Trung Hiếu: Có thể nói, FDI vào Hà Nội đang duy trì xu hướng tích cực cả về quy mô và chất lượng. Tính lũy kế từ năm 1986 đến nay, Hà Nội đã thu hút khoảng 71,7 tỷ USD vốn FDI, đứng thứ hai cả nước. Điều quan trọng hơn là cơ cấu dòng vốn đang dịch chuyển theo hướng phù hợp với mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô.

PV: Cụ thể, dòng vốn FDI đang dịch chuyển ra sao, thưa ông?

Ông Lê Trung Hiếu: Trước đây, FDI chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thâm dụng đất và lao động. Hiện nay, dòng vốn đang chuyển dần sang công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ cao, dịch vụ hiện đại. Hà Nội đã thu hút đầu tư từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia là những đối tác lớn, có tính ổn định cao.

Nguồn: Sở Tài chính Hà Nội. Đồ họa: Phương Anh

PV: Giai đoạn 2021 - 2025, dòng vốn FDI vào Hà Nội tăng trưởng khá ấn tượng. Ông có thể phân tích rõ hơn về điểm nổi bật của dòng vốn FDI vào Hà Nội trong giai đoạn này?

Ông Lê Trung Hiếu: Trong 5 năm qua, tổng vốn FDI vào Hà Nội đạt khoảng 11,3 tỷ USD. Điểm đáng chú ý là vốn điều chỉnh tăng thêm chiếm hơn 50% tổng vốn. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư hiện hữu không chỉ đến tìm hiểu, mà đã quyết định mở rộng quy mô, gắn bó lâu dài với Thủ đô.

PV: Riêng năm 2025, Hà Nội có cú “bứt tốc” khá mạnh?

Ông Lê Trung Hiếu: Đúng vậy. Năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn TP. Hà Nội đạt hơn 4,43 tỷ USD, cao nhất trong cả giai đoạn 2021 - 2025, gấp hơn 2 lần năm 2024. Sau nhiều năm không có mặt trong nhóm dẫn đầu, Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 2 toàn quốc về thu hút FDI. Đây là tín hiệu rất tích cực.

PV: Thưa ông, những dự án FDI lớn nào đang tạo dấu ấn rõ nét?

Ông Lê Trung Hiếu: Có thể kể đến dự án Thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội với tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD, hay các dự án công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngoài ra, việc một số nhà đầu tư lớn điều chỉnh tăng vốn hàng tỷ USD cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào môi trường đầu tư và triển vọng phát triển dài hạn của Hà Nội.

Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 4,5 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định: thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các dự án FDI có công nghệ cao, sạch, giá trị gia tăng lớn, như bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, sản xuất thông minh. Thu hút vốn FDI trong giai đoạn này đạt khoảng 25 tỷ USD. Riêng năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút khoảng 4,5 tỷ USD vốn FDI.

PV: Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút FDI ra sao?

Ông Lê Trung Hiếu: Thành phố đặt mục tiêu thu hút khoảng 25 tỷ USD vốn FDI đăng ký và 16 tỷ USD vốn thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là chạy theo con số, mà là bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn.

PV: Nghĩa là Hà Nội sẽ “chọn lọc” FDI kỹ hơn? Việc lựa chọn dự án FDI sẽ dựa trên những tiêu chí gì, thưa ông?

Ông Lê Trung Hiếu: Hà Nội xác định rõ: không thu hút FDI bằng mọi giá. Thành phố ưu tiên các dự án có công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng hiệu quả đất đai, có cam kết nghiên cứu - phát triển, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Thay vì chỉ nhìn vào quy mô vốn đăng ký, Hà Nội đánh giá tổng thể về trình độ công nghệ, hiệu quả kinh tế - xã hội, mức độ thân thiện với môi trường, hiệu quả sử dụng đất và khả năng lan tỏa sang khu vực kinh tế trong nước.

PV: Ông có thể nói rõ hơn, định hướng này gắn với mục tiêu tăng trưởng chung của Thủ đô như thế nào?

Ông Lê Trung Hiếu: Định hướng thu hút FDI của Hà Nội được xây dựng đồng bộ với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm và đưa kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP. Do đó, các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính, logistics thông minh, công nghệ môi trường, y - dược và các ngành dịch vụ chất lượng cao.

PV: Để thu hút được các “đại bàng” công nghệ, Hà Nội đang triển khai những giải pháp gì?

Ông Lê Trung Hiếu: Trước hết, Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, dễ dự báo. Thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chuyển mạnh từ tư duy “cấp phép” sang “đồng hành cùng nhà đầu tư”.

PV: “Đồng hành” ở đây được hiểu như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Trung Hiếu: Nghĩa là quản trị dự án FDI theo vòng đời. Không chỉ cấp phép xong là kết thúc, mà theo dõi sát quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời tăng cường hậu kiểm để bảo đảm dự án thực hiện đúng cam kết.

PV: Để thu hút được các nhà đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư cũng đóng vai trò rất quan trọng. Hoạt động xúc tiến đầu tư của TP. Hà Nội có gì đổi mới, thưa ông?

Ông Lê Trung Hiếu: Hà Nội đang chuyển sang xúc tiến đầu tư có địa chỉ, có trọng tâm. Việc ký kết hợp tác giữa Sở Tài chính Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giai đoạn 2025 - 2030 là một ví dụ. Qua đó, thành phố tăng cường kết nối với các tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư công nghệ từ Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia và các đối tác tiềm năng khác.

PV: Hiện nay, FDI không còn là câu chuyện “xa” với người dân. Điều họ quan tâm nhất là FDI mang lại lợi ích gì cho đời sống hàng ngày. Ông có suy nghĩ gì về điều này?

Ông Lê Trung Hiếu: Đây là câu hỏi rất thực tế. Thu hút FDI chất lượng cao trước hết tạo ra nhiều việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, đặc biệt trong các ngành công nghệ và dịch vụ hiện đại. Thứ hai, thu hút FDI hiệu quả giúp mở rộng nguồn thu ngân sách, tạo dư địa đầu tư cho hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, nhà ở. Thứ ba, các dự án đô thị thông minh, công nghệ môi trường giúp cải thiện trực tiếp chất lượng sống, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm.

Khi FDI được chọn lọc và gắn với doanh nghiệp trong nước để hình thành hệ sinh thái, chuỗi cung ứng toàn cầu, người dân không chỉ là người thụ hưởng, mà còn tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị mới của nền kinh tế Thủ đô.

PV: Xin cảm ơn ông!