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Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

07:19 | 29/07/2026
Giá cà phê hôm nay (29/7) tiếp tục đi lên sau phiên tăng trước đó. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 95.800 - 96.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu khởi sắc khi hầu hết các địa phương sản xuất đều tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.
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Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng 500 - 600 đồng/kg

Khảo sát sáng 29/7 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi lên sau phiên tăng trước đó, hiện dao động trong khoảng 95.800 - 96.600 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất 600 đồng/kg, lên 96.600 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước. Tại Gia Lai, giá cà phê cũng tăng 600 đồng/kg, đạt 96.400 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, lên 96.500 đồng/kg, còn Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, đạt 95.800 đồng/kg.

Diễn biến này đưa giá cà phê trong nước tiến gần mốc 97.000 đồng/kg, sau khi giảm sâu trong tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt tăng trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 tăng 42 USD/tấn (1,12%) so với phiên trước, lên 3.799 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 43 USD/tấn (1,15%), đạt 3.781 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng mạnh 10,75 US cent/pound (3,43%), lên 324,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 7,85 US cent/pound (2,63%), đạt 305,9 US cent/pound.

Giá tiêu tăng trở lại

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Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 29/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước khởi sắc khi hầu hết các địa phương sản xuất trọng điểm đều tăng 500 đồng/kg so với phiên trước.

Sau đợt điều chỉnh, giá thu mua hồ tiêu hiện dao động trong khoảng 138.000 - 141.500 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi tăng 500 đồng/kg, lên 141.500 đồng/kg.

Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng tăng 500 đồng/kg, lên 138.500 đồng/kg.

Hai địa phương Đồng Nai và Gia Lai cùng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện được thu mua ở 138.000 đồng/kg.

Riêng Đắk Lắk tiếp tục đi ngang ở mức 140.000 đồng/kg, là địa phương duy nhất chưa điều chỉnh giá trong phiên giao dịch hôm nay.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, thị trường hồ tiêu thế giới chưa ghi nhận biến động mới trong phiên giao dịch gần nhất.

Cụ thể, tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.823 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu chủ chốt, còn Malaysia vẫn giữ mức giá cao nhất với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định, lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được niêm yết ở 9.404 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước. Giá chào bán của Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ ở 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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