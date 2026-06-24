Tài chính

Gỡ điểm nghẽn để đảm bảo năng lượng cho kịch bản tăng trưởng cao

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
15:39 | 24/06/2026
(TBTCO) - Kết luận cuộc làm việc với EVN, PVN và TKV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung điện, than và xăng dầu cho nền kinh tế để phục vụ kịch bản tăng trưởng cao. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh năng lượng phải đi trước một bước để tạo nền tảng thu hút đầu tư và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
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Ba “ông lớn” năng lượng tăng tốc vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sáng 24/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc họp với 3 tập đoàn năng lượng lớn là EVN, PVN, TKV. Trọng tâm của cuộc họp nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, định hướng kịch bản nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, kiểm soát lạm phát và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Vượt khó đảm bảo ổn định nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế

Đây là 3 tập đoàn có vai trò rất quan trọng với nền kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, ngành năng lượng đối mặt với rất nhiều thách thức từ khủng hoảng địa chính trị toàn cầu và thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, các tập đoàn đã thể hiện nỗ lực lớn để duy trì nguồn cung ổn định.

Theo Chủ tịch Tập đoàn EVN Đặng Hoàng An, bất chấp diễn biến mùa khô khốc liệt nhất trong nhiều chục năm và ảnh hưởng từ khủng hoảng Trung Đông, EVN vẫn đảm bảo cung ứng điện phục vụ nền kinh tế. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 141,1 tỷ kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, công suất lớn nhất của hệ thống điện quốc gia tăng 12,23%, riêng miền Bắc tăng 13,11%. Để đảm bảo nguồn cung cho giai đoạn tới, EVN đang dồn lực cho các dự án trọng điểm, như hoàn thành trạm 500kV, cấp điện Phú Quốc và khởi công hàng loạt dự án nguồn, lưới điện khác với tổng kế hoạch đầu tư khổng lồ lên tới 123.560 tỷ đồng…

Gỡ điểm nghẽn để đảm bảo năng lượng cho kịch bản tăng trưởng cao
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Đối với PVN, hoạt động khai thác ghi nhận những kỷ lục mới. Khai thác dầu thô xấp xỉ 4,5 triệu tấn, tăng 13,4% – đây là lần đầu tiên sản lượng dầu thô tăng trưởng sau 11 năm liên tục suy giảm. Đáng chú ý, khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bị gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, PVN đã nhanh chóng thu xếp nguồn thay thế từ châu Mỹ, châu Phi để duy trì 100% công suất, đáp ứng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Cùng với đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nỗ lực cung cấp đủ than cho nền kinh tế, dự phòng gần 5,5 triệu tấn than cho sản xuất điện. Tuy nhiên, khó khăn về giấy phép thăm dò khai thác và quy định giới hạn khai thác vượt 15% công suất đang cản trở dư địa sản xuất của TKV, Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Vũ Anh Tuấn cho hay.

Một trong những vấn đề quan trọng được thảo luận tại cuộc làm việc là bài toán chi phí đầu vào và áp lực điều hành giá. Khủng hoảng chính trị trên thế giới khiến giá nhiên liệu biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Gỡ điểm nghẽn để đảm bảo năng lượng cho kịch bản tăng trưởng cao
Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp nhà nước Vũ Hồng Phương. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Đại diện EVN chia sẻ, khi lập kế hoạch giá dầu chỉ 56 USD/thùng, nhưng có thời điểm giá đã leo thang lên 80 - 110 USD/thùng, khiến lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ đạt 29,9% kế hoạch,. Tương tự, lãnh đạo tập đoàn TKV cho biết, giá nhiên liệu đầu vào và cước vận tải tăng khiến chi phí mỗi ngày của tập đoàn đội lên khoảng 15,3 tỷ đồng; tính đến thời điểm báo cáo đã tăng trên 1.500 tỷ đồng. Do không được tăng giá bán than, hiện hoạt động sản xuất than đang phải chịu lỗ.

Năng lượng phải đi trước một bước để thu hút đầu tư

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá rất cao cố gắng của ba tập đoàn, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của ba đơn vị này khi chiếm tới 6,14% quy mô nền kinh tế cả nước, cứ 1% tăng trưởng của ba tập đoàn sẽ đóng góp 0,05 điểm phần trăm cho tốc độ tăng trưởng GDP.

Để hoàn thành kịch bản tăng trưởng hai con số trong bối cảnh 6 tháng đầu năm mới đạt khoảng 8,7%, áp lực đổ dồn vào nửa cuối năm khi quý 3 phải tăng 11,3% và quý 4 phải tăng 12%. Đây là một “gánh nặng” lớn đặt lên vai các trụ cột kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra những thách thức từ biến động giá dầu thế giới cho đến việc tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Gỡ điểm nghẽn để đảm bảo năng lượng cho kịch bản tăng trưởng cao
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tại cuộc họp, các tập đoàn đã cam kết tăng tốc giải ngân đầu tư. PVN tăng cường đầu tư 76% so với kế hoạch nhằm tạo đà tăng trưởng bền vững. TKV phấn đấu cả năm đầu tư đảm bảo tăng trưởng 10%. Còn EVN sẽ tiếp tục dồn sức cho các công trình điện lưới thiết yếu bất chấp khó khăn tài chính.

Nhấn mạnh đầu ra của TKV và PVN chính là đầu vào của EVN, Bộ trưởng yêu cầu EVN tính toán kỹ kịch bản cung cấp đủ điện. Đặc biệt, chất lượng điện phải được đặt lên hàng đầu để thu hút đầu tư, cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý việc xem xét phân bổ vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án điện, thay vì chỉ dồn cho giao thông. “Đáp ứng nhu cầu điện là rất quan trọng để hút đầu tư, cả trong và ngoài nước… Một nhà đầu tư bao giờ họ cũng quan tâm đến 3 yếu tố: kết nối, điện và nhân lực” - Bộ trưởng lưu ý.

Nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đại diện chủ sở hữu phải tiếp tục sát sao. Cục Tài chính doanh nghiệp phải chủ trì phối hợp với Cục Thống kê, Vụ Ngân sách nhà nước và Cục Quản lý giá làm việc cụ thể với ba tập đoàn để lên kịch bản tăng trưởng và kịch bản giá.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng phải phối hợp để theo dõi tiến độ, lộ trình cụ thể để kiểm điểm hàng tháng. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải có trách nhiệm sát sao, kịp thời. Ngay trong hôm nay, Bộ trưởng yêu cầu có văn bản báo cáo Thủ tướng về những vướng mắc của ngành than liên quan đến quy hoạch, giấy phép khai thác và giới hạn khai thác.

Về bài toán kiểm soát giá cả, Bộ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc điều hành phải đảm bảo tăng trưởng, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô và quan trọng là đời sống của người dân. Doanh nghiệp có thể chủ động đề xuất phương án giá theo quy định, Chính phủ sẽ căn cứ vào điều kiện kinh tế vĩ mô để quyết định.

Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng các tập đoàn “đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa”, đồng hành cùng Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
bộ tài chính nguồn cung năng lượng tkv evn pvn

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