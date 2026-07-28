Thị trường

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

06:15 | 28/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (28/7) tiếp tục giảm tại một số địa phương thuộc cả ba miền, trong đó miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam xuất hiện nhiều điểm giảm hơn. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.
aa
Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại một số địa phương thuộc cả ba miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Thái Nguyên và Quảng Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 64.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, cùng đạt 65.000 đồng/kg.

Thương lái tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng thu mua heo hơi ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Quảng Trị, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Quảng Trị và Huế xuống còn 62.000 đồng/kg, Gia Lai còn 62.000 đồng/kg và Đắk Lắk giảm xuống mức 61.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh hiện là các địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, cùng đạt 63.000 đồng/kg.

Thương lái tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giao dịch heo hơi ở mức 62.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Nai và Cà Mau cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Nai giảm xuống còn 62.000 đồng/kg, Cà Mau xuống mức 61.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tiếp tục đi ngang.

Cần Thơ hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cà Mau cùng giữ mức 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm tại 8 địa phương gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai và Cà Mau, cùng hạ 1.000 đồng/kg.

Hiện mức giá cao nhất cả nước là 65.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 61.000 đồng/kg xuất hiện tại Đắk Lắk, Đồng Tháp và Cà Mau./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 27/7: Giá heo hơi trên cả nước lùi về mức 61.000 - 65.000 đồng/kg

Ngày 27/7: Giá heo hơi trên cả nước lùi về mức 61.000 - 65.000 đồng/kg

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Dành cho bạn

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Đọc thêm

Đậu tương ghi nhận 4/5 phiên tăng giá trong tuần

Đậu tương ghi nhận 4/5 phiên tăng giá trong tuần

(TBTCO) - Sự cộng hưởng của 3 yếu tố: thời tiết bất lợi tại Mỹ, nhu cầu nhập khẩu tăng cao từ Trung Quốc và hoạt động nghiền ép nội địa lập kỷ lục đã giúp mặt hàng đậu tương trên thị trường thế giới có 4/5 phiên tăng giá trong tuần qua.
Tiêu dùng nội địa - điểm tựa tăng trưởng của Hà Nội

Tiêu dùng nội địa - điểm tựa tăng trưởng của Hà Nội

(TBTCO) - Với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, Hà Nội đang đặt tiêu dùng nội địa vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế.
Ngày 27/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 27/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/7) đồng loạt phục hồi sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, xu hướng của kim loại quý này trong tuần mới sẽ phụ thuộc lớn vào quyết định lãi suất và thông điệp chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Ngày 27/7: Giá cao su thế giới tiếp tục diễn biến phân hóa

Ngày 27/7: Giá cao su thế giới tiếp tục diễn biến phân hóa

Giá cao su thế giới hôm nay (27/7) tiếp tục diễn biến phân hóa khi các kỳ hạn lớn biến động trái chiều. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
Ngày hội Bán tải Việt Nam trở lại sau 3 năm gián đoạn

Ngày hội Bán tải Việt Nam trở lại sau 3 năm gián đoạn

(TBTCO) - Sau ba năm vắng bóng, Ngày hội Bán tải Việt Nam (Vietnam Pickup Festival) 2026 đã chính thức trở lại tại Lăng Cô Bay Retreat (Huế), quy tụ 350 xe bán tải cùng khoảng 1.000 thành viên đến từ các câu lạc bộ trên cả nước.
Ngày 26/7: Giá cà phê trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 26/7: Giá cà phê trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (26/7) giữ nguyên mức so với hôm qua. So với đầu tuần, giá thu mua đã giảm 2.000 - 2.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu trong nước tiếp tục ổn định trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg.
Ngày 26/7: Giá bạc phiên cuối tuần giữ đà tăng

Ngày 26/7: Giá bạc phiên cuối tuần giữ đà tăng

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giữ đà tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.813.189 đồng/kg (mua vào) và 59.599.851 đồng/kg (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 4% so với tuần trước.
Ngày 26/7: Giá lúa tươi đảo chiều giảm, gạo đi ngang

Ngày 26/7: Giá lúa tươi đảo chiều giảm, gạo đi ngang

Giá lúa tươi hôm nay (26/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Theo đó, giá lúa tươi IR 50404 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 6.200 - 6.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo ổn định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng phân hóa lợi nhuận giữa sóng đầu tư công

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng phân hóa lợi nhuận giữa sóng đầu tư công

Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Ngày 28/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 28/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 28/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Ngày 27/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngày 27/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần