Thuế TP. Đà Nẵng kiểm tra thuế theo hướng trọng tâm, phòng ngừa vi phạm

Theo thông tin từ Thuế TP. Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, qua kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra 530 đơn vị với 3.519 hồ sơ, trong đó, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung làm tăng số thuế phải nộp 15,537 tỷ đồng, giảm khấu trừ 5,698 tỷ đồng và giảm lỗ 5,614 tỷ đồng.

Đối với kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đã thực hiện 706 cuộc kiểm tra, tổng số tiền kiến nghị xử lý đạt 531 tỷ đồng, gồm truy thu, truy hoàn và xử phạt 139 tỷ đồng, giảm lỗ 364 tỷ đồng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 5,4 tỷ đồng và số thuế không được hoàn 23 tỷ đồng. Số tiền bình quân tăng thu qua mỗi cuộc kiểm tra đạt 196,7 triệu đồng.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, công cụ số để phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm tra, đối chiếu hóa đơn điện tử. Ảnh: CTV.

Đại diện Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tập trung triển khai công tác kiểm tra thuế theo hướng quản lý rủi ro, ưu tiên các lĩnh vực, doanh nghiệp có nguy cơ thất thu cao; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, công cụ số để phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm tra, đối chiếu hóa đơn điện tử, kê khai thuế và các nguồn dữ liệu liên quan nhằm phát hiện, xử lý kịp thời hành vi gian lận, trốn thuế.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin, xử lý vi phạm; bảo đảm công tác kiểm tra đúng quy định, công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh./.