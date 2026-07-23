Bộ Tài chính và KfW ký thỏa thuận vay và viện trợ hơn 60 triệu EUR cho 2 dự án ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam, có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Nguyễn Quốc Phương; đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng cán bộ của Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại.

Về phía Chính phủ CHLB Đức, có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth; Giám đốc Văn phòng đại diện KfW tại Việt Nam Daniel Plankerman; đại diện của Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam và các cán bộ Văn phòng KfW tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Giám đốc Văn phòng Đại diện KfW tại Việt Nam Daniel Plankerman ký các thỏa thuận vay và viện trợ. Ảnh: Đức Minh

Thông qua hỗ trợ tài chính của Chính phủ CHLB Đức, Dự án “Quản lý tổng hợp vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn II” sẽ thúc đẩy việc bảo vệ các khu vực ven biển trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động như xây dựng kè chắn sóng; trồng, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển; nâng cao năng lực đội ngũ quản lý ở từng địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân vùng ven biển đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó trọng tâm là trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dự án “Quản lý tổng hợp vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn II” có tổng trị giá tài trợ là 30 triệu EUR vốn vay và 5,3 triệu EUR vốn viện trợ không hoàn lại. Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên” có tổng trị giá 20 triệu EUR vốn vay và 4,8 triệu EUR vốn viện trợ không hoàn lại.

Đối với Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên”, dự kiến được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Gia Lai, các hoạt động chính sẽ hướng đến mục tiêu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước; nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, các thỏa thuận này tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đức trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội bền vững và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

“KfW tiếp tục là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam. Bộ Tài chính cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để triển khai dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Về phía CHLB Đức, Đại sứ Helga Margarete Barth đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của khoản tài trợ này.

“Đây là một trong những khoản cam kết tài chính lớn nhất mà Chính phủ CHLB Đức dành cho Việt Nam thông qua KfW trong vòng một thập kỷ qua. Các dự án không chỉ kế thừa thành công từ những giai đoạn trước, mà còn củng cố nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên tại các vùng dễ bị tổn thương” - Đại sứ Helga Margarete Barth chia sẻ.

Các đại biểu chúc mừng thành công của lễ ký. Ảnh: Đức Minh

Việc ký Thỏa thuận tài trợ cho hai dự án sẽ cụ thể hóa các cam kết ODA của Chính phủ CHLB Đức trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu./.