Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Với mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thuận lợi các quy định mới về thuế, ngành Thuế tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, kê khai thuế dễ dàng, chính xác và tuân thủ quy định. Với mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thuận lợi các quy định mới về thuế, ngành Thuế tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, kê khai thuế dễ dàng, chính xác và tuân thủ quy định.

Hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế ngay trên điện thoại

Đại diện Ban Nghiệp vụ, Cục Thuế nhấn mạnh, việc hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai thuế đánh dấu bước chuyển từ mô hình quản lý dựa trên kiểm tra, giám sát sang mô hình dựa trên niềm tin và minh bạch dữ liệu. Theo đó, sẽ nâng cao vai trò và tính chủ động của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đề cao tính tuân thủ tự nguyện và chính sự minh bạch trong kê khai giúp người dân thấy rõ cơ chế tính thuế, hiểu vì sao và phải nộp bao nhiêu, từ đó hình thành tâm thế tự giác và chủ động tuân thủ.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ số để kê khai, nộp thuế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho sự tuân thủ. Chỉ với một tài khoản thuế điện tử, hộ kinh doanh có thể kê khai, nộp thuế ngay trên điện thoại - thao tác nhanh gọn, minh bạch, tiết kiệm thời gian.

Ngành Thuế tổ chức nhiều giải pháp để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai. Ảnh: An Thư

Như vậy, phương pháp kê khai thuế không chỉ là công cụ tính thuế chính xác hơn, mà còn là cơ chế xây dựng văn hóa tuân thủ tự nguyện - nơi minh bạch, tin cậy và thuận tiện trở thành động lực để hộ kinh doanh chủ động đồng hành cùng Nhà nước, hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.

Với những giải pháp đã và sẽ triển khai, cơ quan thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế xuyên suốt quá trình chuyển đổi. Khi được tạo điều kiện và nhìn nhận đúng vai trò, hộ kinh doanh sẽ trở thành lực lượng kinh tế năng động, cạnh tranh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giảm tối đa chi phí và áp lực cho hộ kinh doanh

Để đồng hành cùng tiểu thương, hộ kinh doanh trong quá trình kê khai, nộp thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đồng thời cung cấp miễn phí các dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ hỗ trợ điện tử để phục vụ hộ kinh doanh. Mục tiêu của ngành Thuế là giúp hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện hơn, với thao tác thực sự đơn giản, dễ làm, dễ nhớ, giảm tối đa chi phí và giảm áp lực khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức mới.

Đặc biệt, trong thời gian tới, hệ thống của cơ quan thuế sẽ được nâng cấp theo hướng hỗ trợ thông minh và thân thiện hơn, như gợi ý thông tin tờ khai điền trước, nhắc hạn kê khai, cảnh báo sớm các sai sót, từ đó giúp hộ kinh doanh kịp thời điều chỉnh, hạn chế lỗi kỹ thuật và giảm rủi ro sai sót không đáng có.

Ngành Thuế nỗ lực tối đa để hộ kinh doanh yên tâm phát triển Ngành Thuế nỗ lực tối đa để hộ kinh doanh yên tâm phát triển kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh trong suốt năm 2026 cũng như các giai đoạn tiếp theo. Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính

Ngành Thuế cũng triển khai hỗ trợ có mục tiêu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tập trung vào các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng theo quy định; hỗ trợ một phần chi phí ban đầu (thiết bị, phần mềm, kết nối) thông qua các chương trình hỗ trợ cụ thể, minh bạch, công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, gắn việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với các lợi ích thiết thực cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, như được xác định là tiêu chí tuân thủ tốt, ưu tiên hỗ trợ khi phát sinh sai sót kỹ thuật, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính thuế, qua đó tạo động lực tự nguyện tham gia chuyển đổi số.

Ngành Thuế cũng sẽ đổi mới nội dung và hình thức của chương trình “hóa đơn may mắn”, theo hướng tăng tính hấp dẫn, đa dạng hình thức khuyến khích (tăng số lượng giải, mở rộng đối tượng, gắn với ngành nghề, địa bàn), bảo đảm chương trình thực sự tạo động lực để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, theo dõi, đánh giá định kỳ hiệu quả triển khai trên cơ sở số lượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia, tần suất sử dụng hóa đơn điện tử, mức độ ổn định của hệ thống và phản hồi của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; kịp thời điều chỉnh giải pháp, cách thức triển khai cho phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh việc chủ động xây dựng các ứng dụng hỗ trợ hộ kinh doanh, lãnh đạo Cục Thuế bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp từ các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, các ngân hàng thương mại để triển khai thêm nhiều hơn nữa các gói giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm tạo điều kiện cho hộ kinh doanh tiếp cận các ứng dụng chuyển đổi số, phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đưa ra quan điểm từ phía doanh nghiệp cung cấp giải pháp, ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Misa khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp cùng cơ quan thuế triển khai các hoạt động tập huấn, hỗ trợ theo hướng “cầm tay chỉ việc” trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận kịp thời chính sách mới, chuẩn hóa quy trình quản lý và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh. Với định hướng đồng hành, Misa cam kết hỗ trợ quá trình chuyển đổi số hộ kinh doanh diễn ra nhanh chóng, thực chất và hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực tuân thủ, minh bạch hóa hoạt động tài chính và xây dựng nền tảng quản trị bền vững cho cộng đồng hộ kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.