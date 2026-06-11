Đầu tư

Sau hơn 5 tháng, Gia Lai đạt gần 87% chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
18:09 | 11/06/2026
(TBTCO) - Tính đến ngày 10/6, Gia Lai đã thu hút 147 dự án đầu tư mới, đạt 86,47% kế hoạch năm 2026. Kết quả này đưa tỉnh tiến gần mục tiêu thu hút 170 dự án trong năm, trong bối cảnh dòng vốn tiếp tục đổ vào các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng và nông nghiệp.
aa

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 147 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 149.477,16 tỷ đồng, đạt 86,47% kế hoạch thu hút 170 dự án được UBND tỉnh giao trong năm 2026.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 153,45%, trong khi tổng m đăng ký đầu tư tăng 246,93%. Trong tổng số dự án thu hút được, có 145 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 149.161,31 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 315,85 tỷ đồng, tương đương khoảng 12,1 triệu USD.

Riêng trong tuần từ ngày 4 - 10/6, Gia Lai thu hút thêm 2 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 686,93 tỷ đồng. Trong đó có dự án Khu dân cư đường Lương Thạnh tại phường Pleiku với vốn đầu tư 150,93 tỷ đồng và dự án Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An 1 với vốn đầu tư 536 tỷ đồng.

Cơ cấu các dự án thu hút cho thấy lĩnh vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 64 dự án công nghiệp với tổng vốn đầu tư 126.088,89 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng - hạ tầng có 15 dự án với tổng vốn đăng ký 8.937,02 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản có 48 dự án với tổng vốn 6.707,36 tỷ đồng.

Ngoài ra, các lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, du lịch, công nghệ thông tin và dịch vụ cảng, logistics cũng ghi nhận các dự án đầu tư mới. Theo địa bàn, toàn tỉnh có 137 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 142.138,64 tỷ đồng và 10 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 7.338,52 tỷ đồng.

Cùng với kết quả thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Từ đầu năm đến ngày 10/6, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.874 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 27.948 tỷ đồng.

Riêng trong tuần từ ngày 4-10/6, có 48 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.299 tỷ đồng. Trong cùng thời gian, có 6 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 11 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 12 doanh nghiệp giải thể.

Với 147 dự án đã thu hút được sau hơn 5 tháng đầu năm, Gia Lai hiện chỉ còn cách mục tiêu năm 2026 là 23 dự án, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư đã đề ra./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
gia lai thu hút đầu tư môi trường đầu tư doanh nghiệp dự án đầu tư Vốn đầu tư đăng ký

Bài liên quan

Sửa Luật Hải quan: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cải cách

Sửa Luật Hải quan: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cải cách

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Hội Nông dân Việt Nam: Mục tiêu có thêm 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp

Hội Nông dân Việt Nam: Mục tiêu có thêm 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp

Dành cho bạn

Việt Nam chi gần 23 tỷ USD nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

Việt Nam chi gần 23 tỷ USD nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Đọc thêm

Khơi thông hệ sinh thái vốn cho hạ tầng và chuyển đổi xanh

Khơi thông hệ sinh thái vốn cho hạ tầng và chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Nhu cầu vốn cho hạ tầng và chuyển đổi xanh đang gia tăng mạnh, đòi hỏi Việt Nam đa dạng hóa kênh huy động vốn, hoàn thiện cấu trúc tài trợ dự án và tiếp tục xây dựng khung chính sách nhằm thu hút dòng vốn dài hạn trong nước và quốc tế.
Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

(TBTCO) - Tại Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 (APAC Wind Energy Summit 2026) diễn ra ngày 10/6, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đã công bố việc khởi động Quan hệ Đối tác thúc đẩy điện gió ngoài khơi giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.
Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

(TBTCO) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 111 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ cho các dự án để khơi thông nguồn lực.
Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng và công nghệ thay đổi nhanh chóng, ASEAN đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
28 doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu tại Hàn Quốc

28 doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu tại Hàn Quốc

(TBTCO) - Tham dự Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Seoul Food 2026 tại Hàn Quốc, 28 doanh nghiệp Việt Nam mang tới nhiều sản phẩm thực phẩm, nông sản chế biến, qua đó thúc đẩy kết nối đối tác, mở rộng xuất khẩu và nâng cao vị thế thương hiệu Việt tại thị trường Hàn Quốc.
Xây dựng hệ sinh thái fintech ASEAN mở, an toàn và bền vững

Xây dựng hệ sinh thái fintech ASEAN mở, an toàn và bền vững

(TBTCO) - Chia sẻ tại Tọa đàm “Kiến tạo hệ sinh thái công nghệ tài chính khu vực: Từ chính sách đến hành động”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN, ngày 9/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ tài chính ASEAN mở, an toàn, minh bạch, bao trùm và bền vững.
Diễn đàn Tương lai ASEAN là cơ hội để Việt Nam nâng tầm vai trò kinh tế

Diễn đàn Tương lai ASEAN là cơ hội để Việt Nam nâng tầm vai trò kinh tế

(TBTCO) - TS. Chu Thanh Tuấn - Phó Chủ nhiệm nhóm ngành cử nhân kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là dịp để làm rõ vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc định hình các ưu tiên phát triển của khu vực.
Kích hoạt cơ chế rà soát chuỗi cung ứng trước tình thế rủi ro thương mại

Kích hoạt cơ chế rà soát chuỗi cung ứng trước tình thế rủi ro thương mại

(TBTCO) - Các động thái chính sách mới từ phía Mỹ đang đặt cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trước tình thế rủi ro thương mại nghiêm trọng, đòi hỏi phải kích hoạt ngay cơ chế rà soát chuỗi cung ứng, tái cấu trúc sản xuất và tính toán chiến lược dài hạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính

Sau hơn 5 tháng, Gia Lai đạt gần 87% chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026

Sau hơn 5 tháng, Gia Lai đạt gần 87% chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026

Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

Tiết kiệm điện là một khoản đầu tư sinh lợi

Tiết kiệm điện là một khoản đầu tư sinh lợi

Hải quan khu vực I tổ chức đối thoại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Hải quan khu vực I tổ chức đối thoại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Chiến lược xây dựng nội lực cho doanh nghiệp Việt

Chiến lược xây dựng nội lực cho doanh nghiệp Việt

Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Sửa Luật Hải quan: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cải cách

Sửa Luật Hải quan: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cải cách

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?