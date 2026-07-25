Thuế - Hải quan

Gỡ vướng thông quan hàng nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ Nội vụ

Song Linh

Song Linh

[email protected]
23:39 | 25/07/2026
(TBTCO) - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 3973/SNV-VL (ngày 24/7/2026) gửi Chi cục Hải quan khu vực V và các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ trên địa bàn nhằm hướng dẫn thực hiện thủ tục thông quan theo quy định mới, góp phần tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
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Cụ thể, theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, việc hướng dẫn được thực hiện trên cơ sở Công văn số 1550/CVL-QCKĐ ngày 15/7/2026 của Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) về giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7199/BTC-CHQ.

Gỡ vướng thông quan hàng nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ Nội vụ
Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực V thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVHQ

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 97 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, các quy định về quản lý hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 chỉ được áp dụng đến hết ngày 30/6/2026. Từ ngày 1/7/2026, việc quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo mức độ rủi ro, trên cơ sở danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao do các bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Nội vụ vẫn đang rà soát, xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và cao. Do đó, các biện pháp quản lý đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 do Bộ Nội vụ quản lý trước đây đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong thời gian Bộ Nội vụ chưa ban hành danh mục mới, cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông thường.

Vì vậy, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo danh mục hàng hóa nhóm 2 trước đây. Đồng thời, đề nghị Chi cục Hải quan khu vực V không yêu cầu doanh nghiệp nộp văn bản đăng ký hoặc thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng theo cơ chế quản lý cũ khi thực hiện thủ tục thông quan.

Đối với doanh nghiệp, Sở Nội vụ lưu ý cần thực hiện thủ tục hải quan theo hướng dẫn của cơ quan hải quan, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp hàng hóa đồng thời thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành khác, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định quản lý chuyên ngành tương ứng.

Công văn, lưu ý, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Chi cục Hải quan khu vực V và các doanh nghiệp được đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh để tổng hợp, báo cáo Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) và cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thuận lợi, thông suốt.
Song Linh
Từ khóa:
thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu quản lý chất lượng danh mục sản phẩm

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