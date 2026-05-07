Thuế - Hải quan

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Đức Việt

17:31 | 07/05/2026
(TBTCO) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này sẽ tiếp sức cho hàng triệu hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời giúp ổn định kinh doanh và phát triển trong dài hạn.
Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

Tạo tâm lý tích cực cho hộ kinh doanh

Đánh giá về việc nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng, PGS.TS Lý Phương Duyên - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, chính sách này sẽ mở rộng đối tượng được miễn thuế và giảm nghĩa vụ thuế đối với các đối tượng có doanh thu vượt ngưỡng, tạo thêm nguồn tài chính để hộ kinh doanh tái đầu tư, duy trì việc làm và mở rộng hoạt động. Việc tăng ngưỡng chịu thuế sẽ giúp cho một số lượng lớn các hộ kinh doanh chưa đến ngưỡng chịu thuế giảm bớt được các thủ tục hành chính trong việc kê khai thuế, giảm chi phí tuân thủ và ngược lại, giảm bớt chi phí quản lý cho cơ quan quản lý.

Đồng thời, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế góp phần tạo tâm lý tích cực cho hộ kinh doanh, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi sang quản lý thuế hiện đại.

Dưới góc độ hộ kinh doanh, bà Nguyễn Thị Liên - chủ quán bún tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi bán hàng ăn nhỏ, doanh thu mỗi năm khoảng 800 - 900 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí và tiền thuê cửa hàng thì lợi nhuận không còn được bao nhiêu. Khi nghe được thông tin Chính phủ nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm, tôi rất vui mừng vì những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như tôi sẽ giảm bớt áp lực thuế, nhất là trong bối cảnh giá thực phẩm, nguyên liệu đầu vào tăng cao như hiện nay".

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng, hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển. Ảnh: TL.

Bà Liên cho rằng, chính sách này được các hộ kinh doanh rất ủng hộ, vì thực tế nhiều hộ kinh doanh nhỏ doanh thu chưa cao nhưng chi phí lại lớn. Nếu nâng ngưỡng lên thì các hộ kinh doanh có thêm điều kiện để duy trì và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Còn theo ông Bùi Chiến Thắng - một hộ kinh doanh tạp hóa ở Hà Nội, mức 500 triệu khá thấp so với thực tế kinh doanh. Vì vậy, việc nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng được rất nhiều hộ kinh doanh đồng tình và hoan nghênh quyết sách hợp lý này.

Tuy nhiên, ông Thắng bày tỏ lo ngại một số người có thể khai báo doanh thu không chính xác để né thuế. Do vậy, cơ quan quản lý cần minh bạch và có cơ chế kiểm tra hợp lý. “Nếu không quản lý tốt thì sẽ tạo ra sự không công bằng giữa các hộ kinh doanh” - ông Thắng nói.

Giải pháp quản lý minh bạch, tránh thất thu thuế

Khảo sát cho thấy, phần lớn ý kiến hộ kinh doanh rất vui mừng khi Chính phủ nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm và cho rằng điều này phù hợp với bối cảnh chi phí kinh doanh gia tăng. Tuy nhiên, nhiều người cũng đề nghị cần đi kèm các giải pháp quản lý minh bạch, tránh thất thu thuế và đảm bảo công bằng giữa các đối tượng kinh doanh.

Để giải quyết thực trạng trên, PGS.TS Lý Phương Duyên lưu ý, để đảm bảo công bằng cho các cá nhân và hộ cá nhân kinh doanh. Theo đó, việc kê khai thuế phải đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện và có những lợi ích nổi trội nhất định để các hộ kinh doanh sẵn sàng và tự nguyện thực hiện tuân thủ các quy định về kê khai thuế. Ví như, miễn phí lắp đặt các máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế, có chính sách tín dụng ưu đãi…

Theo PGS.TS Lý Phương Duyên, để thúc đẩy hộ kinh doanh và kinh tế tư nhân phát triển, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để hộ kinh doanh hiểu đúng chính sách. Cùng với đó, phải hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, đặc biệt là hóa đơn điện tử và quản lý doanh thu. Việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng/năm có liên quan chặt chẽ đến yêu cầu quản lý doanh thu minh bạch. Vì vậy, cần hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và sổ sách kế toán đơn giản.

Ngoài ra, cần hỗ trợ họ tiếp cận vốn vay hợp lý, mặt bằng kinh doanh ổn định, kỹ năng quản trị tài chính, marketing, thương mại điện tử, quản lý lao động và tuân thủ pháp luật. Khuyến khích hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển lên doanh nghiệp, nhưng không nên tạo áp lực hành chính.

Bên cạnh đó, cần phải có cơ chế giám sát doanh thu một cách chặt chẽ để đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, tăng cường quản lý rủi ro, tránh lợi dụng chính sách. Khi ngưỡng doanh thu được nâng lên 1 tỷ đồng, có thể phát sinh hiện tượng chia nhỏ hộ kinh doanh, ghi nhận doanh thu không đầy đủ hoặc cố tình giữ doanh thu dưới ngưỡng để không phải nộp thuế. Vì vậy, cơ quan thuế cần quản lý trên cơ sở dữ liệu, kết nối thông tin từ hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, ngân hàng, nền tảng thương mại điện tử và dữ liệu ngành nghề. Tuy nhiên, quản lý phải theo nguyên tắc rủi ro, tránh kiểm tra tràn lan gây áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ.

PGS.TS Lý Phương Duyên cho rằng, cần bảo đảm sự công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Một chính sách tốt phải vừa hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ, vừa không tạo ra sự chênh lệch quá lớn về nghĩa vụ giữa hộ kinh doanh quy mô lớn và doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, cần phân tầng rõ: hộ nhỏ thì hỗ trợ, đơn giản hóa; hộ lớn thì minh bạch hóa, tiến tới quản lý gần hơn với doanh nghiệp.

Còn theo TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, với các hộ kinh doanh nhỏ, việc nâng ngưỡng miễn thuế là cần thiết để giảm chi phí và đơn giản hóa các thủ tục kê khai thuế.

Đối với việc bổ sung ngưỡng miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ không chỉ là giải pháp hỗ trợ tài chính đơn thuần mà còn là công cụ dẫn dắt để nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững trong dài hạn. Khi chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống sẽ tạo nên chuyển biến thực chất, tích cực./.

