Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký và hộ kinh doanh

Tại Quyết định số 1994/QĐ-BTC, có 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nội dung 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác không đăng ký và thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký.

Quyết định số 1994/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 27/4/2026, đồng thời bãi bỏ các thủ tục hành chính số 27, 28 lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác tại Quyết định số 2103/QĐ-BTC ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động, hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Cùng đó, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1995/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký của hộ kinh doanh; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh; dừng thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Quyết định số 1995/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 27/7/2026, bãi bỏ Quyết định số 2352/QĐ-BTC ngày 3/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ./.