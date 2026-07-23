Thời sự

Trung ương thảo luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

21:33 | 23/07/2026
(TBTCO) - Ngày 23/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
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Trong ngày làm việc thứ tư, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 5 nội dung.

Một là, chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hai là, Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

Ba là, Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

Bốn là, Đề án thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Năm là, Đề án thành lập TP. Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 3 nội dung: Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngày mai (24/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc Hội nghị./.

Theo chinhphu.vn
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