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Bộ trưởng Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Hà Phương

Hà Phương

06:15 | 04/08/2026
Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và thanh khoản của nền kinh tế... là những giải pháp được Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
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Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 3/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại; xung đột Trung Đông leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng và gây gián đoạn nguồn cung xăng dầu; Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 10 - 12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Trong nước, ngay sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, địa phương quán triệt, tổ chức thực thi để sớm đưa các chính sách đi vào thực tiễn. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao những nỗ lực cải cách toàn diện của Việt Nam và tăng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số CPI tháng 7 giảm 0,1% so với tháng trước; bình quân 7 tháng ước tăng 4,39% so với cùng kỳ.

Chính sách tiền tệ, tỉ giá, lãi suất được điều hành chủ động, linh hoạt trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ bên ngoài; thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện. Thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển, giá trị đăng ký huy động vốn ước đạt 420,76 nghìn tỷ đồng, tăng 25,9%.

Thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt 1,83 triệu tỷ đồng, đạt 72,5% dự toán và tăng 16%; đã miễn, giảm khoảng 131,6 nghìn tỷ đồng và gia hạn khoảng 42 nghìn tỷ đồng thuế, phí...

Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 425,3 nghìn tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước cao hơn 86,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và khoảng 3,6% về tỉ lệ.

Vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt 38,06 tỷ USD, tăng 50,9%; vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8%. Xuất nhập khẩu 7 tháng ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1%.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 11,4%, cao nhất từ năm 2019 đến nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 13,1%, tương đương mục tiêu cả năm; khách quốc tế đạt 13,92 triệu lượt khách, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường 7 tháng đạt 187,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,5%, cao hơn số rút lui khỏi thị trường.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm. Trong đó, đã tổ chức thành công Hội nghị tri ân người có công toàn quốc năm 2026 và nhiều hoạt động ý nghĩa trên cả nước. Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể. Công tác xây dựng nhà ở xã hội và nhà cho thuê tiếp tục được đẩy nhanh; cả nước hiện triển khai 875 dự án nhà ở xã hội, trong đó đã hoàn thành 289 dự án với quy mô 197.300 căn.

Còn 5 bộ, địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới 10% hoặc chưa giải ngân

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức và hạn chế. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 7 tháng vẫn tăng thấp hơn khoảng 0,6 điểm phần trăm so với yêu cầu cả năm (12 - 14%). Cầu tiêu dùng tư nhân mặc dù đã cải thiện trong tháng 7 nhưng tốc độ phục hồi vẫn chậm.

Tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm chưa được cải thiện; một số bộ, ngành và địa phương đề nghị trả lại vốn ngân sách trung ương với khối lượng lớn; còn 5 bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% hoặc chưa thực hiện giải ngân.

Dư địa điều hành lạm phát còn hạn chế trong khi lạm phát thường có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm và giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động khó lường. Lãi suất cho vay tiếp tục tăng; hệ thống ngân hàng tiếp tục đối mặt với áp lực thanh khoản…

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Bộ Tài chính đề xuất các nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Về chính sách tài khóa, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; điều chỉnh linh hoạt thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay phù hợp với tình hình thực tế. Các bộ, ngành và địa phương bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thực hành tiết kiệm triệt để chi thường xuyên.

Về điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và thanh khoản của nền kinh tế; triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất; điều hành linh hoạt hạn mức tăng trưởng tín dụng; mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về quản lý giá cả, thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng: triển khai các giải pháp điều hành giá xăng dầu trong nước; bảo đảm các nhà máy lọc dầu vận hành an toàn, ổn định, duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định, không để đứt gãy nguồn cung; đề xuất các giải pháp giảm nhập siêu, cân bằng thương mại với các đối tác lớn.

Đối với sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu: bảo đảm tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm; xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán với Hoa Kỳ; khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí logistics, chi phí kiểm tra chuyên ngành và các chi phí không cần thiết khác, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ngành giao thông; bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn và bền vững.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh: bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư, kinh doanh; đánh giá thực chất việc cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp và việc xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp./.

Hà Phương
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