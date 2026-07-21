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Nới room tín dụng đúng địa chỉ, không đánh đổi chất lượng cho vay

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

06:36 | 21/07/2026
(TBTCO) - Hơn 1,4 triệu tỷ đồng được "bơm" vào nền kinh tế trong nửa đầu năm 2026, đưa dư nợ tín dụng toàn hệ thống vượt 20 triệu tỷ đồng, tăng 7,73%. Trước nhu cầu vốn lớn, Ngân hàng Nhà nước phát đi tín hiệu nới cơ chế quản lý room tín dụng, nhưng khẳng định không hạ chuẩn cho vay và các tổ chức tín dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng.
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Nhiều ngân hàng tăng trưởng tín dụng theo hướng chọn lọc

Những thông tin ban đầu từ báo cáo sơ bộ và hội nghị sơ kết của nhiều ngân hàng cho thấy, bức tranh tín dụng nửa đầu năm 2026 tăng trưởng theo hướng chọn lọc. Dòng vốn của nhiều nhà băng được ưu tiên cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các dự án hạ tầng trọng điểm..., trong khi các ngân hàng vẫn duy trì kỷ luật quản trị rủi ro và tạo dư địa để tăng tốc cho vay trong những tháng cuối năm.

Thông tin tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh Vietcombank cho thấy, đến ngày 30/6, dư nợ tín dụng của Vietcombank đạt 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Ngân hàng tiếp tục cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp FDI, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Nới room tín dụng đúng địa chỉ, không đánh đổi chất lượng cho vay
Nguồn: BLOOMBERG, NHNN, VNDIRECT RESEARCH. Đồ họa tư liệu

Vietcombank cũng dẫn dắt dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, tài chính xanh và nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, logistics như: LNG Quảng Trạch II, Lô B - Ô Môn, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và các tuyến metro tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng triển khai 10 chương trình tín dụng ưu đãi, với lãi suất thấp hơn tới 2 điểm phần trăm so với mặt bằng chung nhằm hỗ trợ khách hàng.

Trong khi đó, Agribank khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực “tam nông”. Đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ cho vay Agribank đạt gần 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm, với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,13%. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, Agribank còn đẩy mạnh cấp vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, trong đó thu xếp hơn 25.000 tỷ đồng cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và nhiều dự án cảng biển, góp phần nâng cao năng lực logistics và kết nối hạ tầng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, bức tranh tín dụng của nhóm ngân hàng vừa và nhỏ khởi sắc, với tốc độ tăng trưởng vượt mặt bằng chung.

Tại ABBank, dư nợ tín dụng tăng hơn 8% so với đầu năm lên 138 nghìn tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,55%, thuộc nhóm thấp nhất thị trường. Thông tin từ ABBank cho thấy, ngân hàng cũng được cơ quan quản lý xem xét bổ sung room tín dụng, tạo thuận lợi đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, duy trì nhịp độ tăng trưởng và mở rộng quy mô.

Trong khi đó, đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng của TPBank tăng 9,62% so với đầu năm. Dòng vốn được ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và khách hàng có năng lực tài chính tốt, đi cùng với việc duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Ngân hàng kỳ vọng nhu cầu vốn tăng cao trong nửa cuối năm sẽ tạo thêm động lực để tín dụng tăng tốc và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh.

Cầu tín dụng lớn, phải hướng đúng mục tiêu

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến ngày 29/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,03 triệu tỷ đồng, tăng 7,73% so với cuối năm 2025, bổ sung thêm cho nền kinh tế khoảng 1,4 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục hướng vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với khoảng 77% dư nợ nền kinh tế đến cuối tháng 5/2026 phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nới dư địa tín dụng, không đồng nghĩa nới lỏng điều kiện cho vay

“Chúng tôi đã có sự cân chỉnh để đảm bảo hệ thống có dư địa tăng trưởng tín dụng, nhưng điều đó không có nghĩa các yêu cầu về quản lý chất lượng tín dụng thay đổi. Trong mọi điều kiện, việc thẩm định và quyết định cho vay của các ngân hàng thương mại, của các tổ chức tín dụng do họ chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng, không đồng nghĩa với chuyện nới lỏng điều kiện tín dụng để đảm bảo tốc độ tăng trưởng như Ngân hàng Nhà nước đã đề ra”.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, tín dụng đóng vai trò quan trọng với tăng trưởng kinh tế, cho nên khi nhu cầu tín dụng rất lớn, Ngân hàng Nhà nước cũng phải cân nhắc, tính toán để đưa tín dụng đi đúng vào các lĩnh vực mục tiêu.

Vì vậy, điểm mới của chính sách tín dụng năm nay là Ngân hàng Nhà nước chuyển sang điều hành linh hoạt hơn, không kiểm soát room tín dụng một số lĩnh vực ưu tiên như: nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất... như bất động sản thông thường; cũng không tính dư nợ của các dự án trọng điểm quốc gia vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng chủ động cấp vốn cho các công trình có sức lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

Nhà điều hành linh hoạt sử dụng các công cụ điều hành để ổn định thanh khoản và mở rộng dư địa tín dụng, qua đó, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Điển hình là nâng trần tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%; định hướng mở rộng quy mô tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại. Đồng thời, tiếp tục điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở (OMO) và hoán đổi ngoại tệ để ổn định thanh khoản.

Theo đánh giá của chuyên gia phân tích Chứng khoán VNDIRECT, các giải pháp này góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và cải thiện thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, việc gia tăng tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho các khoản vay trung và dài hạn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản trị rủi ro kỳ hạn của các tổ chức tín dụng.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), sức ép cung ứng vốn cho nền kinh tế đối với hệ thống ngân hàng vẫn còn lớn, tỷ lệ tín dụng trên GDP ở mức cao.

Trong khi đó, nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án, công trình trọng điểm quốc gia rất lớn, tạo áp lực lên các tổ chức tín dụng trong việc cung ứng vốn, đồng thời làm gia tăng rủi ro kỳ hạn, do nguồn vốn cho vay chủ yếu vẫn được huy động từ tiền gửi ngắn hạn.

Kiểm soát tín dụng tập trung, ngăn ngừa rủi ro nợ xấu

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng, tín dụng ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh các quy định nhằm hỗ trợ hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, điều này cũng đối mặt với rủi ro tiềm ẩn trong an toàn hoạt động ngân hàng, đòi hỏi các ngân hàng phải chú trọng nâng cao công tác quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ các tỷ lệ bảo đảm an toàn phù hợp với năng lực quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng thường xuyên theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như: bất động sản, chứng khoán…

Đồng thời, quan tâm rà soát, giám sát, đánh giá mức độ tập trung tín dụng, trong đó lưu ý các khoản cấp tín dụng lớn, xu hướng gia tăng mạnh đối với khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, khách hàng, nhóm khách hàng liên quan, ngành, lĩnh vực... Cùng với đó, kết hợp đánh giá các chỉ báo liên quan như diễn biến giá bất động sản, thanh khoản thị trường, tồn kho dự án và tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Từ đó, kịp thời nhận diện các tồn tại, vi phạm có giải pháp phòng ngừa, xử lý, hạn chế rủi ro tập trung tín dụng.

Các tổ chức tín dụng cũng cần theo dõi sát chất lượng tín dụng, diễn biến các nhóm nợ, nhất là nợ nhóm 2 và nợ xấu nhằm kịp thời xử lý, thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn ngăn ngừa tối đa nợ xấu phát sinh.
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