Chứng khoán

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:45 | 23/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 22/7/2026 công bố 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
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Hai thủ tục hành chính được sửa đổi gồm đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải quyết. Các nội dung sửa đổi được thực hiện để thống nhất với quy định của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung, đồng thời cập nhật theo Thông tư số 80/2026/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 19/2025/TT-BTC về đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng và báo cáo vốn điều lệ đã góp được kiểm toán.

Đối với thủ tục đăng ký công ty đại chúng, hồ sơ, trình tự thực hiện và các biểu mẫu được cập nhật theo quy định mới. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn giải quyết là 15 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
Công bố 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh Đức Thanh

Cùng với đó, bổ sung các mẫu biểu mới, trong đó có mẫu giấy đăng ký công ty đại chúng, bản công bố thông tin về công ty đại chúng và báo cáo về vốn điều lệ đã góp nhằm bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2026, bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 21 và 22 Mục 2 Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-BTC ngày 15/4/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết quyết định tại đây!

Mai Tấn
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công ty đại chúng thủ tục hành chính báo cáo vốn điều lệ quy định Luật Chứng khoán phạm vi chức năng quản lý ủy ban chứng khoán

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