Thị trường

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
11:21 | 31/07/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh, dầu WTI về dưới 83 USD/thùng, dầu Brent ở mức 85,98 USD/thùng. Diễn biến này được thúc đẩy bởi kỳ vọng các tuyến hàng hải chiến lược có thể sớm được khơi thông.
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Giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, kết thúc phiên giao dịch hôm qua (30/7), giá dầu WTI và dầu Brent giảm lần lượt 1,03% và 1,88%.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu tiếp tục giảm mạnh, giá dầu WTI ở mức 82,72 USD/thùng, giảm 0,87 USD/thùng, tương ứng giảm 1,04%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 83,59 USD/thùng, mở cửa phiên hôm nay tại 83,96 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 85,98 USD/thùng, giảm 1,23 USD/thùng, tương ứng giảm 1,41%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức 87,21 USD/thùng, mở cửa phiên hôm nay tại 87,23 USD/thùng.

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu
Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu. Ảnh: TL.

Động lực chính cho việc giảm giá dầu đến từ những tín hiệu tích cực trên mặt trận ngoại giao. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, các cuộc tiếp xúc và đàm phán vẫn đang được thúc đẩy nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời đưa hai bên trở lại các cuộc đàm phán chính thức ở cấp kỹ thuật. Theo Islamabad, việc bình thường hóa tình hình tại eo biển Hormuz vẫn là một trong những ưu tiên của tiến trình này.

Bên cạnh đó, thị trường cũng tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Dù Tehran chưa chấp nhận đề xuất mới nhất từ Muscat, việc các cuộc trao đổi vẫn được duy trì đã củng cố kỳ vọng tuyến vận tải huyết mạch này có thể sớm được khơi thông.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Tin tức Công ty cổ phần Hitech Finance, áp lực giảm của giá dầu còn đến từ thông tin Saudi Arabia đang thúc đẩy thành lập một liên minh an ninh hàng hải đa quốc gia nhằm bảo vệ hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb, Biển Đỏ và vịnh Aden. Riyadh cho biết, đã có 14 quốc gia bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến này, qua đó làm gia tăng kỳ vọng các tuyến hàng hải chiến lược tại khu vực sẽ sớm được đảm bảo an toàn hơn.

Những tín hiệu trên cũng bắt đầu phản ánh vào hoạt động vận tải. Theo dữ liệu của Kpler, lưu lượng tàu qua cửa ngõ vịnh Ba Tư trong ngày 29/7 đạt 12 tàu, tăng thêm 2 tàu so với mức trung bình của tuần trước. Trong khi đó, số liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đến ngày 28/7 cũng ghi nhận lượng tàu qua khu vực tăng lên 13 chiếc. Dù lưu lượng vẫn thấp so với thông thường, đây được xem là dấu hiệu cho thấy hoạt động vận tải đang từng bước cải thiện./.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, đà điều chỉnh của giá dầu trong phiên phản ánh tâm lý lạc quan hơn của thị trường trước các nỗ lực ngoại giao và kế hoạch tăng cường an ninh hàng hải tại Trung Đông. Tuy nhiên, những diễn biến trên mới chủ yếu dựa trên kỳ vọng, trong khi các rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu qua Biển Đỏ và eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Chính vì vậy, phần bù rủi ro trong giá dầu vẫn chưa biến mất.
Văn Nam
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