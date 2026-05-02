Đầu tư

Dòng vốn đầu tư tại Gia Lai tiếp tục rót vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

Sơn Thuận

Sơn Thuận

11:59 | 02/05/2026
Tỉnh Gia Lai đã phê duyệt nhà đầu tư thực hiện 13 dự án năng lượng tái tạo với tổng vốn đầu tư hơn 79.000 tỷ đồng; 3 dự án được phê duyệt nhà đầu tư đáp ứng hồ sơ mời thầu với tổng vốn hơn 5.300 tỷ đồng.
aa

Nhiều dự án sắp chốt nhà đầu tư

Cuối tháng 4/2026, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện 3 dự án điện gió trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm - Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị nhận bản ghi nhớ đầu tư dự án năng lượng có tongro vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng.
Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Tâm - Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị nhận bản ghi nhớ đầu tư dự án năng lượng có tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Tâm - Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 và dự án Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 - Giai đoạn 2 thực hiện tại xã Ia Le.

Cả 2 dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 3/2/2026, đều có công suất 42 MW và tổng vốn đầu tư 1.848 tỷ đồng.

Trong khi đó, Liên danh Công ty cổ phần ANI Power - Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức là nhà đầu tư được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Chư Pơng tại xã Bờ Ngoong.

Dự án Nhà máy điện gió Chư Pơng có công suất thiết kế 42 MW; sản lượng điện khoảng 112.000 MWh/năm; tổng vốn đầu tư hơn 1.616 tỷ đồng.

Hai liên danh nêu trên đều là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ quan tâm dự án

Ngoài 3 dự án vừa phê duyệt hồ sơ, 4 dự án khác cũng đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ mời quan tâm (chấm thầu), dự kiến được tỉnh Gia Lai công bố kết quả nhà đầu tư trúng thầu trong thời gian tới.

Trong đó, 3 dự án điện gió có công suất 100 MW khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ đều có 2 nhà đầu tư đăng ký với sự góp mặt của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Trung Nam.

Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang (3.408 tỷ đồng, 45 ha) có 2 nhà đầu tư đăng ký là Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo và Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Gia Lai - Xã Trang.

Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2 (hơn 3.350 tỷ đồng, 47,58 ha) có 2 nhà đầu tư đăng ký là Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo và Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Thuận Nam.

Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong (tổng vốn đầu tư hơn 3.764 tỷ đồng, 42 ha) có 2 nhà đầu tư đăng ký là Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo và Liên danh Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Gia Lai - Bờ Ngoong và Công ty TNHH Đầu tư điện Ninh Thuận.

Dự án còn lại là Nhà máy điện gió Ia Hla có công suất 42 MW, tổng vốn đầu tư 1.600. Dự án này cũng chỉ có duy nhất nhà đầu tư nộp hồ sơ là Liên danh Leader Energy - An Phát.

Năng lượng tái tạo chiếm ưu thế

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 29/4/2026, toàn tỉnh thu hút 96 dự án, đạt 55,88% so với kế hoạch UBND tỉnh giao (170 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư 122.659,19 tỷ đồng; tăng 156,75% về số dự án và 799,29% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục dẫn đầu về cả số dự án và tổng vốn đăng ký với 35 dự án và tổng vốn đầu tư 102.748,69 tỷ đồng. Trong đó, năng lượng tái tạo chiếm ưu thế với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng (đã chấp thuận nhà đầu tư).

Nhiều dự án được chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư lớn như Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận (4.679 tỷ đồng) và dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 (hơn 48.372 tỷ đồng).

Gia Lai có 51 dự án năng lượng thuộc Quy hoạch Điện VIII có thể áp dụng Nghị quyết số 253 và Nghị quyết số 254, ngày 11/12/2025 của Quốc hội để xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.Trong ánh: Nhà máy điện gió Nhơn Hoà 1 (Nguồn: EMI).
Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 (Nguồn: EMI).

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 (hơn 6.904 tỷ đồng) và Vân Canh 2 (hơn 7.771 tỷ đồng).

Giữa tháng 4/2026, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư EMI, Công ty cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận là chủ đầu tư 5 dự án, bao gồm: Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ (831 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 (836 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 (1.545 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 (1.720 tỷ đồng) và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4 (1.678 tỷ đồng).

Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Tây Nguyên Gia Lai là nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Ko 1 (hơn 1.562 tỷ đồng) và Nhà máy điện gió Ia Ko 2 (hơn 1.404 tỷ đồng).

Tiếp đến, ngày 20/4/2026, UBND tỉnh Gia Lai cũng chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty cổ phần Điện gió An Thành Gia Lai với dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai (hơn 1.586 tỷ đồng); Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh TôNa với dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa (hơn 198 tỷ đồng).

Ngày 29/4/2026, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đăng tải thông báo mời quan tâm 2 dự án điện mặt trời đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm: Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức có công suất 50 MW tại phường Bồng Sơn, tổng chi phí thực hiện hơn 789 tỷ đồng; dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh có công suất 60 MW tại phường Hoài Nhơn, tổng có tổng chi phí thực hiện hơn 961 tỷ đồng.
Sơn Thuận
Từ khóa:
gia lai năng lượng tái tạo

Bài liên quan

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3

Đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Dành cho bạn

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Tỷ giá USD hôm nay (2/5): Tỷ giá đi ngang dịp lễ, DXY phục hồi sau nhịp rơi dưới 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (2/5): Tỷ giá đi ngang dịp lễ, DXY phục hồi sau nhịp rơi dưới 98 điểm

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Đọc thêm

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, trước ngày 10/5/2026, tất cả sở, ban, ngành và địa phương phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị để đảm bảo điều kiện phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước một vận hội mới, một "điểm rơi" lịch sử để chuyển mình từ một đô thị trung tâm quốc gia thành một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Các chuyên gia nhận định, để hiện thực hóa khát vọng này, Thành phố không chỉ cần những bản quy hoạch trên giấy, mà cần những "chiếc chìa khóa" thực thụ để mở ra không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn và tối ưu hóa chuỗi giá trị toàn cầu.
Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

(TBTCO) - Việc xây dựng các sản phẩm tài chính chủ lực được xem là bước đi quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) hình thành lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn quy mô lớn từ thị trường toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC trao đổi về vấn đề này.
Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển

Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển

(TBTCO) - Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm định hình một chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Những định hướng lớn từ Trung ương, cùng với hàng loạt chương trình hành động và dự án cụ thể, đang phác họa một diện mạo Thủ đô trong “kỷ nguyên mới” - nơi công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người trở thành trung tâm của mọi chính sách.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Cuộc “tổng tấn công” phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

Cuộc “tổng tấn công” phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Việc Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được ví như cuộc “tổng tấn công” đồng loạt vào những rào cản, điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo một niềm tin mới, động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.
Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

(TBTCO) - Sáng 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An - cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung nằm trên tuyến ven biển Việt Nam thuộc đoạn qua TP. Huế chính thức thông xe kĩ thuật.
Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

(TBTCO) - 163 văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, theo đó, 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt hơn 1,78 tỷ USD trong tháng 4

Dòng vốn đầu tư tại Gia Lai tiếp tục rót vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

Dòng vốn đầu tư tại Gia Lai tiếp tục rót vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Quảng Ninh: Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Quảng Ninh: Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao