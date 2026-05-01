Đầu tư

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Kỳ Phương

15:19 | 01/05/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước một vận hội mới, một "điểm rơi" lịch sử để chuyển mình từ một đô thị trung tâm quốc gia thành một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Các chuyên gia nhận định, để hiện thực hóa khát vọng này, Thành phố không chỉ cần những bản quy hoạch trên giấy, mà cần những "chiếc chìa khóa" thực thụ để mở ra không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn và tối ưu hóa chuỗi giá trị toàn cầu.
Bài toàn cấu trúc Đa cực - Đa trung tâm - Siêu kết nối

Ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh cho hay, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển. Trong đó, quy hoạch không gian được xác định giữ vai trò trung tâm, mang tính quyết định đối với việc định hình tương lai đô thị. Vì vậy, Thành phố đang nghiên cứu định hướng quy hoạch tổng thể và tổ chức lại không gian phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Việc sáp nhập các tỉnh, thành đã mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thành phố với quy mô và cấu trúc vượt ra ngoài khuôn khổ của một đô thị đơn lẻ, hướng tới hình thành một siêu đô thị vùng có mức độ tích hợp cao. Điều này không chỉ làm thay đổi cách tiếp cận quy hoạch, mà còn đặt ra yêu cầu mới về tổ chức phát triển và quản trị đô thị.

Mô hình TOD - Giao thông đi trước, đô thị theo sau là một trong những yếu tố quan trọng hứa hẹn đưa TP. Hồ Chí Minh vươn mình trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế.

Hiện nay, quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh đang được nghiên cứu với tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng một siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm tạo nền tảng cho phát triển trong 50 - 100 năm tới. Trong đó, Thành phố tiếp tục giữ vai trò là trung tâm tài chính, thương mại, logistics, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Ở cấp độ quốc gia, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được xác định là đầu tàu tăng trưởng, đồng thời, đóng vai trò trung tâm lan tỏa phát triển đối với vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý, định hướng tổ chức lại không gian đô thị được xác lập theo hướng chuyển đổi căn bản mô hình phát triển, từ cách tiếp cận dựa trên địa giới hành chính sang tổ chức theo không gian chức năng và chuỗi giá trị.

TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị tích hợp, đa trung tâm, trong đó, các khu vực không tồn tại độc lập mà được tổ chức thành các cực phát triển có tính bổ trợ lẫn nhau. Cấu trúc tổng thể được định hình theo hướng “1 không gian - 3 vùng - 1 đặc khu”.

TP. Hồ Chí Minh (cũ) tiếp tục giữ vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình Dương trước đây được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đảm nhận vai trò cửa ngõ kinh tế biển, phát triển cảng biển và năng lượng; trong khi đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đặc thù.

Điểm cốt lõi của mô hình này là không gian phát triển không còn bị chia cắt bởi ranh giới hành chính, mà vận hành theo logic kinh tế, chức năng và liên kết vùng. Các cực phát triển sẽ được kết nối thông qua hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực và phối hợp phát triển, qua đó, khắc phục tình trạng phân mảnh, cạnh tranh nội bộ.

TOD - chìa khoá để cân bằng phát triển

PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình - Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đánh giá, để trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế trong kỷ nguyên mới, TP. Hồ Chí Minh cần có sự đột phá về kết cấu hạ tầng và không gian phát triển theo mô hình TOD.

Trong đó, phải xác định đây là chiến lược chính trong giai đoạn mới hiện nay, phù hợp quy hoạch đô thị hiện đại, kết hợp quy hoạch sử dụng đất và giao thông công cộng. Từ đó, tối ưu hóa việc sử dụng không gian đô thị xung quanh các trục giao thông công cộng (như metro, BRT, đường sắt đô thị), thúc đẩy phát triển bền vững, giảm ùn tắc, ô nhiễm và chi phí hạ tầng đô thị.

TP. Hồ Chí Minh cũng cần cơ chế thu hồi một phần giá trị tăng thêm từ đất quanh ga để tài trợ tuyến metro, kết hợp nhà ở xã hội TOD để cân bằng tiếp cận. Đồng thời, kết nối hiệu quả giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với sân bay quốc tế Long Thành; phát triển đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và logistics thông minh nhằm tăng cường liên kết giữa các cực đô thị, khu công nghiệp và cảng biển.

Cùng với đó, phải đột phá về cơ chế, chính sách phù hợp và xứng tầm đối với sự phát triển của một siêu đô thị. Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết 98 bước đầu đã tạo ra một bước ngoặt thể chế đặc biệt quan trọng, tạo khung pháp lý đột phá giúp TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, ngân sách, hạ tầng và phân cấp quản lý trong quá trình phát triển.

Một điểm đáng lưu ý để tạo môi trường phát triển năng động, Thành phố cần cơ chế đặc biệt để bảo vệ những cá nhân, tổ chức dám nghĩ, dám làm, thúc đẩy thử nghiệm chính sách linh hoạt (sandbox), đơn giản hóa quy trình hành chính và áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý đô thị. Đây chính là cơ sở để vươn lên thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, đóng vai trò trụ cột tăng trưởng quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đồng quan điểm, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, việc tổ chức giao thông công cộng cho siêu đô thị gần 15 triệu dân TP. Hồ Chí Minh không còn là lựa chọn nữa, mà là vấn đề sống còn, nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, tiếng ồn, ô nhiễm không khí và đảm bảo kinh tế luân chuyển tốt.

Theo ông Ngô Viết Nam Sơn, một siêu đô thị thế hệ mới không thể chỉ dựa vào hạ tầng vật chất, mà phải đồng thời phát triển hạ tầng số, bao gồm dữ liệu lớn (Big Data), IoT và các hệ thống quản lý theo thời gian thực nhằm tối ưu hóa vận hành, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị. Đây cũng chính là nền tảng để đầu tư công chuyển từ vai trò “mở đường” sang “dẫn dắt”, tạo khung xương cho các mô hình phát triển mới như đô thị sân bay, khu thương mại tự do, hệ thống TOD hay các trung tâm logistics liên kết đa phương thức.

Ngoài ra, giá trị thực sự của TOD nằm ở việc hình thành các khu đô thị vệ tinh hiện đại gắn liền với hệ thống nhà ga metro và các đầu mối giao thông lớn. Thay vì các dự án địa ốc đơn thuần, các khu đô thị TOD sẽ trở thành những cực tăng trưởng mới, nơi tích hợp đầy đủ công ăn việc làm, hoạt động sản xuất và dịch vụ.

Việc chuyển đổi từ cấu trúc đơn tâm sang đa trung tâm thông qua TOD sẽ giúp phân bổ lại nguồn lực và dân cư một cách hiệu quả, tạo ra những không gian kinh tế năng động hơn, hình thành các cộng đồng đô thị với bán kính “15 phút”, nơi người dân có thể tiếp cận việc làm và dịch vụ thiết yếu ngay tại chỗ không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn gia tăng tính gắn kết xã hội.

Có thể thấy, triển khai TOD dọc theo 7 tuyến metro trong thập kỷ tới có thể mang lại cho ngân sách thành phố nguồn thu khổng lồ. Đó là nguồn lực tài chính quan trọng để thành phố tái đầu tư vào các hạ tầng chiến lược khác, tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế./.

Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC)

Các chuyên gia kinh tế cho biết, để bứt phá thành “con rồng” của châu Á, TP. Hồ Chí Minh phải là nơi dòng vốn toàn cầu chảy qua. Việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là xây những tòa nhà chọc trời, mà là xây dựng một hệ sinh thái pháp lý và tài chính tiêu chuẩn quốc tế. Bao gồm: Cải cách tư pháp là xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại minh bạch, chuyên nghiệp (có thể xét xử bằng tiếng Anh) để thu hút các định chế tài chính lớn. Tối ưu chuỗi giá trị là kết nối tài chính với sản xuất. Các dịch vụ tài chính tại Quận 1 và Thủ Đức (cũ) phải phục vụ trực tiếp cho chuỗi giá trị công nghiệp hiện đại (như bán dẫn, AI) đang hình thành tại các khu công nghệ cao.

TP. Hồ Chí Minh đang nắm trong tay những chìa khóa quan trọng nhất, bởi đây là một vị trí địa chính trị chiến lược, một tầm nhìn quy hoạch đa trung tâm hiện đại, và những cơ chế thể chế đột phá từ Trung ương. Bản quy hoạch không gian mới không chỉ đơn thuần là việc phân chia lại đất đai, mà là bản cam kết về một tương lai thịnh vượng.

Khi các “cực” tăng trưởng được kết nối, khi mô hình TOD được thực hiện, và khi Trung tâm Tài chính Quốc tế đi vào vận hành, TP. Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là đầu tàu của cả nước, mà còn là biểu tượng của một Việt Nam năng động, vươn tầm ảnh hưởng ra toàn cầu.
Bài liên quan

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Giá gas bán lẻ tháng 4/2026 tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 4/2026 tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Dành cho bạn

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Đọc thêm

Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển

(TBTCO) - Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm định hình một chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Những định hướng lớn từ Trung ương, cùng với hàng loạt chương trình hành động và dự án cụ thể, đang phác họa một diện mạo Thủ đô trong “kỷ nguyên mới” - nơi công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người trở thành trung tâm của mọi chính sách.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Cuộc “tổng tấn công” phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Việc Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được ví như cuộc “tổng tấn công” đồng loạt vào những rào cản, điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo một niềm tin mới, động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.
Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

(TBTCO) - Sáng 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An - cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung nằm trên tuyến ven biển Việt Nam thuộc đoạn qua TP. Huế chính thức thông xe kĩ thuật.
Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

(TBTCO) - 163 văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, theo đó, 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa.
Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

(TBTCO) - Trước tình trạng nhiều dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, Quảng Ngãi đang triển khai rà soát toàn diện, đánh giá từng trường hợp để xử lý dứt điểm, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư.
TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

(TBTCO) - Sáng 29/4, TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư hàng loạt dự án quy mô đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, nhân kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao ngày 28/4 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5/2026.
Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

