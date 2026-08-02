Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 97.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg so với hôm qua, hiện dao động trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 96.700 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 96.200 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.700 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp thu mua, giao dịch trên thị trường nội địa hiện vẫn diễn ra khá trầm lắng khi lượng cà phê còn lại trong dân không nhiều, trong khi nhiều nông hộ vẫn tiếp tục giữ hàng chờ giá cao hơn.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến tích cực khi cả Robusta và SArabica đều tăng giá, dù mức tăng của hai dòng cà phê có sự khác biệt đáng kể.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng nhẹ 2 USD/tấn (0,05%) lên 3.782 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 14 USD/tấn (0,37%), lên 3.775 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê Arabica tăng mạnh trở lại sau phiên giảm trước đó. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 9,05 US cent/pound (2,8%), lên 332,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng 6,95 US cent/pound (2,26%), đạt 314,65 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay giữ đỉnh 142.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 2/8 cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên liên tiếp không biến động. Hiện giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 142.000 đồng/kg. Xếp sau là Đắk Lắk với 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu vẫn được các thương lái thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Nhìn chung, sau giai đoạn tăng liên tục vào cuối tháng 7, thị trường tiêu nội địa đang bước vào trạng thái tích lũy khi cả người bán lẫn doanh nghiệp xuất khẩu đều thận trọng trước các tín hiệu mới từ thị trường quốc tế.

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, thị trường hồ tiêu thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các quốc gia xuất khẩu lớn.

Đáng chú ý, giá tiêu đen Indonesia giảm 63 USD/tấn, tương đương 0,92%, xuống còn 6.760 USD/tấn. Trong khi đó, các thị trường xuất khẩu lớn khác vẫn giữ ổn định.

Brazil tiếp tục chào bán tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ chốt. Malaysia vẫn duy trì mức giá cao nhất đối với tiêu đen, đạt 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục giữ nguyên trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, thị trường xuất hiện diễn biến đáng chú ý khi giá giữa các nước đi theo hai hướng trái ngược. Theo đó, tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 87 USD/tấn (0,93%), xuống còn 9.317 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 100 USD/tấn, tương đương 1,21%, lên 8.350 USD/tấn.

Trong khi đó, Malaysia tiếp tục giữ nguyên giá tiêu trắng ở mức 12.200 USD/tấn, cao nhất trên thị trường.

Việc giá tiêu trắng Việt Nam tăng trong bối cảnh nhiều thị trường khác đi ngang hoặc giảm cho thấy nhu cầu đối với dòng sản phẩm chế biến vẫn đang duy trì tích cực./.