"Tích cốc phòng cơ" cho đại ngàn Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Tiết kiệm ngân sách qua đấu thầu nhập lương thực minh bạch

Giữa cái nắng oi nồng của dải đất Tây Nguyên và dải đất ven biển Nam Trung Bộ những tháng đầu năm 2026, không khí tại các điểm kho thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực XII chưa bao giờ ngừng hối hả. Được giao nhiệm vụ mua nhập kho 19.000 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) cho năm 2026 chia làm 16 gói thầu, toàn thể đơn vị đã bước vào một “dự án” quy mô lớn với quyết tâm cao nhất.

Theo ông Vũ Đức Nghị - Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực XII, thực hiện các quyết định và văn bản chỉ đạo từ Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã khẩn trương triển khai quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự chuẩn bị công phu, bài bản không chỉ dừng lại ở hồ sơ pháp lý mà còn lan tỏa đến tận các bãi bốc xếp, hạ tầng kho tàng, nguồn nhân lực và trang thiết bị bảo quản.

Cán bộ Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực XII kiểm tra công tác nhập gạo tại kho Đông Tác - Điểm kho ĐK4.KV12. Ảnh: Trọng Nghĩa

Trao đổi về quá trình lựa chọn nhà thầu, ông Vũ Đức Nghị nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định công tác đấu thầu phải là một mắt xích minh bạch, công khai và có tính cạnh tranh cao nhất. Khi làm đúng, làm chuẩn, cái lợi lớn nhất chính là ngân sách nhà nước và chất lượng hạt gạo đưa vào kho. Kết quả thực tế đã chứng minh điều đó khi toàn bộ 16 gói thầu được tổ chức thành công, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 10 tỷ đồng so với giá gói thầu ban đầu".

Đến ngày 18/5/2026, đơn vị đã hoàn tất ký kết hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu cho toàn bộ 16/16 gói thầu. Ngay lập tức, một “chiến dịch” đưa gạo vào kho được kích hoạt. Từ ngày 22/5/2026 đến ngày 13/7/2026, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, dòng xe chở gạo nườm nượp cập cửa kho. Dưới sự đôn đốc sát sao của Ban lãnh đạo Chi cục và sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng nghiệp vụ, 19.000 tấn gạo đã được nhập kho an toàn, đạt 100% kế hoạch được giao, đảm bảo tuyệt đấu về tiêu chuẩn kỹ thuật và số lượng.

Xuất cấp 100% chỉ tiêu đến đúng đối tượng

Không chỉ “vào” - nhập kho trôi chảy, công tác “ra” - tức xuất cấp lương thực cứu trợ, hỗ trợ người dân và học sinh cũng được Chi cục DTNN khu vực XII triển khai bằng tất cả tinh thần phục vụ nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã xuất cấp hơn 2.618,6 tấn gạo DTQG, hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu được giao.

Trong con số hơn 2.600 tấn gạo ấy, chứa đựng biết bao sự ấm áp của chính sách an sinh xã hội. Cụ thể: Hơn 1.368,9 tấn gạo DTQG đã kịp thời đến tay hàng nghìn hộ gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026 tại tỉnh Đắk Lắk, giúp bà con đón một cái Tết no ấm; Hơn 1.249,6 tấn gạo hỗ trợ học sinh được chuyển đến các trường học thuộc vùng khó khăn (học kỳ II năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ I), tạo điều kiện cho các em học sinh vững bước tới trường.

Tuy nhiên, hành trình đưa hạt gạo dự trữ từ kho đến tay người nhận không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đại diện lãnh đạo Chi cục chia sẻ, giai đoạn vừa qua địa phương triển khai sắp xếp lại bộ máy chính quyền hai cấp khiến số lượng đầu mối tiếp nhận gạo tăng lên đáng kể. Nhiều cán bộ tiếp nhận ở cơ sở là nhân sự mới, chưa nắm rõ quy trình nghiệp vụ đặc thù của công tác giao nhận gạo dự trữ quốc gia nên không tránh khỏi tâm lý thận trọng quá mức, lúng túng khi làm thủ tục hồ sơ.

Trước thực tế đó, Chi cục DTNN khu vực XII đã chủ động đóng vai trò cầu nối. Cán bộ của Chi cục trực tiếp hướng dẫn, giải thích từng quy định của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành liên quan. Nhờ sự kiên trì và linh hoạt ấy, toàn bộ lượng gạo xuất cấp đã đến đúng địa chỉ, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thời gian.

Giữ nguồn lực dự trữ an toàn

Để hạt gạo, hạt thóc khi mở kho vẫn giữ chất lượng như ngày đầu nhập kho, công tác bảo quản hàng dự trữ được xem là “sức sống” của Chi cục DTNN khu vực XII.

Tại các kho lương thực, từng lô hàng đều được thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng riêng biệt. Đối với 2.000 tấn thóc và lượng gạo nhập kho từ năm 2025, đơn vị áp dụng phương thức bảo quản kín tiên tiến có bổ sung khí Nitơ theo chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 06:2019/BTC đối với gạo và QCVN 14:2020/BTC đối với thóc tẻ). Các chỉ tiêu kỹ thuật được theo dõi sát sao định kỳ; kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng hàng luôn ổn định, các chỉ tiêu rủi ro đều nằm dưới mức tối đa cho phép.

Đối với số gạo 19.000 tấn mới nhập năm 2026, công tác kê lót và các biện pháp bảo quản lần đầu được thực hiện chuẩn chỉnh ngay từ những ngày đầu tiên. Sổ theo dõi bảo quản được các thủ kho ghi chép chi tiết, tỉ mỉ từng diễn biến nhiệt độ, độ ẩm.

Không chỉ có lương thực, mặt hàng vật tư cứu hộ cứu nạn cũng được chăm chút đặc biệt. Đơn vị hiện đang lưu kho 1.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho từ năm 2025. Hàng hóa được kê xếp gọn gàng, ngăn nắp, thoáng mát, tuân thủ đúng quy chuẩn kỹ thuật. Bất kỳ lúc nào có lệnh điều động phòng chống thiên tai, bão lụt, đơn vị sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ các địa phương.

Đến thăm các điểm kho thuộc Chi cục DTNN khu vực XII trong những ngày này, cảm nhận rõ nhất là một không gian làm việc chuyên nghiệp nhưng rất gần gũi với thiên nhiên. Phong trào thi đua xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” không còn là trên giấy mà đã thấm sâu vào thói quen hằng ngày của mỗi công chức, người lao động.

Khu vực văn phòng và vùng kho dự trữ được quy hoạch ngăn nắp với hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ được chăm sóc cắt tỉa thường xuyên. Hệ thống cống rãnh thoát nước, ranh giới phát quang phòng chống cháy nổ luôn được duy trì ở trạng thái an toàn cao nhất.

Không những thế, tranh thủ diện tích đất trống xung quanh vùng kho, công chức và người lao động tại các Điểm kho còn tích cực tăng gia sản xuất, trồng rau sạch, cây ăn quả. Hoạt động này không chỉ cải thiện bữa ăn hằng ngày mà còn tạo nên một môi trường làm việc xanh, thân thiện và gắn kết.