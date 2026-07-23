Doanh nghiệp

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE

10:15 | 23/07/2026
(TBTCO) - Ngày 22/7, theo giờ Luân Đôn, Vương Quốc Anh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank cùng đoàn công tác đã thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange – LSE), trung tâm tài chính lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới.
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Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn – Dame Sue Langley và Tổng giám đốc LSE – Dame Julia Hoggett


Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự nghi thức bấm nút khai phiên giao dịch 22/7 của LSE cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn - Dame Sue Langley và Tổng giám đốc LSE - Dame Julia Hoggett. Thị trường chứng khoán Luân Đôn hôm nay bật tăng, chỉ số FTSE 100 đóng cửa tăng 1,24% lên cao nhất 4 tháng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE
Đại diện Sàn Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE), Tổng giám đốc LSE – Dame Julia Hoggett chào đón Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo thăm trung tâm tài chính lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới

Tổng giám đốc LSE – Dame Julia Hoggett cho biết: “Tại Sở Giao dịch Chứng khoán London, chúng tôi gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc. Tuy nhiên, rất ít người đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, kết nối các quốc gia như Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo. Thông qua vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng không, công nghệ, đầu tư..,bà đã góp phần viết nên một phần quan trọng trong câu chuyện tăng trưởng đầy ấn tượng của Việt Nam, mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế”.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE
Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn - Dame Sue Langley phát biểu tại buổi gặp gỡ Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo

Phát biểu tại buổi gặp gỡ đặc biệt, Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn - Dame Sue Langley vui mừng chào đón Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đến thăm Thủ đô Vương quốc Anh và chia sẻ: “Tôi tin rằng với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và lĩnh vực tài chính ngày càng phát triển, Việt Nam là đối tác tự nhiên của Luân Đôn. Luân Đôn mang đến hệ sinh thái vốn toàn cầu, tiêu chuẩn quản trị và môi trường pháp lý đáng tin cậy cho các doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn. Tôi cũng đánh giá cao Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo như một hình mẫu lãnh đạo nữ tiêu biểu và tin tưởng quan hệ Anh – Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn".

Chưa đầy một năm, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã hai lần thăm LSE, cho thấy sự quan tâm và nỗ lực thúc đẩy kết nối của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với thị trường vốn quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư toàn cầu.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu nhân chuyến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn sáng 22/7 (giờ địa phương).

Với hoạt động đa ngành và tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực kinh tế tại nhiều quốc gia, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Chúng tôi mang theo không chỉ khát vọng của doanh nghiệp mà còn khát vọng của một đất nước đang vươn mình trong kỷ nguyên đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững. Luân Đôn là biểu tượng của quản trị, minh bạch và niềm tin - những giá trị mà chúng tôi luôn theo đuổi. Chúng tôi tin rằng dòng vốn của tương lai sẽ hướng đến những quốc gia tăng trưởng nhanh cùng các doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, quản trị tốt và cam kết phát triển bền vững; và Việt Nam hôm nay đang mở ra những cơ hội mới để hiện thực hóa điều đó”.

Sự quan tâm và đồng hành của LSE cùng lãnh đạo Khu tài chính Luân Đôn, chuyến thăm của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư và tài chính Việt Nam – Vương quốc Anh, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE
Trước sự chứng kiến của Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn, Tổng giám đốc LSE, đại diện Vietjet, Dragon Capital và HDBank đã ký kết ba bên, mở rộng hợp tác về thu hút nguồn vốn cho phát triển hạ tầng của Việt Nam

Cũng tại buổi gặp gỡ trong một buổi sáng đẹp trời tại Luân Đôn, trước sự chứng kiến của Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn, Tổng giám đốc LSE, Vietjet, Dragon Capital và HDBank đã ký kết hợp tác ba bên, mở rộng hợp tác về thu hút nguồn vốn cho phát triển hạ tầng của Việt Nam.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital chia sẻ: “Tôi cũng là một thành viên của cộng đồng doanh nghiệp niêm yết trên LSE. Vietnam Enterprise Investments Limited của chúng tôi đã được niêm yết trên LSE từ năm 2016, và đó là một hành trình rất tốt đẹp. Vì vậy, tôi rất vui khi có mặt tại đây ngày hôm nay để chứng kiến ngày càng có nhiều sự quan tâm và hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Trung tâm Tài chính Luân Đôn và LSE. Tôi rất vui được đồng hành, ủng hộ và mạnh mẽ khuyến khích những bước phát triển này".

Ra đời từ năm 1801, Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn hiện có hơn 1.700 doanh nghiệp quốc tế đang niêm yết, với mức vốn hoá trên 5,5 nghìn tỷ USD, là trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới với quy mô thị trường 35 ngàn tỷ USD.

Sự hiện diện của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng không, tài chính – ngân hàng như Vietjet, HDBank, Vikki Bank tại một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới tiếp tục khẳng định năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp Việt Nam. Đây chính là minh chứng cho nỗ lực kết nối, quảng bá tiềm năng và thu hút nguồn vốn quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế./.

Hải Băng
Từ khóa:
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo Trung tâm tài chính Luân Đôn Tổng giám đốc LSE Khu tài chính London hdbank vietjet lse nguyễn thị phương thảo

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