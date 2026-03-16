Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái số

Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái số thông qua các hoạt động của đề án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030.

Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, toàn diện để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng, năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua các gói hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, quy mô, mức độ sẵn sàng và đặc thù của từng ngành, lĩnh vực; từ đó thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, toàn diện, cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động, khả năng thích ứng với biến động thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 500.000 DNNVV được hỗ trợ thông qua các hoạt động của Đề án (như đánh giá mức độ sẵn sàng, thử nghiệm và ứng dụng sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số, tư vấn về chuyển đổi số, đào tạo, nâng cao năng lực số). Trong đó, ít nhất 300.000 DNNVV được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo.

Hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Đây là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện được các mục tiêu mà Đề án đưa ra.

Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu hình thành nhóm 200 DNNVV tiêu biểu về chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực quan trọng như khoa học - công nghệ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, y tế, thương mại, logistics, tài chính, giáo dục và du lịch.

Theo đó, sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ DNNVV (năm 2017) và các văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chính sách hỗ trợ ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI) bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI và dữ liệu nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số.

Phát triển hạ tầng hỗ trợ chuyển đổi số

Đề án nêu rõ, phát triển hạ tầng băng rộng cố định, di động 5G và các công nghệ di động thế hệ tiếp theo tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất thông minh, tự động hóa…; đẩy mạnh triển khai dịch vụ viễn thông công ích, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, miền.

Tận dụng tối đa hạ tầng viễn thông, Internet tốc độ cao, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị tại các trung tâm, cụm đổi mới sáng tạo nhằm tạo điều kiện để DNNVV khai thác, học hỏi, thử nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất thông minh; công khai, chia sẻ có kiểm soát các nguồn dữ liệu chuyên ngành phục vụ phân tích, dự báo, tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ kinh phí cho DNNVV thuê, sử dụng dịch vụ, thiết bị tại các phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm chuẩn, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng tính toán hiệu năng cao để thử nghiệm, kiểm thử, đánh giá chất lượng và hiệu quả sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo…

Hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái số

Một nhiệm vụ quan trọng được nêu tại Đề án là hỗ trợ DNNVV xây dựng lộ trình chuyển đổi số, tiếp cận các sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số; xây dựng mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số, hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao phát triển các sản phẩm, giải pháp phục vụ chuyển đổi số DNNVV; hỗ trợ DNNVV ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, AI, đổi mới sáng tạo và tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, hỗ trợ pháp lý và nâng cao năng lực số cho DNNVV thông qua đào tạo, bồi dưỡng các chủ doanh nghiệp, lao động nòng cốt và người lao động…

Đặc biệt, huy động các nguồn lực tài chính từ nguồn ngân sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, xã hội hóa, viện trợ, tài trợ quốc tế để hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái số./.