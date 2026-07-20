Tài chính

“Chân đế” giữ ổn định nguồn thu ngân sách vững chắc

Văn Tuấn

Văn Tuấn

09:30 | 20/07/2026
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, với 32/34 địa phương có số thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, các địa phương đóng vai trò là “chân đế” tạo nên nguồn thu ngân sách vững chắc, khai thác và phân bổ nguồn lực hiệu quả, từ đó đảm bảo an toàn vĩ mô và thúc đẩy nền kinh tế tăng tốc.
aa

Lấy đầu tư công làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế

Tại Hội nghị sơ kết toàn quốc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, nhiều ý kiến đại biểu đánh giá, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động mạnh và khó dự đoán, ngành Tài chính đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn, từ xây dựng thể chế, điều hành tài chính - ngân sách, thúc đẩy đầu tư công đến phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng để nền kinh tế tăng tốc.

Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành Thuế đã tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm theo chu trình quản trị thống nhất gồm 4 khâu: đổi mới nhận thức - triển khai các biện pháp quản lý, phục vụ người nộp thuế - tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế - kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

“Chân đế” giữ ổn định nguồn thu ngân sách vững chắc
Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Nhờ triển khai đồng bộ các chu trình nêu trên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước ngành Thuế thực hiện đạt 1.390.213 tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục là động lực chính, đóng góp 54,8% tổng thu; có 10/20 khoản thu sắc thuế đạt khá.

Theo thống kê của ngành Thuế, 6 tháng đầu năm, có 20/34 địa phương có số thu đạt khá so dự toán (đạt trên 58%); 32/34 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, các địa phương đóng vai trò là “chân đế” tạo nên nguồn thu ngân sách vững chắc, khai thác và phân bổ nguồn lực hiệu quả, từ đó đảm bảo an toàn vĩ mô và thúc đẩy nền kinh tế tăng tốc.

Về phía TP. Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm với yêu cầu cao về tăng trưởng. Thành phố Hà Nội đã xác định đầu tư công là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và tạo sức lan tỏa thu hút đầu tư xã hội.

Thực hiện hiệu quả các chính sách tài khóa hỗ trợ người nộp thuế

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế còn triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về thuế, phí, lệ phí. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Thuế đã thực hiện hiệu quả các chính sách tài khóa hỗ trợ người nộp thuế, tổng số tiền thuế được giảm khoảng 55.125 tỷ đồng thông qua các chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 21.890 tỷ đồng, giảm thuế bảo vệ môi trường 26.635 tỷ đồng, áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng 3.700 tỷ đồng, chấm dứt thu lệ phí môn bài từ 1/1/2026 và các chính sách liên quan 2.900 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư công của Hà Nội năm 2026 là 126.000 tỷ đồng và được bổ sung thêm 31 tỷ đồng từ nguồn tăng thu. Quy mô vốn tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025, tạo áp lực lớn đối với công tác điều hành ngân sách và tổ chức thực hiện.

Theo đó, ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành kế hoạch thúc đẩy giải ngân, giao chỉ tiêu KPI cho các chủ đầu tư, sở, ngành; đồng thời bám sát tiến độ từng dự án, từng địa phương và chủ đầu tư. Qua quá trình triển khai, Hà Nội xác định giải phóng mặt bằng là khó khăn lớn nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Tú cho biết, nhiều dự án được triển khai tại khu vực dân cư đông đúc, trong khi quỹ nhà, đất tái định cư chưa hoàn thiện, chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân. Thủ tục đầu tư và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phải điều chỉnh do chi phí tăng, chính sách thay đổi hoặc phải áp dụng cơ chế đặc thù.

Hà Nội đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm, dự án quy mô lớn trong và ngoài ngân sách, khiến nhu cầu về đất, cát và các loại vật liệu tăng đột biến. Nhiều dự án còn chịu tác động của biến động giá, ảnh hưởng đến tiến độ, thậm chí phải tạm dừng thi công...

Để khắc phục, Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch chi tiết về giải ngân và giải phóng mặt bằng theo tuần, tháng; gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố thực hiện kiểm đếm tiến độ thường xuyên và áp dụng chế tài đối với các đơn vị chậm giải ngân hai tháng liên tiếp.

Tăng kết nối vùng tạo động lực phát triển

Từ điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, thành phố xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giữ vai trò quan trọng đối với vị thế trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời góp phần kết nối vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn FDI. Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký đạt gần 7,5 tỷ USD, bằng 190% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 68,1% kế hoạch năm. Lũy kế đến ngày 30/6/2026, thành phố có hơn 146,8 tỷ USD vốn FDI còn hiệu lực với 21.351 dự án.

Trong thời gian tới, thành phố cần thu hút thêm tối thiểu khoảng 3,5 tỷ USD để hoàn thành mục tiêu. Theo ông Trương Tấn Vũ, việc hoàn thành chỉ tiêu không thể chỉ dựa vào vốn đăng ký mà phải gắn với nâng cao tỷ lệ giải ngân, rút ngắn thời gian đưa dự án vào hoạt động và tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước.

TP. Hồ Chí Minh xác định chuyển từ thu hút vốn theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư theo chuỗi giá trị; từ cạnh tranh bằng ưu đãi riêng lẻ sang cạnh tranh bằng môi trường đầu tư, hạ tầng, nhân lực, dịch vụ hỗ trợ và năng lực đồng hành của chính quyền.

Cùng với tăng cường hậu kiểm về tiến độ, công nghệ, môi trường, lao động, sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính, thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và các thủ tục chuyên ngành; công khai thông tin quy hoạch, quỹ đất, danh mục dự án và lĩnh vực ưu tiên.

Cùng tham gia thảo luận, bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, thương mại, dịch vụ chiếm gần 55% cơ cấu kinh tế của thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng tăng trưởng xấp xỉ 5,2%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm, thành phố phải đạt mức tăng trên 12% trong quý III và 13% trong quý IV.

Bên cạnh những động lực hiện có, thành phố tập trung triển khai Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế. Đà Nẵng đã xúc tiến, chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án lớn tại các khu chức năng có tổng quy mô hơn 1.000 ha, phấn đấu cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng vào cuối năm 2027.

TP. Đà Nẵng đang chuẩn bị mở rộng Khu thương mại tự do về phía nam, kết nối với sân bay và hệ thống đường cao tốc. Đà Nẵng cũng đã lựa chọn nhà đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp, bến cảng nước sâu Liên Chiểu và chuẩn bị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 6 bến cảng logistics trong khu vực.

Để triển khai các mô hình mới, thành phố đang phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan hải quan xây dựng hệ thống điều hành, giám sát hoạt động hải quan tại Khu thương mại tự do; đồng thời rà soát, lựa chọn dự án để thu hút các quỹ đầu tư quốc tế.

Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Thành phố cũng đề nghị được hướng dẫn cụ thể trong quá trình triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển.

Văn Tuấn
Từ khóa:
thu ngân sách nền kinh tế an toàn vĩ mô kinh tế tăng tốc địa phương

Bài liên quan

Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán, bứt phá tăng trưởng

Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán, bứt phá tăng trưởng

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Dành cho bạn

Bước tiến mới trong minh bạch hóa nền kinh tế Việt Nam

Bước tiến mới trong minh bạch hóa nền kinh tế Việt Nam

Ngày 20/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiều lùi về mức 137.000 đồng/kg

Ngày 20/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiều lùi về mức 137.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 20/7: Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 20/7: Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

Ngày 20/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 20/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 20/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam bật tăng

Ngày 20/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam bật tăng

Đọc thêm

Khơi thông nguồn lực tài sản công từ cuộc sắp xếp lớn

Khơi thông nguồn lực tài sản công từ cuộc sắp xếp lớn

(TBTCO) - Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đang tạo ra cuộc tái cơ cấu tài sản công lớn trên cả nước. Ngành Tài chính vừa bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, vừa xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Cùng với cuộc tổng kiểm kê tài sản công quy mô toàn quốc, đây là bước chuyển quan trọng từ quản lý hành chính sang quản trị hiệu quả nguồn lực công.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Việt Hưng và phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh: Tiết kiệm hơn 1.900 tỷ đồng, tái tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Quảng Ninh: Tiết kiệm hơn 1.900 tỷ đồng, tái tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(TBTCO) - Từ việc tiết giảm 537 tỷ đồng chi thường xuyên, cắt giảm hơn 1.393 tỷ đồng qua thẩm định dự án đầu tư công đến xử lý hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư, Quảng Ninh đang biến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành một giải pháp quan trọng để tái tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Infographics: Công tác quản lý nợ công và vốn ODA, vay ưu đãi, viện trợ

Infographics: Công tác quản lý nợ công và vốn ODA, vay ưu đãi, viện trợ

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến ngày 28/6/2026, tổng vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ đạt khoảng 454,7 nghìn tỷ đồng, bằng 46,9% kế hoạch. Công tác trả nợ của Chính phủ được thực hiện kịp thời, đầy đủ, theo cam kết và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cân nhắc kỹ, chuẩn bị tốt khi sử dụng vốn ODA

Cân nhắc kỹ, chuẩn bị tốt khi sử dụng vốn ODA

(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, trong bối cảnh điều kiện vay khó khăn hơn, việc huy động nguồn vốn ODA phải được cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn bị tốt và đi cùng trách nhiệm sử dụng vốn hiệu quả.
Philippines cảm ơn Việt Nam hỗ trợ kịp thời 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Philippines cảm ơn Việt Nam hỗ trợ kịp thời 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Ngày 17/7, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III. Đại sứ đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước việc Việt Nam xuất cấp khẩn cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia giúp người dân nước này khắc phục hậu quả thiên tai.
Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa

Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa

(TBTCO) - Từ ngày 1/9/2026, chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định số 284/2026/NĐ-CP.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1300/QĐ-TTg ngày 16/7/2026 về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hòa Phát nộp ngân sách 8.478 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Hòa Phát nộp ngân sách 8.478 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

“Chân đế” giữ ổn định nguồn thu ngân sách vững chắc

“Chân đế” giữ ổn định nguồn thu ngân sách vững chắc

Ngành Tài chính nỗ lực đưa nền kinh tế về đích tăng trưởng hai con số

Ngành Tài chính nỗ lực đưa nền kinh tế về đích tăng trưởng hai con số

Ngày 20/7: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại

Ngày 20/7: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Tổ hợp ga đường sắt Ngọc Hồi - Cú hích tái cấu trúc không gian phía Nam Hà Nội

Tổ hợp ga đường sắt Ngọc Hồi - Cú hích tái cấu trúc không gian phía Nam Hà Nội

Ngày 18/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, gạo ổn định

Ngày 18/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, gạo ổn định

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu các nhóm giải pháp khơi thông và huy động nguồn lực từ doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu các nhóm giải pháp khơi thông và huy động nguồn lực từ doanh nghiệp