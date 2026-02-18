(TBTCO) - Với mục tiêu thu ngân sách 86.000 tỷ đồng trong năm 2026, Quảng Ninh đang tích cực triển khai các giải pháp chiến lược, từ cải cách thủ tục hành chính đến phát triển kinh tế xanh. Tỉnh quyết tâm duy trì đà tăng trưởng, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, khi tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) của tỉnh đạt 84.500 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 53% so với dự toán Trung ương giao và tăng 47% so với dự toán tỉnh giao. Đặc biệt, thu nội địa đạt 68.150 tỷ đồng, tăng 81% so với dự toán Trung ương giao và tăng 92% so với năm 2024.

Đây là những con số rất ấn tượng, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế Quảng Ninh trong bối cảnh còn nhiều biến động và thách thức, đồng thời khẳng định vị thế quan trọng của Quảng Ninh trong nhóm các tỉnh, thành phố đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của tỉnh chính là sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách. Chính quyền tỉnh đã triển khai các kế hoạch điều hành ngân sách cụ thể cho từng quý và từng lĩnh vực, đồng thời thành lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư và thu ngân sách.

Hai siêu du thuyền Seabourn Encore và Piano Land chở gần 2.400 khách quốc tế cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh T.D

Ngành Thuế Quảng Ninh cũng đã có những cải cách mạnh mẽ, đặc biệt trong việc chuyển đổi số và quản lý thu ngân sách. Ứng dụng thuế điện tử eTax mobile được triển khai giúp giảm thất thu, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh tiếp cận phương thức quản lý hiện đại. Đặc biệt, thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 đạt 24.076 tỷ đồng, tăng mạnh so với dự toán và phản ánh sự hiệu quả trong công tác quản lý đất đai và tài nguyên.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Năm 2026, mục tiêu thu ngân sách của Quảng Ninh được đặt ra ở mức cao, với số thu được giao là 86.000 tỷ đồng, vượt xa so với dự toán ban đầu (74.000 tỷ đồng). Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn biến động, xu hướng suy giảm ở một số thị trường xuất khẩu, rủi ro từ biến động giá nguyên liệu cùng chính sách thuế quốc tế có thể tác động đến nguồn thu của tỉnh, mục tiêu này đòi hỏi Quảng Ninh phải tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, chủ động trong công tác quản lý và phát triển các nguồn thu ổn định và bền vững.

Trong đó, các ngành như du lịch, hải quan, sản xuất công nghiệp... đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào ngân sách địa phương.

Quảng Ninh bắt tay triển khai các giải pháp đảm bảo thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. Ảnh T.D

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, các sở, ban, ngành trong tỉnh Quảng Ninh đã bắt tay triển khai các giải pháp đảm bảo thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. Hải quan khu vực VIII, một trong những đơn vị có đóng góp lớn vào ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hải quan và giám sát hoạt động xuất nhập khẩu.

Cùng với đó, việc triển khai các dự án khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng và đề án thí điểm cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) cũng được chú trọng để thúc đẩy thương mại qua biên giới và tăng thu ngân sách từ xuất nhập khẩu.

Ngành du lịch Quảng Ninh, với những sản phẩm du lịch độc đáo và chất lượng cao, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, thu hút khách quốc tế. Mục tiêu năm 2026 là thu hút trên 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch dự kiến đạt ít nhất 65.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi sự nỗ lực cao từ cả chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp sạch và công nghệ cao, qua đó không chỉ tạo thêm nguồn thu, mà còn giúp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Năm 2026 là một năm đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội đối với Quảng Ninh. Tỉnh đã và đang triển khai các giải pháp thu ngân sách đồng bộ, với sự quyết tâm cao từ các cấp chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Từ nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong năm 2025 và chiến lược phù hợp, Quảng Ninh tự tin sẽ hoàn thành và vượt mục tiêu thu ngân sách năm 2026, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương.