Vinachem hoàn thành tăng trưởng hai con số trong 6 tháng đầu năm, mở rộng định hướng công nghệ cao và hợp tác quốc tế

Tăng trưởng hai con số, khẳng định vị thế qua bảng xếp hạng Fortune SEA 500

Chiều ngày 20/7/2026 – Tại Tp. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận; ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng Cục Hoá chất, Bộ Công thương. Về phía Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng uỷ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó bí thư Đảng uỷ Tổng giám đốc Tập đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó ban các ban chuyên môn và Lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu cộng hợp toàn Tập đoàn ước đạt 39.585 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 36.121 tỷ đồng, tăng 11,3%. Lợi nhuận cộng hợp ước đạt 3.230 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và đạt 110% kế hoạch năm 2026. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 20.000 cán bộ, kỹ sư, người lao động trong toàn hệ thống với mức thu nhập người lao động tăng trưởng trên 10%.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh Vinachem lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, xếp thứ 148/500 doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Đây không chỉ là thành quả của công tác điều hành quyết liệt, linh hoạt trước nhiều biến động của thị trường nguyên liệu và tỷ giá, mà còn là cơ sở để Tập đoàn tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nhấn mạnh, “Mặc dù 6 tháng đầu năm 2026 đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng toàn Tập đoàn đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực và cố gắng ở mức cao nhất để giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu so với kế hoạch nửa năm và cùng kỳ năm trước. Đây là động lực quan trọng để Tập đoàn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch cả năm được giao, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030 mà Đảng, Chính phủ đặt ra.”

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh, Vinachem phải coi khoa học công nghệ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới; đổi mới phải bắt đầu từ tư duy quản trị, cơ chế điều hành đến nghiên cứu phát triển sản phẩm. Chủ tịch Tập đoàn yêu cầu Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu đầu tàu, tập trung nghiên cứu các sản phẩm chiến lược, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, góp phần hình thành những động lực tăng trưởng mới cho toàn Tập đoàn.

Không dừng ở mục tiêu tăng trưởng từ các thị trường truyền thống, Hội nghị xác định mở rộng không gian phát triển thông qua hợp tác quốc tế sẽ là một trong những động lực quan trọng của Vinachem trong giai đoạn tới. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển của Tập đoàn, khi hợp tác quốc tế không còn chỉ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, mà trở thành công cụ để tiếp cận công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Bước vào 6 tháng cuối năm, Vinachem không chỉ hướng tới việc hoàn thành kế hoạch năm mà còn quyết tâm khẳng định năng lực tăng trưởng của một tập đoàn kinh tế nhà nước nòng cốt. Tập đoàn phấn đấu đạt doanh thu hợp nhất trên 74,2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 4.600 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Vinachem sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; đồng thời lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại làm những động lực tăng trưởng mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Vinachem đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh: “Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu của năm 2026, mà phải trở thành động lực để Vinachem bứt phá về công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.” Thứ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn tiếp tục tập trung phát triển các lĩnh vực hóa chất công nghệ cao, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển thương hiệu, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026–2030.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận trao bằng khen của Bộ tài chính cho các tập thể 2025

Phát biểu đáp từ tại Hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính. Chủ tịch Tập đoàn khẳng định: “Vinachem không chỉ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, mà phải thực sự phát huy vai trò doanh nghiệp nòng cốt, tiên phong dẫn dắt sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc tế.” Đồng thời nhấn mạnh, toàn hệ thống sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận trao bằng khen của Bộ tài chính cho các cá nhân năm 2025

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú yêu cầu Công ty mẹ và các đơn vị thành viên tuyệt đối không chủ quan trước những kết quả đã đạt được; tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm an toàn sản xuất, bảo vệ môi trường trong toàn hệ thống./.