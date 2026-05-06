Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Tạo đột phá để hộ kinh doanh phát triển

Khoảng 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh được hưởng lợi

Ngày 29/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong Nghị định là Chính phủ quy định ngưỡng miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi mức hiện hành. Theo đó, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Hiện cả nước có khoảng 2.556.042 hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: Đức Thanh

Theo số liệu của cơ quan thuế, hiện cả nước có khoảng 2.556.042 hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm. Với việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước là khoảng 16.650 tỷ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm khoảng 4.850 tỷ đồng so với chính sách điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, việc nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế đối với khu vực hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm là một bước đi rất tích cực. Khu vực hộ kinh doanh sẽ được hưởng lợi rất lớn từ chính sách này.

Đặc biệt, việc nâng ngưỡng thuế trong bối cảnh hiện nay là một tín hiệu mạnh mẽ thể hiện tinh thần “khoan thư sức dân”. Chính sách này tăng cường sự hỗ trợ thiết thực cho những đối tượng được xem là yếu thế trong nền kinh tế - đó là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, giúp họ có thêm nguồn lực để duy trì và phát triển kinh tế gia đình.

Thúc đẩy khu vực kinh tế cá thể phát triển “Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm là bước điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, góp phần giảm áp lực tài chính cho hộ kinh doanh, tạo điều kiện để khu vực kinh tế cá thể phát triển ổn định hơn. Trong thời gian tới, khi chính sách đi vào cuộc sống một cách đồng bộ, hiệu quả sẽ thúc đẩy khu vực kinh tế cá thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. Bà Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Phân tích về những yếu tố tác động đến thu ngân sách nhà nước cũng như tác động đến người dân và doanh nghiệp khi nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế cho hộ kinh doanh, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm chắc chắn sẽ tác động đến nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển, sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách ổn định và bền vững hơn.

Theo bà Cúc, đối với người dân, trong bối cảnh lạm phát và chi phí đầu vào tăng, việc nâng ngưỡng doanh thu giúp hộ, cá nhân kinh doanh giữ lại một phần thu nhập lớn hơn, tăng vốn để sản xuất, hỗ trợ thúc đẩy những hộ kinh doanh nhỏ phát triển, nhất là trong thời gian đầu thành lập.

Các doanh nghiệp nhỏ cũng được giảm đáng kể chi phí nghĩa vụ thuế, giữ lại khoản lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất… Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và mở rộng hoạt động.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước

Quy định mới không chỉ giảm áp lực tài chính, mà còn tạo thêm cơ hội để các hộ kinh doanh ổn định hoạt động, từng bước mở rộng quy mô.

Ngay sau khi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP được ban hành, ngày 30/4, không khí tại các cửa hàng kinh doanh ở chợ Bầu (tỉnh Ninh Bình) trở nên rộn ràng hơn. Các tiểu thương truyền tai nhau thông tin Chính phủ đã ban hành chính sách nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng/năm. Tâm lý của phần lớn tiểu thương, hộ kinh doanh cũng trở nên thoải mái hơn khi không còn phải quá lo lắng về nghĩa vụ thuế như trước.

Chị Hoa - chủ một gian hàng tạp hóa tại chợ Bầu chia sẻ, dù quy mô cửa hàng không lớn, doanh thu hằng năm cũng chưa đạt 1 tỷ đồng, song chị rất phấn khởi với chính sách này. Được nâng ngưỡng không phải chịu thuế, hộ kinh doanh không còn băn khoăn khi mở rộng kinh doanh. “Đa phần chị em chúng tôi kinh doanh nông sản ở đây chỉ mong có doanh thu vượt ngưỡng để được nộp thuế” - chị Hoa bày tỏ.

Cùng đề cập việc nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm, chị Lan Anh - hộ kinh doanh vải, quần áo tại chợ Ba Hàng (tỉnh Thái Nguyên) cho rằng, chính sách này không chỉ giúp giảm gánh nặng, mà còn thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đối với khu vực kinh tế cá thể. Việc giảm áp lực thuế trong giai đoạn hiện nay là nguồn động viên thiết thực, giúp hộ kinh doanh ổn định hoạt động. Khi gánh nặng tài chính được san sẻ, các hộ kinh doanh sẽ mạnh dạn hơn trong đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng/năm là một tin rất vui đối với nhiều hộ, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, cơ quan thuế đưa ra khuyến cáo, hộ kinh doanh không nên lợi dụng chính sách để “tách hộ”, “tách doanh thu” nhằm né nghĩa vụ thuế.

Theo cơ quan thuế, nếu việc tách hộ là độc lập thật sự về địa điểm, vốn, tài sản, hoạt động kinh doanh, doanh thu, chi phí và trách nhiệm pháp lý, thì pháp luật không cấm. Nhưng nếu chỉ tách trên giấy, còn thực tế vẫn hoạt động kinh doanh chung, thì đây là dấu hiệu rủi ro.

Hiện nay, cơ quan thuế hoàn toàn có đủ dữ liệu để quản lý, đối chiếu và nhận diện rủi ro. Do đó, không phải cứ chia nhỏ tên hộ là dữ liệu cũng “chia nhỏ” theo. Nếu cùng một hoạt động kinh doanh, cùng dòng tiền, cùng địa điểm, cùng người điều hành hoặc có dấu hiệu liên quan bất thường, cơ quan thuế có cơ sở để rà soát, kiểm tra và xử lý theo quy định./.