Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

Theo báo cáo của Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, trong tháng 4/2026, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định. Các chỉ tiêu về kim ngạch, sản lượng hàng hóa và lưu lượng người qua lại cửa khẩu cho thấy vai trò ngày càng rõ của kinh tế cửa khẩu trong tăng trưởng thương mại của tỉnh.

Tính đến ngày 14/4/2026, tổng số thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu, thu dịch vụ cửa khẩu đạt 25,721 tỷ đồng. Trong đó, Chi nhánh Móng Cái tiếp tục là đơn vị đóng góp lớn nhất với 24,309 tỷ đồng. Chi nhánh Hoành Mô đạt 964 triệu đồng, tăng 300% so với cùng kỳ; Chi nhánh Bắc Phong Sinh đạt 447 triệu đồng, tăng 235% so với cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng thu đạt 85,870 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 26% kế hoạch tỉnh giao và 25% kế hoạch Ban Quản lý khu kinh tế giao. Kết quả này cho thấy nguồn thu từ hoạt động cửa khẩu vẫn giữ được đà tăng, dù một số địa bàn ghi nhận biến động so với cùng kỳ.

Ở mảng xuất nhập khẩu, tổng trọng lượng hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở, lối thông quan trên địa bàn tỉnh trong tháng đạt 234.809 tấn. Trong đó, hàng nhập khẩu đạt 160.117 tấn, hàng xuất khẩu đạt 74.692 tấn.

Đáng chú ý, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong tháng 4 đạt 1,781 tỷ USD. Riêng địa bàn Chi nhánh Móng Cái đạt 1,728 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Đây tiếp tục là khu vực giữ vai trò đầu mối trong hoạt động thương mại biên giới của Quảng Ninh, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh cải thiện hạ tầng, thủ tục thông quan và dịch vụ logistics.

Không chỉ hàng hóa, hoạt động xuất nhập cảnh cũng ghi nhận lưu lượng lớn. Trong tháng 4/2026, tổng lượt người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở, lối thông quan trên địa bàn đạt 779.793 lượt. Trong đó, nhập cảnh đạt 385.376 lượt, xuất cảnh đạt 394.417 lượt. Lũy kế từ đầu năm, tổng lượt người xuất nhập cảnh đạt hơn 2,5 triệu lượt; riêng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, trong tháng, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì vận hành ổn định hoạt động cửa khẩu, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan. Các chi nhánh cũng tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Trong tháng 5/2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai khu vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại cửa khẩu Bắc Luân II. Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát các khoản thu dịch vụ cửa khẩu, logistics; yêu cầu công khai, minh bạch và thực hiện giảm tối thiểu 30% các khoản thu dịch vụ.

Việc giảm chi phí dịch vụ, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao năng lực logistics được kỳ vọng sẽ cải thiện sức cạnh tranh của các cửa khẩu Quảng Ninh, qua đó thu hút thêm doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thúc đẩy dòng hàng hóa qua địa bàn trong các tháng tiếp theo./.