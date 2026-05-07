Chứng khoán

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Thu Hương

16:33 | 07/05/2026
(TBTCO) - HOSE chuyển cổ phiếu DRH sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026 do DRH Holdings chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản số 1053/TB-SGDHCM về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu DRH của Công ty CP DRH Holdings. Theo đó, HOSE chuyển cổ phiếu DRH từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026.

Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo điểm g khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, cổ phiếu DRH tiếp tục được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 201/QĐ-SGDHCM ngày 8/4/2025 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 là số âm, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Đồng thời, cổ phiếu này cũng tiếp tục thuộc diện kiểm soát theo các Quyết định số 202 và 203/QĐ-SGDHCM ngày 8/4/2025 do báo cáo tài chính kiểm toán trong hai năm liên tiếp 2023 - 2024 nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hai năm gần nhất đều âm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, DRH Holdings ghi nhận khoản lỗ ròng gần 25 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu ở mức rất thấp, không đủ bù đắp chi phí hoạt động, trong khi chi phí tài chính tiếp tục duy trì ở mức cao, gần 33 tỷ đồng.

Trong quý I, doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 858 triệu đồng, trong khi giá vốn hàng bán lên tới 1,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp âm gần 923 triệu đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 7,7 tỷ đồng, còn phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết mang về khoảng 5,5 tỷ đồng, gần như không biến động so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính lên tới 32,8 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 3,6 tỷ đồng.

Kết quả trên tiếp tục kéo dài tình trạng kinh doanh kém tích cực của DRH Holdings. Doanh nghiệp từng trải qua chuỗi 10 quý liên tiếp thua lỗ từ quý II/2023 đến hết quý III/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, DRH Holdings ghi nhận lỗ lũy kế gần 90 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 4.416 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền và tương đương tiền giảm mạnh 96%, xuống còn khoảng 3,7 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chủ yếu là các dự án bất động sản dở dang ghi nhận hơn 1.418 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng lên hơn 3.117 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, với dư nợ vay tài chính gần 770 tỷ đồng, tiếp tục tạo áp lực lớn lên chi phí lãi vay.

DRH Holdings cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để hoàn tất các yêu cầu từ đơn vị kiểm toán nhằm sớm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/5, cổ phiếu DRH tăng 0,43% lên 2.310 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 285,7 tỷ đồng./.

