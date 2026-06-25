Từ liên thông dữ liệu đến Kho bạc số

Liên thông dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền hành chính hiện đại, từ ngày 29/5/2026, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chính thức kết nối, tích hợp Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

Việc triển khai được thực hiện theo đúng mô hình, kiến trúc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm đồng bộ với định hướng xây dựng hạ tầng số quốc gia và yêu cầu tập trung dữ liệu của Chính phủ.

Việc kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia cũng cho thấy sự chủ động của Kho bạc Nhà nước trong việc tham gia hệ sinh thái dữ liệu dùng chung của Chính phủ. Ảnh: Đức Thanh

Theo đó, người sử dụng thuộc các đơn vị sử dụng ngân sách có thể đăng nhập một lần bằng tài khoản định danh điện tử VNeID để thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, trạng thái xử lý và kết quả giải quyết hồ sơ được tự động đồng bộ giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo ghi nhận từ KBNN, nếu như trước đây, người sử dụng phải thực hiện các thao tác đăng nhập, tra cứu trên nhiều nền tảng khác nhau, thì nay, việc tích hợp đã giúp quy trình được đơn giản hóa đáng kể. Không chỉ nâng cao tính bảo mật, giải pháp này còn tạo điều kiện để các đơn vị sử dụng ngân sách theo dõi tình trạng hồ sơ một cách thuận tiện, minh bạch hơn.

Việc đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu và tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Kho bạc số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và phục vụ các đơn vị giao dịch ngày càng tốt hơn. Bà Ngô Thị Nhung - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Việc kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia cũng cho thấy sự chủ động của KBNN trong việc tham gia hệ sinh thái dữ liệu dùng chung của Chính phủ. Đây được xem là một bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị và cung cấp dịch vụ công trong giai đoạn mới.

Trên thực tế, việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia chỉ là một trong nhiều mắt xích trong quá trình hiện đại hóa hoạt động kho bạc.

Từ tháng 4/2026, KBNN đã triển khai liên thông chứng từ hoàn thuế giữa TCS (Hệ thống thu ngân sách nhà nước), TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng. Theo quy trình mới, kế toán trưởng tại các đơn vị KBNN chỉ cần ký duyệt chứng từ trên TCS, dữ liệu sẽ được tự động chuyển tiếp sang các hệ thống liên quan để tiếp tục xử lý.

Việc liên thông dữ liệu giúp giảm đáng kể các thao tác thủ công, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đồng thời hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

Đây cũng là xu hướng tất yếu trong quản lý tài chính công hiện đại khi các hệ thống không còn hoạt động độc lập mà được kết nối, chia sẻ dữ liệu và vận hành theo quy trình số hóa xuyên suốt.

Cùng với đó, KBNN cũng đã thực hiện nâng cấp nhiều hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu như TABMIS, TCS, hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng và hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy mới của hệ thống KBNN cũng như mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tạo nền tảng cho hành trình Kho bạc số

Trong nhiều năm qua, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ luôn được KBNN xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trên nền tảng các hệ thống công nghệ thông tin đã được triển khai như TABMIS, thanh toán điện tử với ngân hàng, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng quản lý ngân sách, KBNN từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ truyền thống sang môi trường số.

Định hướng này cũng phù hợp với chiến lược phát triển KBNN trong giai đoạn mới, khi chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình, mà hướng tới xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu số, giao dịch số và xử lý tự động.

Một trong những bước đi đáng chú ý là từ tháng 2/2026, Hệ thống Báo cáo tài chính nhà nước đã được nâng cấp để đáp ứng các quy định mới và yêu cầu của mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Hệ thống cho phép các đơn vị gửi báo cáo đầu vào trên môi trường số, đồng thời hỗ trợ tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước cấp xã, cấp tỉnh. Điều này góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu tài chính công, tăng cường khả năng tổng hợp, phân tích và phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách.

Có thể thấy, các dự án, chương trình công nghệ thông tin được KBNN triển khai thời gian qua đều hướng đến mục tiêu chung là hình thành hệ sinh thái số thống nhất, trong đó dữ liệu được chia sẻ xuyên suốt giữa các hệ thống và các khâu xử lý được tự động hóa tối đa.

Dữ liệu - nền tảng của quản trị tài chính công hiện đại Dữ liệu đang trở thành nền tảng trung tâm trong quản lý và điều hành tài chính công, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số và hệ sinh thái dữ liệu quốc gia. Đối với lĩnh vực kho bạc, dữ liệu không chỉ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là cơ sở quan trọng cho quản lý ngân quỹ nhà nước, tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước và điều hành ngân sách. Khi các hệ thống được kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, chất lượng thông tin phục vụ quản lý sẽ tiếp tục được nâng cao, góp phần tăng tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý tài chính công.

Quá trình chuyển đổi số quy mô lớn cũng đặt ra nhiều thách thức về hạ tầng kỹ thuật, năng lực xử lý dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin. Tuy nhiên, KBNN đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động nghiệp vụ diễn ra liên tục, không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán vốn ngân sách nhà nước.

Chỉ trong thời gian từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2026, KBNN đã thực hiện đồng bộ trạng thái xử lý của 48.092 hồ sơ từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến 15 giờ ngày 9/6/2026, số lượng hồ sơ được đồng bộ thành công đã đạt 218.558 hồ sơ. Những con số này cho thấy nỗ lực rất lớn của hệ thống KBNN trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, KBNN đã thành lập tổ hỗ trợ, giám sát 24/7 và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thuộc Bộ Tài chính cùng các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Trong thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục rà soát, tối ưu các dịch vụ kết nối, nâng cao hiệu năng hệ thống, hoàn thiện công tác quản trị dữ liệu và tăng cường khả năng giám sát vận hành. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng như phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý tài chính công.

Có thể thấy, từ việc liên thông chứng từ hoàn thuế, nâng cấp hệ thống báo cáo tài chính nhà nước, mở rộng kết nối dữ liệu đến tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, mỗi bước đi của KBNN đều đang hướng tới mục tiêu xây dựng Kho bạc số hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số.

Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ nhà nước, những kết quả này của KBNN còn tạo nền tảng cho việc xây dựng nền tài chính công minh bạch, hiện đại và đáp ứng yêu cầu phát triển của Chính phủ số trong giai đoạn mới.