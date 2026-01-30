Vinatex cải thiện lợi nhuận dù doanh thu quý IV sụt giảm

(TBTCO) - Trong kỳ quý IV/2025, Vinatex ghi nhận doanh thu giảm nhẹ nhưng lợi nhuận tăng mạnh, nhờ biên lãi gộp cải thiện và kiểm soát chi phí hiệu quả. Lũy kế cả năm, Vinatex vượt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã Ck: VGT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, ghi nhận bức tranh kinh doanh có sự phân hóa rõ giữa doanh thu và lợi nhuận. Trong quý cuối năm, doanh thu thuần đạt 4.647 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận gộp lại tăng lên 603 tỷ đồng, cao hơn khoảng 10%, kéo biên lãi gộp cải thiện từ mức 11% lên 13%.

Cùng với sự cải thiện ở khâu sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng không đáng kể, thêm khoảng 6 tỷ đồng so với quý IV/2024, lên mức 387 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí, Vinatex ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 392 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 58% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt trong bối cảnh doanh thu suy giảm.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Theo giải trình của doanh nghiệp, sự gia tăng lợi nhuận trong quý IV chủ yếu đến từ việc nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát chi phí. Doanh thu giảm 2,9% là hệ quả của việc nhiều khách hàng đẩy mạnh nhận hàng trong chín tháng đầu năm nhằm hạn chế rủi ro thuế quan, khiến khối lượng đơn hàng trong quý cuối năm sụt giảm.

Trước bối cảnh đó, Vinatex tập trung cải tiến quy trình sản xuất để gia tăng sản lượng, tăng cường công tác dự báo và cập nhật diễn biến thị trường nhằm lựa chọn thời điểm mua nguyên vật liệu phù hợp, đồng thời đẩy mạnh đào tạo cho người lao động và đội ngũ quản lý, qua đó nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Hoạt động tài chính trong kỳ cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Doanh nghiệp cho biết, đã chủ động bám sát diễn biến lãi suất và tỷ giá, tối ưu hóa cơ cấu vay giữa ngoại tệ và VND, quản lý dòng tiền chặt chẽ, tận dụng các thời điểm thanh toán phù hợp và sử dụng các công cụ phái sinh nhằm hạn chế rủi ro, qua đó cải thiện hiệu quả tài chính.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Vinatex đạt gần 18.399 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.479 tỷ đồng, tăng 77%, trong khi lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.335 tỷ đồng, cao hơn hơn hai lần so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được thông qua, với mục tiêu doanh thu 18.315 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 910 tỷ đồng, Vinatex không chỉ hoàn thành chỉ tiêu doanh thu mà còn vượt hơn 46% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp đạt 20.583 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và tiền gửi ngân hàng đạt 2.249 tỷ đồng, giảm gần 14%; hàng tồn kho ở mức hơn 6.671 tỷ đồng; tài sản cố định ghi nhận gần 3.544 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ 4.165 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản mục tài sản khác.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả cuối năm đạt hơn 10.538 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm 6.780 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt trên 10.044 tỷ đồng, gồm vốn cổ phần 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.420 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển khoảng 900 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VGT chốt phiên giao dịch ngày 29/1 ở mức 13.400 đồng/cổ phiếu, tăng 12,4% so với mức giá đầu năm 2026. Với hơn 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Vinatex tương ứng 6.800 tỷ đồng./.