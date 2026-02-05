Quảng Ninh miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử đến hết năm 2028

(TBTCO) - Ngày 5/2/2026, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 35, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh.

Trên cơ sở xem xét 9 tờ trình và 9 dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất thông qua 9 nghị quyết với sự đồng thuận tuyệt đối của 100% đại biểu dự họp.

Một trong những nghị quyết đáng chú ý nhất tại kỳ họp là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phí tham quan danh lam thắng cảnh, được ban hành nhằm điều chỉnh các quy định trước đây cho phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển du lịch – văn hóa của tỉnh. Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã quyết nghị mức thu phí tham quan khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người, tức miễn hoàn toàn phí tham quan cho người dân và du khách khi đến với danh thắng tâm linh nổi tiếng này.

Quyết định miễn phí tham quan Yên Tử được đánh giá là bước đi có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ định hướng của tỉnh trong việc khuyến khích phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa – lịch sử, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo nhân dân, phật tử và du khách trong, ngoài nước tiếp cận không gian văn hóa – tâm linh đặc sắc của Quảng Ninh.

Quảng Ninh miễn hoàn toàn phí tham quan cho người dân và du khách đến khu di tích Yên Tử. Ảnh T.D

Cùng với việc miễn phí tham quan, nghị quyết cũng quy định rõ cơ chế tài chính đối với đơn vị quản lý di sản. Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất tỷ lệ trích để lại 26% nguồn thu phí liên quan (nếu có) cho Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử nhằm đảm bảo kinh phí chi thường xuyên theo cơ chế tự chủ, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chi không thường xuyên cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Việc phân bổ này được gắn với lộ trình tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Thời gian áp dụng nghị quyết về phí tham quan danh lam thắng cảnh, trong đó có quy định miễn phí Yên Tử, kéo dài từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2028. Quyết định miễn phí tham quan Yên Tử không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với việc bảo tồn di sản, phục vụ lợi ích cộng đồng và nâng cao hình ảnh du lịch Quảng Ninh thân thiện, hấp dẫn.

Bên cạnh nội dung về phí tham quan, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 từ trên 12,5% lên trên 13%, đồng thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt mục tiêu đề ra. Nghị quyết xác định giải ngân đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng, gắn với việc rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn lực mới, ưu tiên phát triển kinh tế số, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và các ngành có giá trị gia tăng lớn.

Đồng thời HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua nghị quyết phân bổ 350 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho 9 dự án, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục – đào tạo và giao thông, nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và phục vụ phát triển bền vững.

Quang cảnh kỳ họp thứ 35 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh M.H

Bên cạnh đó, nghị quyết về danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng rừng (đợt 1 năm 2026) đã được thông qua, bao gồm 32 dự án thu hồi đất và 15 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và yêu cầu trồng rừng thay thế. HĐND tỉnh cũng ban hành danh mục 2 khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trong năm 2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Ngô Quang Hưng, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Nguyễn Trọng Diện, nguyên Giám đốc Sở Y tế, do đã được phân công đảm nhận nhiệm vụ công tác mới; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Thắng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngoài ra, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XIV, khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của HĐND các cấp trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống nhân dân trong nhiệm kỳ 2021–2026.

Với những nghị quyết đã được thông qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo hành lang pháp lý vững chắc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch – văn hóa, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong chặng đường phát triển mới của tỉnh.