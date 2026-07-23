Thị trường

Ngày 23/7: Giá bạc đảo chiều suy giảm

09:26 | 23/07/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/7) đảo chiều giảm sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.628.518 đồng/kg (mua vào) và 61.466.513 đồng/kg (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,32% so với hôm qua.
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Ngày 23/7: Giá bạc đảo chiều suy giảm
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h15 ngày 23/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.236.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.305.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.243.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.312.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.236.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.305.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.236.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.631.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.628.518 đồng/kg (mua vào) và 61.466.513 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 23/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 23/7: Giá bạc đảo chiều suy giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 23/7, giá bạc giao ngay ở mức 59,5495 USD/ounce, giảm 0,32% so với hôm qua.

Việc giá bạc thế giới đảo chiều giảm cho thấy, áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường. Dù mức giảm chưa quá mạnh so với giai đoạn biến động trước đó, xu hướng hiện tại vẫn phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư khi các yếu tố hỗ trợ chưa thực sự rõ ràng.

Trong bối cảnh hiện nay, bạc vẫn chịu tác động trực tiếp từ diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngày 23/7: Giá bạc đảo chiều suy giảm

Đánh giá về triển vọng của thị trường, ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý cho rằng, môi trường lãi suất cao vẫn là rào cản lớn đối với đà phục hồi của bạc.

Theo ông, bạc là một trong những kim loại có mức độ nhạy cảm cao với biến động của đồng USD và các quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Khi chi phí vay vốn còn duy trì ở mức cao, nhu cầu đầu tư vào bạc sẽ khó tăng mạnh.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chuyên gia này nhận định, giá bạc đang trong quá trình kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, giá bạc có thể còn kéo dài xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi tìm được vùng cân bằng mới.

Ngược lại, nếu lực cầu quay trở lại nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất hoặc đồng USD suy yếu, giá bạc hoàn toàn có thể phục hồi. Tuy nhiên, vùng 60 USD/ounce vẫn được đánh giá là ngưỡng kháng cự rất mạnh cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý.

Trong ngắn hạn, giới phân tích khuyến nghị, nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed. Đây sẽ là những yếu tố quyết định hướng đi của giá bạc trong thời gian tới, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng của toàn bộ nhóm kim loại quý trên thị trường quốc tế./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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