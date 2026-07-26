Ngày 26/7: Giá cà phê trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay giữ nguyên mức so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê ổn định

Cập nhật sáng Chủ nhật ngày 26/7/2026, thị trường cà phê trong nước chốt giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm phổ biến trong khoảng 95.300–96.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê đang ở mức 95.800 đồng/kg. Gia Lai cũng có mức thu mua tương tự là 95.800 đồng/kg. Tại vùng thu mua Lâm Đồng truyền thống, giá cà phê đạt 95.300 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục có giá cao nhất với 96.000 đồng/kg.

Nếu lấy ngày 20/7 làm mốc đầu tuần, giá cà phê hôm nay đã giảm khá rõ tại tất cả vùng thu mua.

Tại Đắk Lắk, giá giảm từ 98.000 đồng/kg xuống 95.800 đồng/kg, tương ứng mất 2.200 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 2.200 đồng/kg khi đi từ 98.000 đồng/kg về 95.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại vùng Lâm Đồng truyền thống hiện thấp hơn đầu tuần 2.200 đồng/kg, từ 97.500 đồng/kg xuống còn 95.300 đồng/kg.

Riêng khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giá giảm từ 98.000 đồng/kg xuống 96.000 đồng/kg, tương ứng mức giảm 2.000 đồng/kg.

Như vậy, sau một tuần giao dịch, người bán cà phê đang nhận mức giá thấp hơn khoảng 2 - 2,2 triệu đồng/tấn so với ngày 20/7.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên hai sàn quốc tế đồng loạt phục hồi sau chuỗi phiên giảm trước đó. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 tăng 49 USD/tấn (1,23%), lên 3.757 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 39 USD/tấn (1,05%), đạt 3.738 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 4,4 US cent/pound (1,42%), lên 313,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,6 US cent/pound (0,85%), lên 298,05 US cent/pound.

Giá tiêu trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 26/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg.

Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu tiếp tục được duy trì ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai vẫn là hai địa phương có mức thu mua thấp nhất, cùng giữ ở 137.500 đồng/kg.

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục ổn định. Cụ thể, tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 6.823 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, Brazil vẫn có mức giá chào bán tiêu đen ASTA thấp nhất, ở 5.700 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt duy trì ở 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tiếp tục được chào bán ở mức 9.404 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia cũng không thay đổi, lần lượt ở mức 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn./.