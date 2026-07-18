Quảng Ninh: Tiết kiệm hơn 1.900 tỷ đồng, tái tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực công ngày càng cao, Quảng Ninh xác định chống lãng phí không chỉ là nhiệm vụ quản lý tài chính đơn thuần, mà còn là phương thức tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Thay vì chỉ nhìn nhận tiết kiệm dưới góc độ giảm chi, tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng từng đồng ngân sách, từng tài sản công và từng nguồn lực xã hội.

Năm 2026, Quảng Ninh đã chủ động giữ lại 204 tỷ đồng, tương ứng 10% kinh phí tự chủ, để bổ sung nguồn cải cách tiền lương; đồng thời tiết kiệm 537 tỷ đồng từ chi thường xuyên không tự chủ nhằm dành nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng. Những khoản tiết kiệm này được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ an sinh xã hội, cải cách chính sách tiền lương và các chương trình phát triển trọng điểm của tỉnh.

Không chỉ kiểm soát chi thường xuyên, tỉnh còn tập trung nâng cao hiệu quả trong đầu tư công - lĩnh vực có tác động trực tiếp đến tăng trưởng dài hạn. Thông qua công tác thẩm định, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh đã rà soát 17 dự án với tổng mức đầu tư sau thẩm định hơn 6.816 tỷ đồng, qua đó cắt giảm trên 1.393 tỷ đồng, tương đương 17% so với đề xuất ban đầu. Đồng thời, hai dự án với tổng vốn dự kiến hơn 272 tỷ đồng được dừng chủ trương đầu tư nhằm tránh nguy cơ đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

Cùng với đó, công tác điều hành vốn đầu tư công được thực hiện theo hướng tập trung, tránh dàn trải. Các nguồn vốn được ưu tiên cho những công trình động lực, dự án kết nối vùng và các dự án có khả năng tạo tác động lan tỏa tới phát triển kinh tế. Đến hết tháng 5/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt trên 27.256 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 6.500 tỷ đồng.

Quảng Ninh ưu tiên nguồn vốn cho những công trình động lực. Ảnh T.D

Song song với tiết kiệm ngân sách, Quảng Ninh tăng cường kiểm soát, thanh tra nhằm hạn chế thất thoát trong quản lý tài chính, tài sản công.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh đã triển khai 53 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và ban hành kết luận đối với 26 cuộc thanh tra. Qua đó, các cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 31,8 tỷ đồng, giảm trừ và loại khỏi giá trị quyết toán hơn 9,1 tỷ đồng.

Công tác quyết toán các dự án hoàn thành cũng được siết chặt. Qua thẩm tra 42 dự án, tỉnh đã giảm trừ quyết toán hơn 99 tỷ đồng, góp phần bảo đảm nguồn vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích, đúng giá trị thực tế.

Trong quản lý tài sản công, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ninh đã rà soát 776 cơ sở nhà, đất dôi dư. Đến cuối tháng 5/2026, 538 cơ sở đã được xử lý thông qua các hình thức điều chuyển, chuyển đổi công năng, thanh lý hoặc thu hồi đất để phục vụ các dự án phát triển.

Bên cạnh nguồn lực ngân sách, Quảng Ninh tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài nguyên và môi trường.

Đến đầu tháng 6/2026, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 13.635 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng sử dụng đất kém hiệu quả.

Trong lĩnh vực khoáng sản, tỉnh định hướng khai thác hợp lý, tận thu tối đa tài nguyên trong phạm vi được cấp phép, đồng thời sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu phục vụ xây dựng. Đây được xem là giải pháp vừa giảm áp lực môi trường, vừa thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiếp tục được triển khai. Trong chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026, toàn tỉnh tiết kiệm gần 20.000 kWh điện; các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ước tiết kiệm khoảng 9% sản lượng điện tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm./.