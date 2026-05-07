Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Đức Việt

15:50 | 07/05/2026
(TBTCO) - Tổ máy số 1 thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đốt than lần đầu thành công vào lúc 18 giờ 55 phút ngày 6/5 tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là dấu mốc kỹ thuật quan trọng, tạo tiền đề cho quá trình chạy thử và tiến tới vận hành thương mại của dự án.
Ký kết Hợp đồng EPC dự án thành phần 1 Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 đại diện quản lý thực hiện. Công trình được xác định là một trong những dự án nguồn điện trọng điểm theo Quy hoạch điện lực quốc gia, góp phần tăng cường năng lực cung ứng điện và bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian tới.

Nhà máy được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, khởi công từ tháng 12/2021. Dự án gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403 MW, ứng dụng công nghệ trên siêu tới hạn (USC) - công nghệ có thông số hơi cao hàng đầu hiện nay tại Việt Nam, giúp nâng cao hiệu suất phát điện và giảm phát thải.

Màn hình điều khiển hệ thống nghiền than của Tổ máy 1 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong thời điểm đốt than lần đầu thành công lúc 18h55 ngày 6/5/2026. Ảnh: EVN.

Theo thiết kế, khi vận hành đầy đủ, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9,1 tỷ kWh mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao độ ổn định và an toàn vận hành hệ thống điện.

Sau mốc đốt than lần đầu, EVN cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục triển khai các bước chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị và hoàn thiện những hạng mục còn lại để đưa Tổ máy 1 vào vận hành ổn định, an toàn, đúng tiến độ./.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hàng năm cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động địa phương, đặc biệt là lao động có trình độ cao.
