Doanh nghiệp

Cùng Vietjet khám phá Sri Lanka, tận hưởng giá vé chỉ từ 0 đồng cùng 20 kg hành lý miễn phí

14:08 | 20/07/2026
(TBTCO) - Chào mừng đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Colombo, Sri Lanka khai trương từ ngày 18/8/2026, Vietjet mang đến đại tiệc vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) cùng ưu đãi tặng 20 kg hành lý ký gửi cho hành khách đặt vé trong 3 ngày vàng từ 21/7 - 23/7/2026.
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Cùng Vietjet khám phá Sri Lanka, tận hưởng giá vé chỉ từ 0 đồng cùng 20 kg hành lý miễn phí

Theo đó, từ 00h00 ngày 21/7/2026 đến 23h00 ngày 23/7/2026 (GMT+7), hành khách có thể mua vé Eco từ 0 đồng trên các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Sri Lanka tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Bên cạnh ưu đãi giá vé, Vietjet còn tặng 20 kg hành lý ký gửi, áp dụng cho tất cả các hạng vé khi hành khách lựa chọn gói hành lý 20 kg trong quá trình đặt vé. Chương trình áp dụng cho thời gian bay linh hoạt từ 18/8/2026 đến ngày 31/3/2027.

Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo (Sri Lanka) được khai thác 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Cùng Vietjet khám phá Sri Lanka, tận hưởng giá vé chỉ từ 0 đồng cùng 20 kg hành lý miễn phí
Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo được khai thác 3 chuyến khứ hồi/tuần.

Đường bay mới mở thêm cơ hội để du khách khám phá Sri Lanka, đồng thời tăng cường kết nối du lịch, thăm thân và giao thương giữa hai quốc gia. Colombo là cửa ngõ mở ra hành trình khám phá Sri Lanka, quốc đảo nổi tiếng với những bãi biển nhiệt đới, đồi chè xanh mướt, các di sản lâu đời và hệ sinh thái phong phú.

Cùng Vietjet khám phá Sri Lanka, tận hưởng giá vé chỉ từ 0 đồng cùng 20 kg hành lý miễn phí
Một góc thành phố Colombo (Sri Lanka).

Ở chiều ngược lại, hành khách từ Sri Lanka có thể đến TP. Hồ Chí Minh, khám phá một đô thị năng động, giàu bản sắc và tiếp nối hành trình trên mạng bay rộng khắp của Vietjet. Qua TP. Hồ Chí Minh, du khách từ Australia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia và nhiều thị trường châu Á - Thái Bình Dương cũng có thể thuận tiện nối chuyến đến Colombo.

Cùng Vietjet khám phá Sri Lanka, tận hưởng giá vé chỉ từ 0 đồng cùng 20 kg hành lý miễn phí
Thưởng thức những món ăn đặc sắc khi bay cùng Vietjet.

Bay cùng Vietjet, hành khách được thưởng thức những món ăn nóng tươi ngon, đặc sắc như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá... phục vụ bởi phi hành đoàn thân thiện, tận tâm trên tàu bay hiện đại. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…/.

Hải Băng
Từ khóa:
vietjet hàng không vietjet Bay Vietjet khám phá Sri Lanka

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