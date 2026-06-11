Sau hơn 5 tháng, Gia Lai đạt gần 87% chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 147 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 149.477,16 tỷ đồng, đạt 86,47% kế hoạch thu hút 170 dự án được UBND tỉnh giao trong năm 2026.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 153,45%, trong khi tổng m đăng ký đầu tư tăng 246,93%. Trong tổng số dự án thu hút được, có 145 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 149.161,31 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 315,85 tỷ đồng, tương đương khoảng 12,1 triệu USD.

Riêng trong tuần từ ngày 4 - 10/6, Gia Lai thu hút thêm 2 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 686,93 tỷ đồng. Trong đó có dự án Khu dân cư đường Lương Thạnh tại phường Pleiku với vốn đầu tư 150,93 tỷ đồng và dự án Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An 1 với vốn đầu tư 536 tỷ đồng.

Cơ cấu các dự án thu hút cho thấy lĩnh vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 64 dự án công nghiệp với tổng vốn đầu tư 126.088,89 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng - hạ tầng có 15 dự án với tổng vốn đăng ký 8.937,02 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản có 48 dự án với tổng vốn 6.707,36 tỷ đồng.

Ngoài ra, các lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, du lịch, công nghệ thông tin và dịch vụ cảng, logistics cũng ghi nhận các dự án đầu tư mới. Theo địa bàn, toàn tỉnh có 137 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 142.138,64 tỷ đồng và 10 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 7.338,52 tỷ đồng.

Cùng với kết quả thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Từ đầu năm đến ngày 10/6, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.874 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 27.948 tỷ đồng.

Riêng trong tuần từ ngày 4-10/6, có 48 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.299 tỷ đồng. Trong cùng thời gian, có 6 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 11 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 12 doanh nghiệp giải thể.

Với 147 dự án đã thu hút được sau hơn 5 tháng đầu năm, Gia Lai hiện chỉ còn cách mục tiêu năm 2026 là 23 dự án, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư đã đề ra./.