Hoạt động kinh doanh khởi sắc giúp lợi nhuận Kinh Bắc tăng cao

(TBTCO) - Năm 2025, Kinh Bắc ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, nhờ đẩy mạnh ghi nhận doanh thu từ hoạt động khu công nghiệp và cải thiện nguồn thu tài chính.

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2025, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty cổ phần (mã Ck: KBC) ghi nhận sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô hoạt động trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án trọng điểm và tích cực gia tăng quỹ đất. Đến thời điểm cuối năm, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt 69.750 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 44.729 tỷ đồng ghi nhận đầu năm.

Sự gia tăng tài sản chủ yếu đến từ biến động mạnh ở nhóm hàng tồn kho, khi giá trị khoản mục này tăng gần gấp đôi, từ khoảng 13.850 tỷ đồng lên gần 26.955 tỷ đồng. Trong cơ cấu tồn kho, dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị dở dang xấp xỉ 17.000 tỷ đồng, cao gấp khoảng hai lần so với cuối năm trước.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Bên cạnh đó, các dự án khác cũng ghi nhận giá trị đáng kể như Khu công nghiệp Lộc Giang với hơn 1.560 tỷ đồng, dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Nếnh hơn 1.190 tỷ đồng và Khu đô thị Phúc Ninh trên 1.120 tỷ đồng. Ngoài các dự án đang triển khai, doanh nghiệp còn rót vốn vào nhiều dự án mới, trong đó Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu được đầu tư gần 776 tỷ đồng, còn Khu công nghiệp Kim Thành 2 ghi nhận mức đầu tư gần 520 tỷ đồng.

Song song với hàng tồn kho, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng mạnh trong năm qua. Khoản mục này đã tăng từ 731 tỷ đồng lên 4.224 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh thêm hơn 3.530 tỷ đồng chi phí tại dự án Trung tâm thương mại và văn phòng Láng Hạ. Trong quá trình triển khai các dự án, Kinh Bắc cũng thực hiện vốn hóa chi phí đi vay với giá trị gần 1.287 tỷ đồng trong kỳ.

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư và xây dựng, doanh nghiệp đã đẩy mạnh huy động vốn vay. Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Kinh Bắc ở mức khoảng 43.000 tỷ đồng, cao gấp 1,8 lần so với đầu năm. Động lực chính đến từ dư nợ vay ngân hàng dài hạn, tăng mạnh từ 9.741 tỷ đồng lên hơn 25.845 tỷ đồng. Cùng với đó, nợ vay ngắn hạn cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, từ hơn 370 tỷ đồng lên gần 2.800 tỷ đồng.

Việc gia tăng nhanh các khoản phải thu và hàng tồn kho đã tạo áp lực lớn lên dòng tiền hoạt động. Trong năm 2025, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc ghi nhận mức âm hơn 18.053 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp vẫn duy trì trạng thái dương hơn 1.150 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, kết quả kinh doanh lại cho thấy sự cải thiện rõ nét. Riêng quý IV/2025, doanh thu của Kinh Bắc đạt hơn 1.648 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 651 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 30 tỷ đồng của quý IV năm trước.

Theo doanh nghiệp, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp, sự cải thiện của doanh thu tài chính, đồng thời phát sinh khoản thu nhập khác liên quan đến chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của đơn vị bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, Kinh Bắc đạt doanh thu 6.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 2.147 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2,4 lần và 5,6 lần so với năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu KBC được giao dịch ở mức 34.900 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 0,5% so với thời điểm đầu năm 2026. Với hơn 941 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện đạt khoảng 32.867 tỷ đồng./.