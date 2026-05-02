Thuế - Hải quan

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
12:00 | 02/05/2026
(TBTCO) - Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, lối mở của Quảng Ninh tiếp tục duy trì ổn định trong tháng 4/2026, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,781 tỷ USD; nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu lũy kế từ đầu năm đạt gần 86 tỷ đồng.
aa
Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh thí điểm mô hình Kiosk thông minh, thúc đẩy hành chính công số Quảng Ninh: Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo báo cáo của Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, trong tháng 4/2026, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định. Các chỉ tiêu về kim ngạch, sản lượng hàng hóa và lưu lượng người qua lại cửa khẩu cho thấy vai trò ngày càng rõ của kinh tế cửa khẩu trong tăng trưởng thương mại của tỉnh.

Tính đến ngày 14/4/2026, tổng số thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu, thu dịch vụ cửa khẩu đạt 25,721 tỷ đồng. Trong đó, Chi nhánh Móng Cái tiếp tục là đơn vị đóng góp lớn nhất với 24,309 tỷ đồng. Chi nhánh Hoành Mô đạt 964 triệu đồng, tăng 300% so với cùng kỳ; Chi nhánh Bắc Phong Sinh đạt 447 triệu đồng, tăng 235% so với cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng thu đạt 85,870 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 26% kế hoạch tỉnh giao và 25% kế hoạch Ban Quản lý khu kinh tế giao. Kết quả này cho thấy nguồn thu từ hoạt động cửa khẩu vẫn giữ được đà tăng, dù một số địa bàn ghi nhận biến động so với cùng kỳ.

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4
Nguồn thu từ hoạt động cửa khẩu tại Quảng Ninh vẫn giữ được đà tăng trong 4 tháng đầu năm 2026. Ảnh T.D

Ở mảng xuất nhập khẩu, tổng trọng lượng hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở, lối thông quan trên địa bàn tỉnh trong tháng đạt 234.809 tấn. Trong đó, hàng nhập khẩu đạt 160.117 tấn, hàng xuất khẩu đạt 74.692 tấn.

Đáng chú ý, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong tháng 4 đạt 1,781 tỷ USD. Riêng địa bàn Chi nhánh Móng Cái đạt 1,728 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Đây tiếp tục là khu vực giữ vai trò đầu mối trong hoạt động thương mại biên giới của Quảng Ninh, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh cải thiện hạ tầng, thủ tục thông quan và dịch vụ logistics.

Không chỉ hàng hóa, hoạt động xuất nhập cảnh cũng ghi nhận lưu lượng lớn. Trong tháng 4/2026, tổng lượt người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở, lối thông quan trên địa bàn đạt 779.793 lượt. Trong đó, nhập cảnh đạt 385.376 lượt, xuất cảnh đạt 394.417 lượt. Lũy kế từ đầu năm, tổng lượt người xuất nhập cảnh đạt hơn 2,5 triệu lượt; riêng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, trong tháng, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì vận hành ổn định hoạt động cửa khẩu, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan. Các chi nhánh cũng tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Trong tháng 5/2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai khu vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại cửa khẩu Bắc Luân II. Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát các khoản thu dịch vụ cửa khẩu, logistics; yêu cầu công khai, minh bạch và thực hiện giảm tối thiểu 30% các khoản thu dịch vụ.

Việc giảm chi phí dịch vụ, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao năng lực logistics được kỳ vọng sẽ cải thiện sức cạnh tranh của các cửa khẩu Quảng Ninh, qua đó thu hút thêm doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thúc đẩy dòng hàng hóa qua địa bàn trong các tháng tiếp theo./.

Tiến Dũng
Từ khóa:
xuất nhập khẩu Cửa khẩu Quảng Ninh kim ngạch xuất nhập Lối thông quan Thu phí hạ tầng Hoạt động cửa khẩu Logistics hàng hóa

Bài liên quan

Hải quan cửa khẩu phía Bắc túc trực giữ mạch thông quan hàng hóa xuyên lễ

Hải quan cửa khẩu phía Bắc túc trực giữ mạch thông quan hàng hóa xuyên lễ

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Dành cho bạn

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Tỷ giá USD hôm nay (2/5): Tỷ giá đi ngang dịp lễ, DXY phục hồi sau nhịp rơi dưới 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (2/5): Tỷ giá đi ngang dịp lễ, DXY phục hồi sau nhịp rơi dưới 98 điểm

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Đọc thêm

Quảng Ninh: Miễn phí hạ tầng cửa khẩu với hàng nhập khẩu

Quảng Ninh: Miễn phí hạ tầng cửa khẩu với hàng nhập khẩu

(TBTCO) - Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh (có hiệu lực từ 28/4/2026 đến hết 31/12/2028) sửa đổi, bổ sung quy định về phí hạ tầng cửa khẩu, trong đó áp dụng mức thu 0 đồng/lượt phương tiện đối với xe vận chuyển hàng nhập khẩu thuộc diện chịu phí, tạo đột phá giảm chi phí logistics, thúc đẩy lưu thông hàng hoá.
Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

(TBTCO) - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, Cục Thuế đã ban hành công điện chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động triển khai, thực hiện đồng bộ nghị định trong toàn ngành; đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.
Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng: Điều hộ kinh doanh mong chờ đã thành hiện thực

Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng: Điều hộ kinh doanh mong chờ đã thành hiện thực

(TBTCO) - Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế được nâng lên 1 tỷ đồng thay cho ngưỡng dưới 500 triệu đồng. Ngưỡng doanh thu mới được áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Giải pháp nào để hạn chế “tác dụng phụ” của hóa đơn?

Giải pháp nào để hạn chế “tác dụng phụ” của hóa đơn?

(TBTCO) - Tại các hội nghị triển khai chính sách thuế và hóa đơn do cơ quan thuế tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) có doanh thu không quá 500 triệu đồng/năm phản ánh rằng việc họ không được sử dụng hóa đơn điện tử sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của họ.
Chính sách thuế thu nhập cá nhân với khoản lợi tức cá nhân được nhận từ công ty tại nước ngoài

Chính sách thuế thu nhập cá nhân với khoản lợi tức cá nhân được nhận từ công ty tại nước ngoài

(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, đơn vị nhận được văn bản của ông Phạm Hy Hiền có địa chỉ tại số 195 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập ông nhận được từ lợi tức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại nước ngoài.
Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản lý thương mại điện tử, chống ma túy

Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản lý thương mại điện tử, chống ma túy

(TBTCO) - Ngày 28/4/2026, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn tiếp và làm việc với ông Choi Jae Young - Cục trưởng Cục Hải quan và Thuế (Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc), tập trung trao đổi kinh nghiệm quản lý hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới và phối hợp phòng, chống buôn lậu ma túy.
Gỡ vướng cho cá nhân kinh doanh khi đăng ký thuế

Gỡ vướng cho cá nhân kinh doanh khi đăng ký thuế

(TBTCO) - Thời gian qua, không ít cá nhân kinh doanh phải loay hoay, mất thời gian khi thực hiện đăng ký thuế thì thuế cơ sở yêu cầu phải có đăng ký kinh doanh. Cục Thuế đã có hướng dẫn mới gỡ vướng vấn đề này, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.
Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, để phù hợp với hệ thống luật thuế mới có hiệu lực, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp bán lẻ, du khách trong thực hiện hoàn thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

Dòng vốn đầu tư tại Gia Lai tiếp tục rót vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

Dòng vốn đầu tư tại Gia Lai tiếp tục rót vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Quảng Ninh: Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Quảng Ninh: Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao