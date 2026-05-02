Dòng vốn đầu tư tại Gia Lai tiếp tục rót vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

Nhiều dự án sắp chốt nhà đầu tư

Cuối tháng 4/2026, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện 3 dự án điện gió trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Tâm - Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị nhận bản ghi nhớ đầu tư dự án năng lượng có tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Tâm - Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 và dự án Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 - Giai đoạn 2 thực hiện tại xã Ia Le.

Cả 2 dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 3/2/2026, đều có công suất 42 MW và tổng vốn đầu tư 1.848 tỷ đồng.

Trong khi đó, Liên danh Công ty cổ phần ANI Power - Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức là nhà đầu tư được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Chư Pơng tại xã Bờ Ngoong.

Dự án Nhà máy điện gió Chư Pơng có công suất thiết kế 42 MW; sản lượng điện khoảng 112.000 MWh/năm; tổng vốn đầu tư hơn 1.616 tỷ đồng.

Hai liên danh nêu trên đều là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ quan tâm dự án

Ngoài 3 dự án vừa phê duyệt hồ sơ, 4 dự án khác cũng đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ mời quan tâm (chấm thầu), dự kiến được tỉnh Gia Lai công bố kết quả nhà đầu tư trúng thầu trong thời gian tới.

Trong đó, 3 dự án điện gió có công suất 100 MW khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ đều có 2 nhà đầu tư đăng ký với sự góp mặt của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Trung Nam.

Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang (3.408 tỷ đồng, 45 ha) có 2 nhà đầu tư đăng ký là Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo và Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Gia Lai - Xã Trang.

Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2 (hơn 3.350 tỷ đồng, 47,58 ha) có 2 nhà đầu tư đăng ký là Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo và Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Thuận Nam.

Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong (tổng vốn đầu tư hơn 3.764 tỷ đồng, 42 ha) có 2 nhà đầu tư đăng ký là Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo và Liên danh Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Gia Lai - Bờ Ngoong và Công ty TNHH Đầu tư điện Ninh Thuận.

Dự án còn lại là Nhà máy điện gió Ia Hla có công suất 42 MW, tổng vốn đầu tư 1.600. Dự án này cũng chỉ có duy nhất nhà đầu tư nộp hồ sơ là Liên danh Leader Energy - An Phát.

Năng lượng tái tạo chiếm ưu thế

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 29/4/2026, toàn tỉnh thu hút 96 dự án, đạt 55,88% so với kế hoạch UBND tỉnh giao (170 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư 122.659,19 tỷ đồng; tăng 156,75% về số dự án và 799,29% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục dẫn đầu về cả số dự án và tổng vốn đăng ký với 35 dự án và tổng vốn đầu tư 102.748,69 tỷ đồng. Trong đó, năng lượng tái tạo chiếm ưu thế với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng (đã chấp thuận nhà đầu tư).

Nhiều dự án được chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư lớn như Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận (4.679 tỷ đồng) và dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 (hơn 48.372 tỷ đồng).

Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 (Nguồn: EMI).

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 (hơn 6.904 tỷ đồng) và Vân Canh 2 (hơn 7.771 tỷ đồng).

Giữa tháng 4/2026, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư EMI, Công ty cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận là chủ đầu tư 5 dự án, bao gồm: Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ (831 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 (836 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 (1.545 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 (1.720 tỷ đồng) và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4 (1.678 tỷ đồng).

Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Tây Nguyên Gia Lai là nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Ko 1 (hơn 1.562 tỷ đồng) và Nhà máy điện gió Ia Ko 2 (hơn 1.404 tỷ đồng).

Tiếp đến, ngày 20/4/2026, UBND tỉnh Gia Lai cũng chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty cổ phần Điện gió An Thành Gia Lai với dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai (hơn 1.586 tỷ đồng); Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh TôNa với dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa (hơn 198 tỷ đồng).