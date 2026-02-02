(TBTCO) - Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026 có quy mô khoảng 220 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, các hàng hóa, dịch vụ được sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026 diễn ra từ ngày 6 - 11/2, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là sự kiện thương mại quan trọng của tỉnh Quảng Ninh, quy tụ khoảng 220 gian hàng, trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, cùng các mặt hàng tiêu biểu đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế trên toàn quốc.

Người dân mua sắm hàng hóa tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh. Ảnh T.D

Hội chợ sẽ được chia thành 5 khu vực riêng biệt. Khu vực đầu tiên sẽ bao gồm 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp và hợp tác xã tại các xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh. Khu vực thứ hai sẽ trưng bày 110 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, với các sản phẩm nông sản và đặc sản tiêu biểu. Các khu vực còn lại sẽ được trang trí với không gian văn hóa, phục vụ du khách chụp ảnh và tham gia các hoạt động đón Tết, trong khi một khu vực sẽ tổ chức lễ khai mạc và công bố kết quả xếp hạng sản phẩm OCOP đạt sao của tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026 không chỉ là cơ hội cho người dân và du khách mua sắm các sản phẩm chất lượng chuẩn bị đón Tết, mà còn là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tăng cường giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy liên kết vùng. Sự kiện cũng là một phần trong chiến dịch “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và góp phần tạo đà cho ngành dịch vụ và du lịch của tỉnh Quảng Ninh phát triển.