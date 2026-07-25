Gỡ vướng thông quan hàng nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ Nội vụ

Cụ thể, theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, việc hướng dẫn được thực hiện trên cơ sở Công văn số 1550/CVL-QCKĐ ngày 15/7/2026 của Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) về giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7199/BTC-CHQ.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực V thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVHQ

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 97 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, các quy định về quản lý hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 chỉ được áp dụng đến hết ngày 30/6/2026. Từ ngày 1/7/2026, việc quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo mức độ rủi ro, trên cơ sở danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao do các bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Nội vụ vẫn đang rà soát, xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và cao. Do đó, các biện pháp quản lý đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 do Bộ Nội vụ quản lý trước đây đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong thời gian Bộ Nội vụ chưa ban hành danh mục mới, cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông thường.

Vì vậy, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo danh mục hàng hóa nhóm 2 trước đây. Đồng thời, đề nghị Chi cục Hải quan khu vực V không yêu cầu doanh nghiệp nộp văn bản đăng ký hoặc thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng theo cơ chế quản lý cũ khi thực hiện thủ tục thông quan.

Đối với doanh nghiệp, Sở Nội vụ lưu ý cần thực hiện thủ tục hải quan theo hướng dẫn của cơ quan hải quan, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp hàng hóa đồng thời thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành khác, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định quản lý chuyên ngành tương ứng.