Chứng khoán ngày 2/2: Giảm sâu đầu phiên, VN-Index “rút chân” giữ mốc 1.800 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (2/2) chịu ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến kém tích cực của thị trường tài chính thế giới. Áp lực bán mạnh xuất hiện ngay từ đầu phiên, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm và bảo toàn thành công mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm.

VN-Index giảm hơn 22 điểm

Hôm nay (2/2), VN-Index tạo khoảng trống giảm giá đầu phiên, điều chỉnh mạnh về vùng giá quanh 1.780 điểm dưới ảnh ảnh của nhóm Vingroup. Thị trường sau đó phục hồi tốt trở lại dưới ảnh hưởng dẫn dắt của nhóm cổ phiếu năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -22,54 điểm, về mức 1.806,5 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 2/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 2/2 có: GAS (+1,45), MSN (+0,96), FPT (+0,91), STB (+0,55), BSR (+0,44)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-16,47), VHM (-5,32), VCB (-1,80), GVR (-1,38), BID (-1,06).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 128 mã tăng giá, 41 mã giữ giá tham chiếu và có 210 mã giảm giá.

Số lượng mã giảm áp đảo số lượng mã tăng, tuy nhiên độ mở nhóm ngành nghiêng về sắc xanh với 13/21 nhóm ngành tăng điểm. Dệt may, bảo hiểm và thủy sản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, chứng khoán và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -25,5 điểm, về mức 2.004,31 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 18 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 10 mã tăng giá.

VN-Index “rút chân” tích cực và ngưỡng hỗ trợ tại đường giá MA50 được bảo toàn trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-11,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 977 triệu cổ phiếu ( 11,15%), tương đương giá trị đạt 31.985 tỷ đồng ( 9,93%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +4,26 điểm, lên mức 260,39 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,06 điểm, lên mức 129,12 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng rất mạnh, áp lực bán tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn và góp phần gây ra nhịp giảm của VN-Index với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -2.467 tỷ đồng. BSR (97 tỷ đồng), VNM (82 tỷ đồng) và MSN (71 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC (-544 tỷ đồng), VHM (-330 tỷ đồng), VCB (-193 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 33 tỷ đồng

Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh

Trải qua phiên sáng u ám bao trùm bởi một bức tranh giao dịch ảm đạm trước đà bán không khoan nhượng tới từ phe bán, VN-Index nhanh chóng lấy lại nhịp độ khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ và kéo thị trường “rút chân” tích cực trở lại vào phiên chiều.

Tưởng chừng như đã tới thời điểm nghỉ ngơi, nhóm dầu khí tiếp tục mang tới nhiều bất ngờ khi PVD đóng cửa ở mức giá trần, kéo theo tâm lý tích cực tới các cổ phiếu còn lại trong cùng ngành. Trong khi đó, midcap ngành bán lẻ lại cho thấy phong độ cao hơn các “ông lớn” khi lần lượt DGW, PET tăng kịch trần trong ngày không còn sự dẫn dắt tới từ MWG và MSN. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu họ Vingroup bao gồm VIC, VHM, VRE, VPL đóng cửa với biên độ giảm điểm quanh ngưỡng 6 - 7% và trở thành những nguyên nhân chính khiến chỉ số nằm ở ngưỡng giá đỏ xuyên suốt phiên giao dịch hôm nay.

VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: T.L

Cổ phiếu của những chủ đầu tư lớn như Nam Long, Đất Xanh, Khang Điền, Novaland, An Gia... sáng nay cùng biến động theo hướng tiêu cực với mức giảm trên 2,5%. Đến chiều, nhóm này ghi nhận một số mã như Quốc Cường Gia Lai, Phát Đạt, Hoàng Quân ngược dòng tăng 1 - 2%.

Ngân hàng, nhóm trụ của thị trường, đối mặt áp lực bán mạnh. HDB, TCB, VPB và VIB cùng giảm trên 2% trong phiên sáng. Hầu hết thu hẹp biên độ trong phiên chiều. Một số mã đầu ngành như VCB, BID, CTG đảo chiều từ giảm thành tăng hơn 1,5%.

Ở nhóm chứng khoán, tâm điểm bán là cổ phiếu VIX với mức giảm hơn 3%. Các cổ phiếu thành phần như VCI, TCX, VND, SSI cũng chìm trong sắc đỏ.

Hòa chung cùng nhịp giảm của thị trường tài chính châu Á sáng nay, VN-Index cũng có phiên giảm điểm sâu trong ngày giao dịch đầu tuần mới. Biên độ giảm của thị trường chung bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn "họ Vin" (VIC, VHM, VRE, VPL) và ảnh hưởng đến một số nhóm ngành khác khiến xu hướng của VN-Index trở nên tiêu cực hơn. Tuy vậy điểm đáng chú ý là đà giảm được thu hẹp hơn một nửa (24,81 điểm), trong khi nhóm cổ phiếu "họ Vin" vẫn giảm rất sâu, thậm chí dư bán sàn, cho thấy sự phân hóa rất mạnh.

Kết phiên, VN-Index vẫn giữ vững được mốc tâm lý 1.800 dù xu hướng thị trường chung khá xấu và vị thế mua thêm ở ngưỡng hỗ trợ (1.800 - 1.810 điểm) chưa rơi vào vùng rủi ro. Vì vậy, khả năng thị trường giảm thêm vẫn còn cao (do xu hướng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chi phối VN-Index đang khá xấu), nhưng mặt bằng các nhóm ngành khác không sụt giảm sâu hơn.

Các chuyên gia tiếp tục giữ nguyên quan điểm nắm giữ danh mục, thậm chí còn mở thêm vị thế tăng thêm tỷ trọng ở các mã đang có lợi nhuận trong danh mục khi thị trường chung có nhịp rung lắc tiếp trong các phiên tiếp theo./.