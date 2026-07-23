Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt

Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Tuấn Huy

Là một trong những sự kiện quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hội nghị là dịp nhìn lại kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua.

Sự kiện cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và toàn thể nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, những người đã đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trong 19 đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự hội nghị, có 10 Mẹ ở độ tuổi từ 90 - 101 tuổi, 2 đại biểu Lão thành cách mạng, 2 đại biểu là cán bộ tiền khởi nghĩa - những nhân chứng của các mốc son lịch sử đầu tiên của cách mạng Việt Nam, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 người có công giúp đỡ cách mạng.

Trong các đại biểu, có 119 người là thương binh, trong đó có 7 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% tới 97%, độ tuổi từ 75 - 81 tuổi; 31 người có công là bệnh binh, trong đó có 3 bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 65% tới 81%, độ tuổi từ 80 - 86 tuổi; 20 người có công hưởng chế độ chất độc hóa học; 25 người có công bị địch bắt, tù đày; 44 người có công là thân nhân liệt sĩ; 20 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Đại biểu lớn tuổi nhất tham dự hội nghị năm nay là ông Trần Phiên (102 tuổi) - Lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mận, có 6 người con, thì 2 người con trai đã lần lượt ngã xuống chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 2/1979, tại chiến trường biên giới Tây Nam; đại biểu Nguyễn Lành - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không - Không quân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, từ năm 1965 đến năm 1972 ông đã chỉ huy tiểu đoàn tên lửa trực tiếp bắn rơi 18 máy bay địch, cùng đơn vị bắn rơi thêm 3 chiếc ở đất bạn Lào, nâng tổng số máy bay địch bị bắn hạ dưới sự chỉ huy của ông lên 21 chiếc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Tuấn Huy

Một điểm nhấn đặc biệt sâu sắc và mang đậm tính nhân văn của hội nghị tri ân năm nay là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật, di vật có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ra lời kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Lời kêu gọi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn “, “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc của hàng triệu người con ưu tú.

Hiện cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 650 nghìn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, hơn 132 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 320 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Trong năm 2026, thực hiện Thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (ngày 16/12/2025); thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 57-KL/TW ngày 24/6/2026 về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, đã bổ sung nhiều quy định, trong đó có việc xác nhận đối tượng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công thêm 8% từ ngày 1/7/2026.

Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Tuấn Huy

Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 6/5/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, đồng thời tập trung nguồn lực tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước.

Trong những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được hơn 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng hơn 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn. Đến nay, hơn 99% hộ người có công trên cả nước có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú./.