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Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội khóa XVI phải là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển

Hoàng Yến

Hoàng Yến

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09:10 | 03/08/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã được khai mạc tại Nhà Quốc hội. Diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 24/8/2026, Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
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Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết 1 năm đánh giá kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội khoá XVI phải là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Đức Thanh

Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi, Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.

Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Theo chương trình Kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Quốc hội cũng sẽ xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia.

Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3/8 đến ngày 24/8/2026. Quốc hội dự kiến làm việc cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, có bố trí thời gian giữa 2 đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua trong đợt 2.

Để hoàn thành chương trình Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật; chính sách, pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn; đi trước, mở đường cho phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.

Cùng với đó, hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khơi thông các nguồn lực, hình thành các động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện pháp luật phục vụ việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 3 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với đảm bảo nguồn lực, điều kiện thực hiện.

Theo đó, từng dự án luật, nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động.

“Người đứng đầu cơ quan soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo và xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo luật, nghị quyết. Đặc biệt, đối với các dự án quan trọng quốc gia, cần cho ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng về tính khả thi, tổng mức đầu tư, suất đầu tư, cơ cấu vốn, nguồn lực và thu hồi vốn, phương án đền bù tái định cư, đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội..., hạn chế thấp nhất việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hay đề nghị tăng vốn khi triển khai thực hiện” - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội khoá XVI phải là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Đức Thanh

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Với quyết tâm không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thảo luận sôi nổi, chất lượng tại Tổ cũng như tại hội trường; chủ động phát hiện các quy định của pháp luật có vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị, đề xuất cụ thể, khả thi, thuyết phục trong sửa đổi, bổ sung từng điều, từng khoản, từng câu từ trong mỗi dự thảo luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan; cùng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đạt chất lượng cao nhất./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệm kỳ quốc hội Quốc hội khóa XVI xây dựng thể chế

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