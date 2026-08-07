Tài chính

Đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
15:04 | 07/08/2026
(TBTCO) - Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7 của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả công tác của toàn ngành; đồng thời yêu cầu siết chặt kỷ cương, hoàn thiện cơ chế và đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu, thực hiện tốt các chính sách tài chính của Nhà nước.
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Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện chính sách, đổi mới đánh giá cán bộ bằng KPI

Công tác chỉ đạo rõ ràng, công việc triển khai hiệu quả

Tại Hội nghị, đánh giá tình hình công tác tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã thực hiện rất quyết liệt Quy chế làm việc mới, đánh giá KPI công việc sát sao. Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị cần chủ động “đón đầu” công việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nắm trước tiến độ công việc.

Đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo Thứ trưởng, bức tranh tổng quan về số liệu trong 7 tháng rất tốt. Thu ngân sách đạt 72,5% kế hoạch, tăng 10% so với năm 2025. Riêng số thu do ngành Thuế thực hiện đạt gần 70% dự toán, cao hơn nhiều so với mức 60% của cùng kỳ năm trước, trong khi đã triển khai chính sách gia hạn thuế.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Trong thời gian rất ngắn, Bộ Tài chính đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, thể hiện sự nỗ lực của các đơn vị dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và các lãnh đạo Bộ phụ trách. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý, từ nay đến mốc đánh giá còn rất nhiều việc phải làm, bởi việc đánh giá không dừng lại ở các quy định pháp luật trên giấy, mà quan trọng là kết quả thực thi trong thực tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quy chế làm việc mới của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là quy định rõ về quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị và quy trình phối hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ, thời gian qua, sự chỉ đạo của Bộ trưởng là rất quyết liệt và rõ ràng. Đối với các phiếu trình của đơn vị và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng đều ghi rõ quan điểm chỉ đạo trực tiếp: đồng ý, không đồng ý hoặc định hướng sửa đổi cụ thể. Cách chỉ đạo rõ ràng, dứt khoát giúp lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị dễ dàng bám sát, triển khai và kết quả đã thể hiện rõ trong thời gian vừa qua.

Quán triệt tinh thần này vào thực tế làm việc, Thứ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị phải ghi rõ quan điểm, chính kiến khi ký trình, không ghi chung chung “kính trình, xem xét”.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đánh giá, Bộ Tài chính là một trong số rất ít bộ được giao khối lượng công việc cực kỳ lớn, phát sinh nhiều nhiệm vụ ngoài chức năng thông thường, nhưng tỷ lệ chậm, muộn rất ít. Để tạo điều kiện cho cán bộ xử lý công việc, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục cải thiện môi trường và điều kiện làm việc. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, không đánh giá cứng nhắc.

Đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc mới

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, qua báo cáo tổng hợp và các ý kiến thảo luận, có thể thấy, thời gian qua, toàn thể cán bộ trong ngành đã đồng lòng, quyết liệt triển khai công việc và đạt được những kết quả tích cực.

Trong các kết quả đạt được, Bộ trưởng nhấn mạnh hai nội dung nổi bật. Trước hết, liên quan đến công tác đàm phán quốc tế, Bộ Tài chính đã thành lập và vận hành tốt hai đoàn đàm phán. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cùng sự vào cuộc chủ động của các đơn vị liên quan, công tác đàm phán đã đạt kết quả tích cực.

Thứ hai, Cục Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đã tổ chức rất tốt Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp. Sự kiện được tổ chức rất chỉn chu, được Chính phủ và Thủ tướng đánh giá cao, từ nội dung chuẩn bị chu đáo đến cách thức tổ chức khoa học, bảo đảm không xảy ra sai sót.

Thống nhất với các ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc và Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ tổng hợp, tiếp thu tối đa để bổ sung, hoàn thiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo.

Nhiệm vụ đầu tiên là thực hiện nghiêm túc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính theo đúng Quy chế làm việc mới của Bộ. Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị định kỳ hằng tháng rà soát, đánh giá những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả”. Các lãnh đạo Bộ và thủ trưởng đơn vị khi phê duyệt, xử lý hồ sơ phải ghi rõ quan điểm, chính kiến: đồng ý, không đồng ý, đồng ý có điều kiện; nếu không đồng ý phải nêu cụ thể lý do và ghi rõ thời gian giải quyết để cấp dưới có căn cứ triển khai.

Đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Nhiệm vụ thứ hai là tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với cải cách thủ tục hành chính ngay từ khâu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, từ dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội đến nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ. Các đơn vị phải rà soát kỹ để tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ những thủ tục không cần thiết.

Trong đó, chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng phải tránh cắt giảm cơ học, buông lỏng quản lý. Khi đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh phải có tiêu chuẩn thay thế.

Đặc biệt, đối với các dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 8 và tháng 10, đơn vị chủ trì soạn thảo phải khẩn trương chuẩn bị song song dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Về công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành nỗ lực cao nhất để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách đến nay đã đạt 70% kế hoạch, song Bộ trưởng lưu ý, nguồn thu từ tiền sử dụng đất mới đạt xấp xỉ 50% dự toán. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn dành cho đầu tư công của địa phương, bởi nguồn thu này chủ yếu được trích lại để chi đầu tư phát triển.

Về quản lý chi thường xuyên, các đơn vị phải tiếp tục rà soát, triệt để tiết kiệm chi; đặc biệt lồng ghép nội dung tiết kiệm chi thường xuyên trong quá trình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và có báo cáo số liệu tiết kiệm cụ thể, rõ ràng.

Trong bối cảnh bước vào mùa mưa bão, thiên tai diễn biến phức tạp, Cục Dự trữ Nhà nước và các đơn vị liên quan phải chủ động chuẩn bị nguồn lực, dành ngân sách dự phòng để kịp thời ứng phó, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Về đầu tư công, Bộ trưởng nhìn nhận kết quả giải ngân còn chậm và yêu cầu toàn ngành tập trung đôn đốc, phấn đấu giải ngân đầu tư công ở mức tối đa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đặt mình vào địa vị của doanh nghiệp để chia sẻ và tháo gỡ

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ trưởng nhấn mạnh là tiếp tục tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, bao gồm doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Bộ trưởng giao Thứ trưởng Cao Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo Cục Thuế, Cục Hải quan và các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ càng để giải đáp cụ thể, thấu đáo các kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị của Thủ tướng sắp tới, với tinh thần cầu thị, hết sức lắng nghe để tháo gỡ các vướng mắc. “Phải đặt mình vào địa vị của doanh nghiệp để chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho họ” - Bộ trưởng nhắc nhở.

Đánh giá cao cơ quan Thuế đã làm tốt công tác điều tra, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, Bộ trưởng cũng cho biết, điều doanh nghiệp băn khoăn không phải là nghĩa vụ thuế, mà là các thủ tục và quản lý. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu, các đơn vị phải khẩn trương có giải pháp tháo gỡ tâm lý lo ngại này.

Để người dân hiểu và tuân thủ tốt hơn các chính sách trong lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền. Theo Bộ trưởng, thời gian qua, cơ quan Thuế, Hải quan đã làm tốt công tác này.

Đối với lĩnh vực có chuyên môn sâu như chứng khoán, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, các trường học để xây dựng các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn giúp người dân và nhà đầu tư hiểu đúng về thị trường chứng khoán. Đồng thời, trang bị cho người dân và nhà đầu tư kiến thức cơ bản về tài chính, doanh nghiệp, từ đó chủ động phòng tránh các rủi ro trong hoạt động của thị trường.

“Chúng ta đã làm rất nhiều việc thì chúng ta phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn, phải truyền thông chính sách để người dân hiểu và thực hiện cho tốt, đồng thời lắng nghe ý kiến của người dân” - Bộ trưởng nêu rõ yêu cầu./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
bộ tài chính giao ban Bộ tài chính truyền thông chính sách

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