Thị trường

Ngày 26/7: Giá cà phê trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

06:36 | 26/07/2026
Giá cà phê hôm nay (26/7) giữ nguyên mức so với hôm qua. So với đầu tuần, giá thu mua đã giảm 2.000 - 2.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu trong nước tiếp tục ổn định trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg.
aa
Ngày 26/7: Giá cà phê trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê hôm nay giữ nguyên mức so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê ổn định

Cập nhật sáng Chủ nhật ngày 26/7/2026, thị trường cà phê trong nước chốt giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm phổ biến trong khoảng 95.300–96.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê đang ở mức 95.800 đồng/kg. Gia Lai cũng có mức thu mua tương tự là 95.800 đồng/kg. Tại vùng thu mua Lâm Đồng truyền thống, giá cà phê đạt 95.300 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục có giá cao nhất với 96.000 đồng/kg.

Nếu lấy ngày 20/7 làm mốc đầu tuần, giá cà phê hôm nay đã giảm khá rõ tại tất cả vùng thu mua.

Tại Đắk Lắk, giá giảm từ 98.000 đồng/kg xuống 95.800 đồng/kg, tương ứng mất 2.200 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 2.200 đồng/kg khi đi từ 98.000 đồng/kg về 95.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại vùng Lâm Đồng truyền thống hiện thấp hơn đầu tuần 2.200 đồng/kg, từ 97.500 đồng/kg xuống còn 95.300 đồng/kg.

Riêng khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giá giảm từ 98.000 đồng/kg xuống 96.000 đồng/kg, tương ứng mức giảm 2.000 đồng/kg.

Như vậy, sau một tuần giao dịch, người bán cà phê đang nhận mức giá thấp hơn khoảng 2 - 2,2 triệu đồng/tấn so với ngày 20/7.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên hai sàn quốc tế đồng loạt phục hồi sau chuỗi phiên giảm trước đó. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 tăng 49 USD/tấn (1,23%), lên 3.757 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 39 USD/tấn (1,05%), đạt 3.738 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 4,4 US cent/pound (1,42%), lên 313,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,6 US cent/pound (0,85%), lên 298,05 US cent/pound.

Giá tiêu trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg

giatieu_1784970105.jpg
Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 26/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg.

Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu tiếp tục được duy trì ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai vẫn là hai địa phương có mức thu mua thấp nhất, cùng giữ ở 137.500 đồng/kg.

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục ổn định. Cụ thể, tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 6.823 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, Brazil vẫn có mức giá chào bán tiêu đen ASTA thấp nhất, ở 5.700 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt duy trì ở 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tiếp tục được chào bán ở mức 9.404 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia cũng không thay đổi, lần lượt ở mức 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 24/7: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động

Ngày 24/7: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động

Ngày 23/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 23/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Dành cho bạn

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá bạc phiên cuối tuần giữ đà tăng

Ngày 26/7: Giá bạc phiên cuối tuần giữ đà tăng

Ngày 26/7: Giá lúa tươi đảo chiều giảm, gạo đi ngang

Ngày 26/7: Giá lúa tươi đảo chiều giảm, gạo đi ngang

Ngày 26/7: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Ngày 26/7: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Gỡ vướng thông quan hàng nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ Nội vụ

Gỡ vướng thông quan hàng nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ Nội vụ

Đọc thêm

Ngày 25/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 25/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á

Giá cao su hôm nay (25/7) diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á khi sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì ổn định ở mức 420 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.
Ngày 25/7: Giá gạo Đài thơm tăng 500 đồng/kg, lúa ổn định

Ngày 25/7: Giá gạo Đài thơm tăng 500 đồng/kg, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (25/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, hầu hết các mặt hàng không biến động. Riêng giá bán lẻ gạo Đài thơm tăng 500 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua.
Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Giá heo hơi hôm nay (25/7) tiếp đà giảm tại nhiều địa phương ở miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.
Gỡ điểm nghẽn vùng nguyên liệu để nâng sức cạnh tranh ngành gỗ

Gỡ điểm nghẽn vùng nguyên liệu để nâng sức cạnh tranh ngành gỗ

(TBTCO) - Dù sở hữu gần 5 triệu ha rừng trồng và kim ngạch xuất khẩu gỗ dự kiến vượt 17 tỷ USD trong năm 2026, ngành gỗ Việt Nam vẫn thiếu nguồn gỗ lớn phục vụ chế biến sâu. Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, muốn nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cần sớm quy hoạch vùng nguyên liệu theo lợi thế từng địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu rừng trồng và tận dụng thị trường tín chỉ carbon.
Tuân thủ SPS để giữ vững thị trường EU và Anh

Tuân thủ SPS để giữ vững thị trường EU và Anh

(TBTCO) - Các ưu đãi từ EVFTA và UKVFTA đang mở rộng cơ hội cho nông sản Việt Nam vào EU và Vương quốc Anh. Tuy nhiên, cùng với lợi thế thuế quan, các thị trường này liên tục siết chặt các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Chủ động cập nhật, tuân thủ các quy định SPS đang trở thành điều kiện then chốt để doanh nghiệp giữ vững thị trường xuất khẩu.
Cựu quân nhân tại Cần Thơ nhận tin trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 8,2 tỷ đồng khi đang làm vườn

Cựu quân nhân tại Cần Thơ nhận tin trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 8,2 tỷ đồng khi đang làm vườn

(TBTCO) - Ngày 23/7/2026, Đại lý Vinaphone - CTIN (Đại lý kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott) đã tổ chức lễ chúc mừng ông N.T.K - người chơi may mắn trúng giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 00766 với giá trị trúng thưởng 8.205.347.500 đồng.
Giá cao su: Yếu tố hỗ trợ và sức ép đan xen

Giá cao su: Yếu tố hỗ trợ và sức ép đan xen

(TBTCO) - Chuyên gia cho rằng, những bất ổn tại Trung Đông và diễn biến thời tiết vẫn có thể hỗ trợ giá. Tuy nhiên, nếu nhìn vào quý III, có ba vấn đề chính cần theo dõi là nguồn cung, các rào cản thương mại và sức cầu từ Trung Quốc - thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên lớn nhất thế giới.
TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

(TBTCO) - Với quy mô thương mại điện tử ước đạt khoảng 12 tỷ USD trong năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng trên hai con số, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai Luật Thương mại điện tử nhằm giúp doanh nghiệp thực thi đúng quy định, bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Gia cố "tấm lưới" bảo hiểm để bảo vệ cho hoạt động đầu tư xây dựng

Gia cố "tấm lưới" bảo hiểm để bảo vệ cho hoạt động đầu tư xây dựng

Hà Nội kêu gọi người nộp thuế tự rà soát mã số thuế

Hà Nội kêu gọi người nộp thuế tự rà soát mã số thuế

Sửa Luật Đất đai: Kỳ vọng tạo đột phá cho cơ chế tài chính đất đai

Sửa Luật Đất đai: Kỳ vọng tạo đột phá cho cơ chế tài chính đất đai

Chu kỳ đầu tư năng lượng mới mở “kho backlog” lớn của các nhà thầu

Chu kỳ đầu tư năng lượng mới mở “kho backlog” lớn của các nhà thầu

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp