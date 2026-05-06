Thuế - Hải quan

Bắc Ninh thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt trên 34 nghìn tỷ đồng

Văn Tuấn

[email protected]
09:25 | 06/05/2026
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 34.535 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 40,5% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 7.263 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán; thu từ thuế, phí đạt gần 26.912 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, tăng 30,1% so với cùng kỳ.
Một số khu vực có số thu tăng trưởng khá gồm: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 15.512 tỷ đồng, tăng 40,4%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 6.480 tỷ đồng, tăng 41,9%; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 141 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần; thu ngân sách khác đạt 716 tỷ đồng, tăng 38,9%...

Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: TN

Đại diện Thuế tỉnh Bắc Ninh đánh giá, kết quả này phản ánh sự phục hồi đáng kể của thị trường bất động sản thông qua việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công tại các dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các địa phương duy trì ổn định, một số doanh nghiệp có quy mô lớn như: Công ty Samsung Display Việt Nam, Samsung Electronics Việt Nam thuộc khu công nghiệp Yên Phong; Công ty Luxshare-ICT thuộc khu công nghiệp Quang Châu; Công ty Hana Micron Vina thuộc khu công nghiệp Vân Trung…, duy trì nộp ngân sách lớn đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách những tháng đầu năm.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đồng thời, tập trung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các chính sách mới như Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Nghị định số 141/2026/NĐ-CP về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và các luật thuế sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2026, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo hoàn thành thắng lợi dự toán thu ngân sách cả năm.

Đại diện Thuế cơ sở 2 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến ngày 9/4/2026, trên địa bàn quản lý có hơn 19.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay từ những ngày đầu, Thuế cơ sở 2 đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ với phương châm “không để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thuế cơ sở 2 đã chủ động triển khai đồng thời nhiều hình thức hỗ trợ tại chỗ và lưu động. Trong đó, tại trụ sở cơ quan thuế, Thuế cơ sở 2 tỉnh Bắc Ninh thiết lập các bàn hướng dẫn chuyển đổi số với đội ngũ cán bộ thường trực, sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi vướng mắc của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tại cơ sở: cử các tổ công tác đến từng khu chợ, thôn, tổ dân phố, công chức thuế thực hiện theo phương châm “cầm tay chỉ việc” giúp bà con tiếp cận công nghệ ngay tại điểm kinh doanh.

Công tác hỗ trợ được xây dựng bám sát thực tế, tập trung vào việc giải đáp các vướng mắc, khó khăn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đặc biệt là kỹ năng số: hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile, liên kết và thông báo tài khoản/ví điện tử; ghi chép sổ sách khoa học…, thực hiện việc kê khai và nộp thuế trực tuyến đơn giản, minh bạch, giúp bà con tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Thuế Cơ sở 2 tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ hỗ trợ tối đa, bám sát địa bàn, không kể ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật; đảm bảo 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự tin thực hiện mọi thủ tục trên môi trường số nhằm giúp hộ kinh doanh yên tâm kinh doanh./.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 767/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
(TBTCO) - Chiều ngày 5/6, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị chính thức triển khai thí điểm nền tảng Cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh từ 0h00 ngày 1/5/2026 theo quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
(TBTCO) - Quyết định 1040/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 29/4/2026 đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, khi Bộ Tài chính chính thức sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục và bãi bỏ 7 thủ tục hải quan, hướng tới đơn giản hóa quy trình, nâng chuẩn chuyên môn và phù hợp khung pháp lý mới.
(TBTCO) - Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập, Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành siết chặt kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý nhập cảnh, đặc biệt với động vật và sản phẩm động vật, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguồn lây nhiễm.
(TBTCO) - Lực lượng chức năng, trong đó có hải quan địa bàn cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 12,2 kg pháo nổ, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.
(TBTCO) - 81 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt từ sau ngày thống nhất đất nước, Hải quan Việt Nam đã chuyển từ kiểm soát biên giới kinh tế sang kiến tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh kinh tế. Trên nền tảng cải cách và chuyển đổi số, Hải quan luôn đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước.
(TBTCO) - Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, lối mở của Quảng Ninh tiếp tục duy trì ổn định trong tháng 4/2026, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,781 tỷ USD; nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu lũy kế từ đầu năm đạt gần 86 tỷ đồng.
(TBTCO) - Gắn bó với từng chặng đường lịch sử của dân tộc, ngành Thuế Việt Nam được ví như mạch máu nuôi dưỡng sự cân bằng và phát triển của đất nước. Không chỉ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu cho ngân sách, ngành Thuế còn luôn đồng hành với doanh nghiệp và người dân, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, qua đó góp phần xây dựng đất nước thêm hùng cường.
